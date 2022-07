“Mi arca de Noé”: la increíble historia del zoo de Pablo Escobar y cómo 4 hipopótamos se transformaron en plaga

Pablo Escobar Gaviria viajó a Dallas para comprar los animales en un viejo zoo. Esta foto la publicó su hijo, Juan Pablo, en el libro “Pablo Escobar, mi padre”

Se acomodó en su sillón preferido. Se preparaba para una velada de buena conversación y estaba contento. Pidió agua mineral. Se la sirvieron en una copa de cristal de Bacarat. El hombre amaba el lujo. Y no tomaba bebidas alcohólicas: tenía su bodega repleta de botellas de cerveza sin alcohol, que le gustaba saborear en las madrugadas cuando fumaba un porrito de marihuana. “No tengo ningún vicio”, se jactaba.

Esa noche, en un lujoso apartamento en el barrio Sears -con pisos de parquet cubiertos por una película de laca brillante, sillones estilo Luis XV en terciopelo rojo y columnas jónicas que enmarcaban un bar con sus iniciales- Pablo Escobar Gaviria le contó al premiado periodista colombiano Germán Castro Caycedo las anécdotas más increíbles de su vida como jefe del Cartel de Medellín.

Sobre el muro, una piel y una cabeza de cebra adornaban el cargado espacio. El animal embalsamado con ojos de vidrio disparó el primer tema de conversación: el zoológico que recién había terminado de montar en su hacienda de Puerto Triunfo, en el Magdalena Medio.

“No me querían dejar traer los animales: me decían que ya había zoológico en Medellín, que si los estatutos, que si la peste… Y yo pagando fortunas en pastajes, granos y terrenos allá en los Estados Unidos. Hasta que se me acabó la paciencia, o mejor dicho se me saltó la puta piedra, y ordené a mi gente que me mandaran los animales en un jumbo de carga. Mi Arca de Noé”, reveló el capo.

Rinocerontes, avestruces, canguros… el capo del Cartel de Medellín llegó a tener más de 1.900 especies. Sus hombres se encargaban de cuidar (y se divertían) con los animales del "Patrón"

La historia de lo que ocurrió aquella vez cuenta que el avión aterrizó una semanita después y que los de Hacienda y los de Aduana “le pusieron problemas”.

-¿Papeles? ¿Permisos?, inquirieron los oficiales.

-¿Cuál permiso?, preguntó Pablo.

-Pues el permiso, señor: son animales.

Ya habían bajado las jirafas, la jaula con el hipopótamo y las cebras. Habían movido una grúa gigante para poder hacerlo. "Era todo muy ostensible y no pude sobornar a estos gonorreas. Para males, una de las cebras me estiró la pata porque llegó enferma. Es esa que está en la pared", le dijo al periodista y señaló al bicho con insospechada ternura.

Escobar estaba enfurecido con los empleados estatales, y le ordenó a uno de sus secuaces: “Cuadren a los seis camiones. En los de allá metan lo gordo: elefantes, hipopótamos, jirafas, rinocerontes, todas esas aplanadoras. Y en estos, las aves y animales livianos. Pero todo con mucho cuidado, ¿me entiende?”.

Los hombres del Cartel corrieron presurosos para obedecer al Patrón que estaba de mal talante. Cuando terminaron de cargar los camiones, ya había llegado gente de la Alcaldía, del departamento de salubridad, de la policía, un delegado del Ejército y otro del cuerpo de Bomberos…"solo faltaban las Damas Grises, las Hijas de María y los Caballeros del Santo Sepulcro", relató Escobar con sorna.

Le exigieron que llevara todos los animales al zoológico de Medellín. El capo ni se inmutó: "Que salgan los camiones en fila y vean cómo pueden distraer a los de salubridad. Que tres vayan para la hacienda Nápoles y tres para el zoológico de Medellín como lo ordena la autoridad".

Antes había mandado a un ayudante a "negociar" con el personal del zoológico: llevaba miles de pesos para quebrar voluntades. Para sorpresa de las autoridades, los hombres de Escobar descargaron los animales sin chistar. Y se fueron. Pero no para sus casas.

“Fuimos a las fincas y a los pueblos para comprar cuanto pato, gallina, loro y cotorra había. Compramos cabras, chivos, ovejas…”, se rió al recordar el zar de la droga.

"Acá hay que comprar una hipopótama porque el Arca de Noé está coja. Que llamen a Miami y pidan que me manden una hembra en un avión ya", dijo Escobar cuando se dio cuenta que solo había llegado un ejemplar macho (Victoria Eugenia Henao – Editorial Planeta)

A las tres de la mañana los hombres del Cartel de Medellín regresaron al zoológico. Sacaron todos los antílopes, los canguros, las cacatúas negras de Indonesia, las gallinetas de Nueva Guinea, los cisnes blancos de Europa, los faisanes y las grullas reales. A cambio dejaron los animalitos de granja. “La mercancía nacional”, resumió Pablo.

Pero en medio de esa increíble mudanza, un secuaz le informó que se había presentado un problema:

-Patrón, las cebras.

-¿Qué las qué?

-¡Las cebras! Están en actas y hay que reemplazarlas.

-Pues vayan a traer burros grises y que alguien consiga un tarro de pintura negra y una brocha. Que los camiones con las cabras arranquen para Puerto Triunfo y usted espere a que lleguen los burros y me los pinta bien pintados antes de que amanezca.

Al llegar a su hacienda, Escobar empezó a contar los animales. Controló minuciosamente que sus empleados los trataran bien, los limpiaran y alimentaran. Pero cuando ya todo era alegría, uno de sus bandidos le dijo:

-Falta un hipopótamo.

-¿Un hipopótamo?

-Pues sí, no hay más que uno.

Sorprendido por la noticia, Escobar le arrancó de las manos los papeles de la compra. El registro era claro: sólo había comprado un macho.

–Acá hay que comprar una hipopótama porque el Arca de Noé está coja. Que llamen a Miami y pidan que me manden una hembra en un avión ya.

Los hipopótamos hembra de Escobar llegaron a un puerto al norte de Medellín. Obviamente, el gigantesco animal no pasó inadvertido en la ciudad. A las pocas horas llegaron los periodistas de Antioquía, de las radios y hasta de los canales de Bogotá ansiosos por contar detalles del gran acontecimiento

La hembra hipopótamo aterrizó en Turbo (luego llegarían dos más), un puerto al norte de Medellín por donde entraba el contrabando de medio país, y la pusieron a pastar en un potrero. Obviamente, el gigantesco animal no pasó inadvertido en la ciudad. A las pocas horas llegaron los periodistas de Antioquía, de las radios y hasta de los canales de Bogotá ansiosos por contar detalles del gran acontecimiento.

“Cuando supe que habían tomado fotos, mandé rápido un camión con un contenedor, empacamos a la hipopótama en ese calor tan hijueputa -¡pobre animalito!- y nos vinimos para Puerto Triunfo”, rememoró.

En el camino se cruzaron con un camión de salubridad, otro del Ejército y uno de la Cruz Roja. Pablo se asomó por la ventanilla y les gritó:

-¡Chao gonorreas de mierda!

"Para tener claro el asunto de cómo se cuidan las especies de un zoológico mi padre compró la biblioteca de National Geographic en la que examinó el clima de la zona y seleccionó las especies de animales que se adaptarían allí", relató su hijo Juan Pablo

Escobar pagó más de dos millones de dólares en efectivo por los animales que finalmente compró al International Wildlife Park en Dallas, un obsoleto zoológico a las afueras de la ciudad que ofrecía safaris, paseos en camello y show de un canguro boxeador.

“Mi papá quedó descrestado por la variedad de animales que encontró en ese lugar y no tuvo reparo en subir por unos minutos al lomo de un elefante. Sin dudarlo un segundo, negoció con los dueños del zoológico —dos hermanos, grandotes, de apellido Hunt—, pagó dos millones de dólares en efectivo y quedó en enviar muy pronto por sus animales”, escribió su hijo Juan Pablo, en el libro Pablo Escobar, mi padre.

Juan Pablo también recordó el día en que su padre regresó de la hacienda de los hermanos Juan, Jorge y Fabio Ochoa Vásquez, co-fundadores del poderoso cartel de Medellín, con la idea fija de tener su propio zoo privado.

El clan Ochoa había construido un hermoso parque en el municipio de Repelón, con gran cantidad de animales exóticos. Pablo quedó impactado. Y volvió varias veces a la hacienda de sus socios para preguntar cómo era el montaje de un zoológico, cómo se alimentaban los animales y qué tipo de hábitat necesitaban para sobrevivir. “Para tener claro el asunto compró la biblioteca de National Geographic en la que examinó el clima de la zona y seleccionó las especies de animales que se adaptarían allí”, contó Juan Pablo, que en ese entonces apenas tenía cuatro años.

La Hacienda Nápoles, donde Escobar Gaviria construyó su zoo privado

Al primer grupo de animales lo llevaron en barco desde los Estados Unidos a Colombia. Pero el viaje fue largo y penoso, algunos llegaron enfermos y Escobar optó por una solución increíble: llevar los futuros “envíos” en avión directo hasta Medellín. Obviamente, en vuelos clandestinos. Su capricho le costó una fortuna.

Escobar sentía fascinación por los pájaros. Recorría el zoo y se detenía en especial en las enormes jaulas donde estaban exhibidas las aves más exóticas del mundo. Podía pasar horas frente a la jaula de las loras de colores, sus preferidas.

En un viaje que hizo a Brasil, en marzo de 1982, encontró una especie que no conocía: una lora azul con ojos amarillos. El animal era único y estaba protegido por las leyes brasileñas. El capo le ordenó a uno de sus pilotos que la sacara de contrabando del país. La lora viajó sola en un jet privado. "Este animalito de Dios me costó cien mil dólares", subrayó el Patrón con orgullo.

Durante el apogeo, Pablo abrió la Hacienda Nápoles al público. “Hijo, este zoológico es del pueblo”, le dijo a su primogénito. “Mientras yo viva, jamás voy a cobrar, porque me gusta que la gente pobre pueda venir a ver este espectáculo”.

Por pedido de su hija Manuela, el capo narco mandó a construir varios dinosaurios y un mamut en tamaño real para decorar su hacienda. Para erigir esos animales prehistóricos a escala real –”años antes de que Steven Spielberg imaginara Jurassic Park”, diría su hijo- llamó a un reconocido artista de la zona

La alimentación y el cuidado de sus animales era algo que controlaba en persona. Una vez notó que los flamingos habían perdido su color rosado. Preocupado, consultó a un veterinario. Pero el hombre no sabía nada de aves y le dio el peor de los consejos: “Hay que alimentarlos con langostinos”. Escobar mandó a comprar todos los crustáceos de la zona. Seis meses más tarde, desilusionado y furioso, se dio cuenta que la dieta no había funcionado: sus aves seguían tan pálidas y blancas como el primer día.

“Escobar sentía una atracción profunda por las bestias gigantescas y salvajes”, reveló Virginia Vallejo, presentadora estrella de la tevé colombiana y una de las amantes preferidas del narco. Dicen que fue por eso -o porque su pequeña hija Manuela se lo pidió- que mandó a construir varios dinosaurios y un mamut en tamaño real para decorar su hacienda. Para erigir esos animales prehistóricos a escala real –”años antes de que Steven Spielberg imaginara Jurassic Park”, diría su hijo- contrató a un reconocido artista de la zona, a quien habían apodado “el Diablo”. El hombre construyó enormes dinosaurios de cemento y vivos colores para deleite de los hijos del narco. “Los gigantes todavía siguen allí”, contó Juan Pablo.

Pero el 3 de diciembre de 1993, cuando Pablo cayó muerto con un bala en la sien derecha -un sólo día después de haber cumplido los 44 años-, todo su imperio cayó con él.

Las autoridades allanaron la hacienda Nápoles. Muchos animales murieron. Otros fueron trasladados. Algunos quedaron a su suerte. Los investigadores perforaron los dinosaurios creyendo que estaban llenos de dólares. Llegó el declive, el abandono y el final.

El 3 de diciembre de 1993, cuando Pablo cayó muerto con un bala en la sien derecha -un sólo día después de haber cumplido los 44 años-, todo su imperio cayó con él

Treinta años más tarde, aquellos hipopótamos de su Arca de Noé, no solo sobrevivieron: se reprodujeron a gran escala. Hoy suman más de 100, según reveló un estudio del ministerio de Ambiente junto con el Instituto Humboldt y la Universidad Nacional. Y se han transformado en una especie invasora en Colombia, que pone en peligro la biodiversidad y amenaza la región del Río Magdalena.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa, tiene el problema en su agenda y busca evitar el impacto negativo en el ecosistema. En su cuenta de Twitter, da cuenta de algunas de las medidas que se están tomando: “Avanzan las primeras acciones frente a los hipopótamos declarados como especie invasora en el país. Dos de ellos fueron reubicados, en el Bioparque Ukumari Pereira”.

“Los hipopótamos viven en las riberas del río Magdalena y se vienen reproduciendo a tasas muy altas; si no hacemos nada en los próximos ocho años tendríamos 400″, declaró Correa. “El peligro radica en que son animales, que pueden pesar entre una y tres toneladas, comen 200 kilogramos de comida diaria y están afectando zonas de humedales, de ecosistemas de áreas protegidas”, señaló.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa, tiene el problema en su agenda y busca evitar el impacto negativo en el medioambiente

En un estudio publicado en 2021, en la revista Biological Conservation, un grupo de científicos afirmo que la única forma de mitigar el impacto ambiental era “sacrificando a los animales”. La polémica se desató y grupos ambientalistas pidieron respetar la vida de los hipopótamos, y propusieron crear santuarios e incluso enviarlos de vuelta a África. El ministerio no autorizó la caza o sacrificio y, mientras termina de organizar el “plan de manejo de los hipopótamos”, trabaja en el control de la reproducción: “Hemos esterilizado algunas hembras y castrado machos, pero eso solo resuelve parte del problema”, dijo Correa.

La región del Magdalena Medio, con su extenso valle, se parece a los humedales y sabanas del África, pero en Colombia no hay depredadores que contengan su reproducción. El Ministerio de Ambiente y el Instituto Humboldt concluyen que para el 2030, la población podría llegar a 434 individuos teniendo en cuenta que la especie tiene una tasa de crecimiento del 14 %. Un informe publicado en The Telegraph es aún más alarmante: los animales podrían llegar a 1.500 ejemplares en 2040 si su proliferación no se controla a tiempo.

Las tres hembras y el macho que hace casi cuarenta años llevó hasta Colombia Pablo Escobar, hoy se han multiplicado hasta llegar a 133 animales. Los hipopótamos del jefe del Cartel de Medellín, aquellos que conformaban su soñada Arca de Noé, se han convertido en la mayor manada fuera de África.

