Las rupturas amorosas más escandalosas de las estrellas de Hollywood

Katy Perry y Rusell Brand (Reuters)

Terminar una relación es muy difícil, especialmente para las celebridades que están en boca de todos. Si bien en Hollywood hay muchas separaciones tranquilas y normales, algunas llevaron la definición de drama a otro nivel.

Matt Damon y Minnie Driver

Los actores Matt Damon y Minnie Driver salieron durante más de un año a fines de los 90, hasta que Damon dijo, de la nada, en El Show de Oprah Winfrey que estaba soltero, haciendo que Driver se enterara de esa forma que su novio la estaba dejando. La actriz confesó más tarde a Los Angeles Times: “Es desafortunado que Matt haya ido a Oprah. Le pareció un buen espacio para anunciar al mundo que ya no estábamos juntos, lo cual me pareció fantásticamente inadecuado”.

Aunque una vez describió enamorarse de Damon como “un riesgo laboral”, Driver parece haber adquirido cierta perspectiva sobre la situación años más tarde, diciendo: “Era joven para mi edad y no tenía a ningún miembro de mi familia cerca. Así que probablemente estaba un poco perdida, y decepcioné a algunas personas porque hubo momentos en que hablé antes de pensar”.

Matt Damon, Minnie Driver y Ben Affleck

Katy Perry y Russel Brand

Katy Perry y el humorista británico Russell Brand estuvieron casados por 14 meses cuando repentinamente anunciaron su divorcio en 2012. Perry, más tarde, reveló a Vogue exactamente cómo su ex novio le dio la mala noticia, diciendo: “Es un hombre muy inteligente, y yo estaba muy enamorada de él cuando me casé. Simplemente digamos que no recibí noticias de él desde que me envió un mensaje de texto diciendo que se divorciaba de mi el 31 de diciembre del 2011″. En la misma entrevista, la cantante de Hot n Cold acusó a Brand de ser controlador durante su matrimonio, alegando que se sintió intimidado por su éxito y su intenso calendario de giras. Por su parte, Brand luego admitió a Us Weekly que pudo haber proyectado sus propios problemas a su ex esposa.

Katy Perry y Rusell Brand (AFP)

Charlize Theron y Sean Penn

Charlize Theron abandonó a Sean Penn en el 2015, desapareciendo de la órbita de su entonces prometido durante unas semanas hasta que él captó el mensaje. Una fuente le dijo a Us Weekly, “Charlize no respondía sus llamadas ni sus mensajes de texto, simplemente terminó con todo”. La desaparición de Theron se convirtió en tema de conversación en Hollywood, pero la actriz de Mad Max insistió en que los chismes eran ridículos, diciendo a The Wall Street Journal; “Por qué hay esta necesidad de sensacionalizar las cosas. Cuando terminas una relación tiene que haber alguna historia loca o algún drama loco. Y lo del abandono, literalmente, sigo sin entender de dónde sacaron eso”.

Charlize Theron y Sean Penn (AFP)

Taylor Swift y Joe Jonas

En el 2008, la estrella de pop, Joe Jonas, se convirtió en el primero de una larga lista de hombres famosos que rompieron el corazón de la cantante Taylor Swift, y lo hizo en la forma típica de un veinteañero: por teléfono. Swift reveló los detalles de la ruptura en el show de Ellen Degeneres, y la joven de 18 años en ese entonces no se guardó nada, “Ni siquiera recordaré al chico que rompió conmigo por teléfono en veinticinco segundos cuando tenía dieciocho”. Jonas dijo que la separación fue culpa de los dos: “Sabes, no todo es verdad”, expresó el cantante en el mismo show. People informó que Jonas escribió un blog a sus fans sobre la ruptura, expresando: “Llamé para hablar sobre mis sentimientos con la otra persona. Obviamente, esos sentimientos no fueron bien recibidos. Yo no terminé la conversación. Otra persona lo hizo. Las llamadas telefónicas sólo pueden durar lo que la persona del otro lado esté dispuesta a hablar”.

Los cantantes Taylor Swift y Joe Jonas en los MTV Video Music Awards 2008 en Paramount Pictures Studios el 7 de septiembre de 2008 en Los Angeles, California (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic)

Taylor Swift y Calvin Harris

Taylor Swift y el DJ escocés Calvin Harris salieron durante más de un año antes de separarse en junio del 2016, y las cosas dieron un giro desagradable. Luego de la ruptura, se reveló que Harris y Swift colaboran en la canción de Harris This is What You Came For, y Swift usó un seudónimo en los créditos de la composición para evitar llamar la atención sobre su relación. Aunque supuestamente ambas partes estaban de acuerdo, por parte de Swift no era así.

Poco después de que Taylor se separara de Harris y saliera con el actor Tom Hiddleston, su representante anunció públicamente que Swift coescribió la exitosa canción. Harris no lo negó, e incluso comentó que Swift también cantó un poco en la canción y elogió su gran trabajo. Pero, lo interpretó como una jugada calculada y rencorosa por parte de ella para menospreciar su talento. Harris tuiteó, “Supongo que si eres feliz en tu nueva relación, deberías concentrarte en eso, en lugar de intentar perjudicar a tu ex novio. Sé que no estás de gira y que necesitas a alguien nuevo para tratar de enterrar, pero yo no soy ese tipo, lo siento. No lo permitiré”.

El músico Taylor Swift y el músico Calvin Harris asisten a los Billboard Music Awards 2015 en el MGM Grand Garden Arena el 17 de mayo de 2015 en Las Vegas, Nevada (Photo by Kevin Winter/BMA2015/Getty Images for dcp)

Sofía Vergara y Nick Loeb

Sofía Vergara estuvo en una relación de idas y vueltas con el empresario y actor estadounidense Nick Loeb, durante años antes de casarse con Joe Manganiello. Mientras que Vergara y Loeb estaban juntos congelaron dos embriones de Vergara, hecho que preocuparía a la actriz en los próximos años. Una vez que Vergara se casó con Manganiello en el 2015, Loeb comenzó a emprender acciones legales contra la actriz de Modern Family en un esfuerzo por llegar a un acuerdo con respecto a estos embriones. Fuentes le dijeron a Page Six que Loeb sólo buscaba los embriones en un intento de castigar a Vergara por seguir adelante sin él, y Vergara nunca se retractó de su propia postura de que cualquier bebé que tenga debería nacer de padres que “no se odian entre sí”. En agosto del 2017, E! News informó que un juez federal de Louisiana aceptó la moción de Vergara para desestimar el caso en su contra en el estado, debido a la falta de jurisdicción personal. Pero aún en el 2018, Loeb todavía no renunció a su batalla por esos embriones, a los que presuntamente llamó Isabella y Emma.

Sofia Vergara y Nick Loeb (Reuters)

Rita Ora y Rob Kardashian

Rob Kardashian salió durante poco tiempo con la cantante británica Rita Ora en el 2012, pero sigue siendo confuso si estaban o no en una relación oficial. En una serie de tweets despechados, Kardashian acusó a la cantante de engañarlo con otros 20 hombres, lo cual generó la tendencia de twitter “RitaWhora”. Ora negó estar en una relación con Kardashian. Como le explicó a The Sunday Telegraph, “Nunca pensé que era realmente una relación, con toda honestidad. Nunca lo definí mentalmente como ‘novio’. Deberías someterte a un examen antes de escribir en Twitter para ver si estás mentalmente estable”.

Dejando a un lado los hashtags, Kardashian estaba claramente más afectado que Ora por la relación que no era relación. En un episodio de Kourtney y Kim Take Miami en febrero del 2013, recurrió a sus famosas hermanas, y les dijo, “Todo lo que hice con Ora fue desperdiciar mucho dinero y subir 18 kilos. Soy muy inseguro. Odio las fotos porque no soy yo”.

Rita Ora y Rob Kardashian

Rita Ora y Calvin Harris

Rita Ora parece no conseguir un descanso en el amor. Después de su publicitado drama con Rob Kardashian, la cantante comenzó a salir con el DJ Calvin Harris. Ambos estuvieron juntos por aproximadamente un año cuando se separaron abruptamente, y Ora se enteró de la ruptura cuando Harris lo publicó a principios del 2014. Como si eso no fuera suficiente, Harris impidió que Ora interpretara alguna de las canciones en sus que trabajaron como pareja, lo cual llevó a la cantante a desechar su segundo álbum por completo. Ora dijó a Marie Claire, “Pensé que me apoyaba y que nunca me engañaría. Pero luego salió I Will Never Let You Down, y todo empezó a ponerse un poco extraño. No sé si fue porque el negocio se mezcló con lo personal o qué”.

Rita Ora y el DJ Calvin Harris (Reuters)

Mariah Carey y James Packer

La diva del pop Mariah Carey estuvo brevemente comprometida con el multimillonario australiano James Packer, pero la pareja terminó en octubre del 2016 antes de llegar al altar. Una fuente que habló con US Weekly reveló que la cantante de Always Be My Baby estaba “devastada y conmocionada” por la ruptura, diciendo: “Mariah quedó totalmente shockeada por James. Leyó la noticia en Woman´s Day Australia que decía que él la dejó. Mariah sabía que estaban teniendo problemas, pero no era el tipo de cosas que ella creía que leería en los diarios”. Y esa devastación pudo costarle un poco a Packer. TMZ informó que después de que la pareja se separó, Carey le exigió a Packer que le pagara cincuenta millones de dólares, la cantidad que recibiría de un acuerdo prematrimonial si se hubiesen casado, aunque Packer negó tal acuerdo. De todos modos, Carey salió al final beneficiada porque después de la ruptura, Packer tuvo un colapso y entró en rehabilitación por su problema con el alcohol, mientras que Mariah siguió con su bailarín y, según informes, vendió su anillo de compromiso a un joyero de Los Ángeles por dos millones de dólares.

Mariah Carey y James Packer (AP)

–