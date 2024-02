La foto acertijo: ¿Quién es este niño que hoy es una estrella de Hollywood?

A pesar de convertirse en un galán de Hollywood sus dientes chuecos siempre lo acomplejaron

El actor nacido en Siracusa, estado de Nueva York el 3 de julio de 1962, recordó una infancia difícil, marcada por las continuas mudanzas debido a la búsqueda de oportunidades laborales de su padre, un ingeniero electrónico. La vida no fue fácil para el chico que asistió a 14 escuelas, agravado por sus dificultades para leer y escribir, ya que padecía dislexia. Su madre, era una profesora aficionada al teatro. El actor tiene tres hermanas: Lee Anne, Marian y Cass.

Con el tiempo esta estrella de Hollywood contó la pesadilla vivida sus primeros años vida, otra vez, por culpa de su padre, un hombre violento. Todo lo solucionaba a los golpes. “Fue un abusador y un cobarde, una persona que si algo iba mal te pateaba, te pateaba con fuerza. Fue una gran lección en mi vida ver cómo alguien te podía llevar a dormir y hacerte sentir seguro, después... ¡bang!”, contó en una entrevista con la revista Parade. Si desconfiaba de su padre, qué podía esperar entonces de un desconocido. “Para mí fue como: ‘Hay algo raro en este hombre. No confíes en él, ten mucho cuidado cuando lo tengas cerca’”.

En las escuelas siempre era el nuevo y era difícil hacerse de amigos. No lograba integrarse con sus compañeros. “La etapa escolar fue dura por estar saltando de acá para allá. No tenía ningún amigo de verdad, alguien que me entendiera. Siempre era el niño nuevo con los zapatos equivocados, el acento equivocado. No tenía un amigo con quien compartir las cosas y en quién confiar”, confesó.

Quien a lo largo de las décadas fue reconocido como uno de los hombres más sexys del planeta (y continúa con más de 60 despertando suspiros), de chico estaba acomplejado por sus dientes chuecos y su baja estatura de 1,70 metros.

Después de su graduación en Canadá, último destino de sus padres, quienes se habían divorciado, se instaló en Nueva York donde consiguió trabajo de camarero y se presentó en los primeros castings. A los 19 se fue a Los Ángeles a probar suerte en Hollywood y en 1981 tuvo su primer papel en una película llamada Amor sin fin, el inicio de su extraordinaria carrera.

El actor de la foto es Tom Cruise.