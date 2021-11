Hora a hora: los estremecedores detalles del día en que asesinaron a Kennedy

El presidente Kennedy ya fue impactado por dos disparos. Jackie gatea sobre el baúl recogiendo los restos del cráneo y cerebro de su marido. Un agente se trepa al auto y la hace volver al asiento (bettmann)

Un día histórico, un día que nadie que lo vivió pudo olvidar. El presidente de Estados Unidos visitaba Texas, un estado que le resultaba difícil y en el que tenía muchos detractores. Pero hasta el momento todo estaba saliendo mejor de lo esperado. Su nivel de popularidad era muy alto y la idea del vicepresidente Lyndon B. Johnson parecía muy buena. Pero al mediodía todo cambiaría dramáticamente. Esto es lo que sucedió durante esa jornada que cambiaría la historia moderna.

22 DE NOVIEMBRE DE 1963

10.00 Hs

La visita a Texas de John Fitzgerald Kennedy está siendo más exitosa de lo esperado. Lyndon B.Johnson le insistió para que la hiciera. Pensaban en las elecciones de 1964, en la reelección y en conquistar un territorio hostil. Mientras hojea los diarios locales, el Presidente descubre publicidades y solicitadas de una página en su contra. Algunas hasta parecen veladas amenazas. Uno de los matutinos tiene alrededor de la portada un recuadro negro en repudio a la visita.

10.30 Hs

Desde su habitación de la suite 850 del Texas Hotel de Fort Worth, Kennedy llama por teléfono a Ruth Carter Johnson, una marchand que coordinó con otros colegas colgar en las paredes del cuarto presidencial pinturas de artistas contemporáneos norteamericanos. Le agradeció por teléfono el gesto. Fue su último llamado telefónico .

La caravana presidencial atraviesa Dallas. En segundos todo cambiará. Está por pasar frente al Texas Text Book Depository, edificio desde dónde salieron los disparos. (Corbis vía Getty Images)

10.35 Hs

Kennedy y su esposa Jackie salen del Texas Hotel de Fort Worth. Ella iba de rosa. Con un trajecito Chanel que no era Chanel (el diseño era de la casa francesa pero la confección de Chez Ninon, una boutique de Nueva York que trabajaba con materiales de Chanel). Debido a los eventos de ese día y al tiempo que Jackie se lo dejó puesto, es una de las vestimentas femeninas más célebres de la historia . Sin embargo hay dos detalles curiosos: no era la primera vez que Jackie lo usaba; y era rosa pálido: dato que en la época la gran mayoría ignoró porque la muerte de Kennedy ocurrió, principalmente, en blanco y negro.

10.45 Hs

A media mañana, un desayuno de negocios. El presidente Kennedy y el vice Johnson asisten a la Cámara de Comercio de Fort Worth. Hay más de 2.500 invitados: poderosos, político, industriales, agentes de bolsa, algunos pocos periodistas. La gente, antes del inicio de la ceremonia, grita por Jackie. Empiezan a cantar “¿Dónde está Jackie? ¿Dónde está Jackie?”. Ella, que estaba algo retrasada, baja con una enorme sonrisa y se sienta en su marido y Johnson. La gente la ovaciona.

11.25 Hs

El Air Force One despega hacia Dallas. Un vuelo corto.

11.40 Hs

El avión presidencial aterriza tras pocos minutos de vuelo en el aeropuerto de Love Fields en Dallas. Algunos creían que lo esperaba un clima hostil. Sin embargo, miles de personas lo recibieron en el aeropuerto. Y acompañaron su paso por las calles con carteles expresando su apoyo y saludando. Al pie de la escalera del avión le entregan a Jackie un ramo de rosas rojas que ella agradece feliz.

El cronograma está atrasado varios minutos. La caravana por Dallas ya tendría que haber empezado pero Kennedy se demoró saludando seguidores y agradeciendo en la escala anterior. No es un problema. Nadie está preocupado por la situación.

11.50 Hs

Se inicia la caravana. Son varios autos. En el primero van el jefe de policía local, otros jerarcas locales y un agente federal. El segundo era el auto elegido para el presidente, un Lincoln Continental Convertible, que no llevaba capota porque a Kenedy le gustaba saludar a la gente y porque había cambiado el pronóstico del clima: las nubes se habían despejado. Lo manejaba el agente William Greer, a su lado iba su colega Roy Kellerman. Detrás iba el gobernador Connally y su esposa Nellie. En la tercera fila, los Kennedy. A ese auto los seguían otros de los guardaespaldas oficiales, el de vicepresidente y muchos más.

Todos sonreían y disfrutaban del lindo día y de la recepción amistosa de la gente.

El matrimonio presidencial y el del gobernador Connolly saludan a la gente al costado de la calle. Kennedy siempre quería ir en descapotable para retribuir las muestras de cariño (AP Photo/Jim Altgens, File)

12.00 Hs

Abraham Zapruder sale de su oficina y se dirige hacia la Plaza Dealey, a pocos metros del lugar. Tiene cámara Bell and Howell Zoomatic Series de 8 mm . Era una de las filmadoras más modernas del escaso mercado de ese entonces. La había comprado ese mismo año. Se acomoda sobre un pilar e una pérgola que le permite desde una cierta altura tener un buen ángulo de cámara, mejor que el de las ventanas de su oficina. Zapruder era un próspero empresario textil. Había nacido en Ucranía en 1905 y había llegado a Estados Unidos en 1920. Admiraba profundamente a Kennedy . Esa mañana había desistido de filmar el desfile porque estaba muy nublado y parecía que iba a llover. Pero al llegar a su oficina ya se había despejado. Su secretaria lo convenció de volver a su casa para buscar la cámara. Zapruder le hizo caso.

Unos veinte minutos antes del paso de Kennedy por el lugar, se acomodó en ese pequeño atalaya para tener una buena vista. La calle se había poblado de gente ansiosa por saludar a Kennedy y a Jackie.

12.05 Hs.

La caravana de Kennedy hace su primera parada. El presidente saluda a sus fans y estrecha sus manos. La gente lo viva y grita.

12.10 Hs

Aproximadamente a esa hora, Lee Harvey Oswald entra al edificio Texas Text Book Depository. Algún testigo afirmó que 10 minutos después lo vio en el comedor del segundo piso. Otros lo niegan. Lo cierto es que un empleado que a las 12.20 almorzaba, solo, un sándwich que había traído de su casa en el sexto piso del edificio no vio a nadie más en todo la planta . Desde allí vendrían los disparos.

Lee Harvey Oswald meses antes del magnicidio (Pascal Le Segretain/Sygma vía Getty Images)

12.29 Hs

La visita del Presidente venía precedida por un clima de tensión. Dallas y todo Texas eran un territorio hostil. Pero las calles estaban demostrando otra cosa. Nellie Connolly, la esposa del gobernador, gira su cabeza y ante el fervor de la gente al costado de la calle y le dice: “Sr. Presidente, no puede decir que Dallas no lo ama”. Probablemente esas hayan sido las últimas palabras que Kennedy escuchó.

12.30 Hs

Los autos giran por Elm Street. Van a unos 18 kilómetros por hora. Los Kennedy flamean sus brazos y sonríen. Se escucha una detonación. Parece un petardo o la explosión de un caño de escape. Es el primer disparo. No acierta en el blanco

12.30 Hs

Pasaron unos segundos. O ni siquiera. El segundo disparo. Todo sucede a gran velocidad pero son tantos los eventos y tan importantes que cada segundo se puede deconstruir en varias escenas. Una bala impacta en Kennedy. Se lleva las manos a la garganta. El gobernador gira para ver qué sucede. Jackie todavía sonríe.

Kennedy ya fue alcanzado por las balas. Jackie trata de asistirlo (Three Lions/Hulton Archive/Getty Images)

12.31 Hs

El tercer disparo. Destroza la cabeza de Kennedy. Vuelan pedazos de cráneo y parte de masa gris. La sangre salpica a los de los asiento de adelante y al auto de atrás . Clint Hill, uno de los agentes del tercer auto, sale corriendo hacia el segundo. El gobernador también es impactado. Su esposa grita: “Nos van a matar a todos”. El agente Kellerman, el acompañante del conductor, dice: “Nos dieron, nos dieron”. Jackie trepa a la parte de atrás del auto . Tiempo después dice que no se acuerda de nada de ese momento. Algunos dicen que buscaba la capota para tapar el auto, otros que desesperada quiso escapar. Clint Hill, el agente que llegó hasta el baúl del coche y le ordenó que volviera a su asiento cree que lo que la primera dama quería hacer era recoger los pedazos de cerebro de su marido que se habían esparcido por todo el auto. Llegaría al hospital con masa encefálica y fragmentos del cráneo de su esposo en las manos.

12.31 Hs

Todo es confusión. La gente grita. Hacen cuerpo a tierra. La caravana aumenta su velocidad. A 120 kilómetros por hora se dirige hacia Parkland, el hospital más cercano.

12.34 Hs

Oswald deja el edificio desde donde se supone que disparó. Antes paró en una máquina expendedora y retiró una Coca Cola. Sale caminando por la puerta principal. Un policía lo frena brevemente con una pregunta. El periodista de la NBC Robert Mac Neil casi choca con él en su corrida en busca de un teléfono público para avisar a su canal de los disparos. Los agentes federales y policías ya están en sus pisos buscando pruebas, testigos y hasta algún sospechoso.

12.35 Hs

Edgar Hoover, director del FBI, llama por teléfono a Bobby Kennedy, hermano de John y Fiscal General de Estados Unidos. Entre Hoover y Bobby existía una enemistad manifiesta. Casi no tenían diálogo. Apenas Bobby atendió, Hoover le dijo sin saludar: “Le dispararon al Presidente”. Y colgó el teléfono de inmediato.

(Tiempo después Bobby Kennedy sostuvo que Hoover hasta disfrutó de su sufrimiento durante el momento del anuncio).

El auto del Presidente siendo revisado por agentes federales afuera del Parkland Hospital. Kennedy en ese momento estaba en la sala de emergencias (JFK Library/Cecil Stoughton/The White House)

12.36 Hs

La comitiva presidencial llega al Hospital de Parkland. Varios equipos médicos lo reciben. Se ponen a trabajar de inmediato. El jefe de cirugía ordena una traqueotomía: aprovechan el agujero que dejó la bala en su garganta y lo agrandan: eso destruirá una de las pruebas forenses posteriores. Otros intentan maniobras de resucitación. La actividad es frenética. Los médicos intentan todo pero saben que no hay nada que hacer. Si el paciente fuera otro, se hubieran dado por vencidos mucho antes.

12.45 Hs

El Jefe de emergencias del Parkland Hospital, Dr. Charles Baxter, sigue con las maniobras de resucitación. El neurocirujano a cargo lo mira y le dice: “Charly ¿qué hacés? ¿No ves que buena parte del cerebro está en el piso?”, refiriéndose a lo que seguía cayendo de la cabeza de Kennedy a través del agujero que el tercer disparo había hecho en su cráneo. Jackie Kennedy, en un rincón de la sala de guardia, escuchó y vio toda la secuencia.

12.46 Hs

Lee Harvey Oswald se sube a un colectivo a siete cuadras del lugar. Hay gran congestionamiento y el vehículo no avanza. Poco después, Oswald se baja y unas cuadras más lejos se toma un taxi que lo aleja del lugar.

12.50 Hs

Jackie pide que le den la extremaunción a su marido. El padre Oscar Huber ingresa a dar los últimos ritos. El Presidente está cubierto por una sábana totalmente ensangrentada.

Kennedy ya está muerto. Le falta la mitad de la cabeza y tiene un agujero enorme en la garganta. De todas maneras el sacerdote hace como que no se da cuenta y realiza el rito para confortar a la primera dama.

L.B. Johnson abandona el Hospital Parkland. Se dirige al Air Force One. Ya sabe que Kennedy ha sido asesinado. Él es el nuevo presidente (Bettmann Archive)

13.00 Hs

Los médicos declaran esa hora como la oficial de la muerte del presidente Kennedy. Se sospecha que sólo para conformar el deseo de Jackie de que John recibiera el oficio religioso antes de morir.

13.14 Hs

El oficial de policía J.D.Tippit patrulla las calles de Dallas. Toda la fuerza se había movilizado. Les habían dado órdenes imprecisas, no sabía qué ni a quién estaban buscando. Debían reportar los movimientos sospechosos que vieran. Tippit vio a un hombre de actuar extraño. Después nos enteraremos que ese hombre era Lee Harvey Oswald. Cruzaron unas pocas palabras. El policía quiso acercarse. Apenas salió del auto recibió tres disparos en el pecho. Cayó y ya en el suelo, el cuarto balazo se alojó en su cerebro. Ahora, la policía de Dallas tenía a quién buscar.

13.22 Hs

Los investigadores encuentran el rifle homicida detrás de unas cajas en el sexto piso del edificio Texas Text Book Depository. También aparecen los casquillos.

13.26 Hs

L.B. Johnson abandona el hospital. Se dirige hacia el Air Force One. Sabe que ya es el nuevo Presidente de Estados Unidos, el número 36.

13.30 Hs

Como todos los mediodías comienza As The World Turns, una telenovela muy vista, en especial por las amas de casa. Por ese entonces llevaba 6 años en el aire. Se seguiría emitiendo hasta el 2010: una continuidad de 54 años sin interrupciones.

Pero el capítulo de ese día cuyo argumento se centraba en la discusión sobre qué haría la familia protagonista el día de Thanksgiving, sobre cuáles serían sus planes, fue interrumpido a los 10 minutos por un flash informativo.

13.39 Hs

La voz del periodista Walter Cronkite sobre una placa del noticiero, con evidente consternación, anuncia la noticia. Habla lento como si cada palabra pesara varios kilos, como si quisiera convencerse que lo que anunciaba al país había sucedido en realidad: “Este es un boletín de noticias de CBS. En Dallas, Texas tres tiros fueron disparados contra la caravana del presidente Kennedy. Los primeros informes consignan que el presidente Kennedy ha sido herido de gravedad por los disparos. Están llegando más detalles. El presidente Kennedy fue herido cuando la caravana abandonaba el centro de Dallas. Su esposa mientras lo abrazaba exclamó ‘Oh, no’. La formación de autos aceleró (…) Un reporte de United Press consigna que las heridas pueden haber sido fatales . Sigan sintonizando CBS para más información”.

La novela, que se emitía en vivo, continuó. Los actores veían que detrás de cámara sucedían cosas poco habituales. Hubo otros dos flashes informativos con voz en off sobre placas. Eso se debió a que las cámaras tardaban en calentar al ser encendidas; había que esperar unos minutos para usarlas. A raíz de este episodio cambia el protocolo y los canales siempre tuvieron a disposición una “cámara caliente” por cualquier eventualidad.

En ese momento CBS era el único canal que emitía un programa. El éxito de la telenovela era tan grande que los otros dos canales empezaban sus transmisiones a las 14 hs.

El arma homicida fue encontrado en el sexto piso del Texas Text Book Depository. Oswald la escondió detrás de unas cajas antes de escapar

13.41 Hs

John Zapruder informa que tiene filmado el momento en que las balas impactan en el Presidente. Agentes federales se acercan a él y se llevan la cinta. Le prometen que se la devuelven de inmediato una vez que la estudien. Fueron al canal de televisión local para poder verla, pero les informaron que no disponían de la tecnología. Se dirigieron a la central de Kodak. Allí visualizaron los pocos segundos de filmación e hicieron tres copias. Ellos se quedaron con dos y la restante y el original fueron entregados a Zapruder.

13.50 Hs

Lee Harvey Oswald entra a un cine . La película en cartel es War is Hell un drama bélico situado en la Guerra de Corea protagonizado por Baynes Barron.

Un comerciante había avisado a la policía que un hombre sospechoso merodeaba su local. La descripción coincide con la de algunos testigos del tiroteo. Los testimonios llevan a los policías hasta el cine. Veinte uniformados rodean el lugar. Ingresan a la sala y detienen a Oswald. “No me resisto al arresto” , avisa Oswald para que no lo agredan. Un policía grita: “Tú has matado al presidente”.

14.00 Hs

Los agentes del FBI, la policía local y los directivos del Parkland se pelean por el destino del Presidente muerto. Los de Dallas dicen que la autopsia debe realizarse allí; los del FBI quieren trasladar el cuerpo a Washington. Jackie desea lo mismo. Los agentes federales se llevan el cuerpo a la fuerza. Casi parece un robo.

14.27 Hs

Walter Cronkite da en televisión la noticia que ya se había difundido por radio: “Nuestro corresponsal en Dallas Dan Rather nos confirma que el presidente ha muerto”. Poco después insiste diciendo que nuevas fuentes, los dos sacerdotes que habían dado los últimos ritos a Kennedy, también lo aseguraban. Cinco minutos después llegó la confirmación oficial de la muerte. Estados Unidos entró en shock. Los canales de televisión no emitieron sus programas regulares durante los siguientes cuatro días.

La noticia se difundió con gran velocidad. Cada norteamericano recordó por el resto de su vida qué estaba haciendo en el momento de enterarse.

14.35 Hs

Varios guardias presidenciales s uben el féretro con el cuerpo de Kennedy al Air Force One. Detrás Jackie acompaña. Sus ojos tristes y firmes supervisan los movimientos. L.B. Johnson espera dentro del avión.

Apenas se produjo la muerte del presidente, los agentes de la CIA quisieron convencer a L.B. Johnson que viajar de inmediato a Washington. El hasta ese momento vicepresidente se negó. No iba a dejar sola a Jackie. Y Jackie no iba a dejar solo a su marido. Así que todos se irían juntos de Dallas.

Lyndon B. Johnson jura como presidente en el Air Force One escoltado por su esposa Lady Bird y por Jackie Kennedy (Corbis vía Getty Images)

14.38 Hs

La pequeña oficina del avión está desbordada. Debe haber 4 personas por metro cuadrado. Todas muy serias. Todos están impactados. Algunos pocos, además de shockeados, están contentos pero no pueden demostrarlo: ostentarán el poder desde ese momento. La jueza federal Sarah Hughes toma juramento. Johnson está en el medio de las dos mujeres, Lady Bird, su esposa, y Jackie Kennedy, desolada, viuda muy reciente y con su trajecito rosa manchado de sangre. Jackie no quería estar en la jura pero Johnson la convenció. En sus gestos se ve que está buscando alguna explicación a lo que pasó en las últimas horas: tardará años en encontrarla.

Las fotos de ese momento se difundieron de inmediato. Querían que la población –y el mundo- vieran que aún ante el desastre Estados Unidos seguía funcionando. El fotógrafo presidencial, se ubicó detrás de la jueza y sacó las fotos por sobre el hombro de ella. Los protagonistas tenían que estar de frente, se les tenía que ver la cara.

15.00 Hs

En Dallas comienza el primer interrogatorio a Lee Harvey Oswald. Niega los hechos. Por el momento sólo lo acusan de la muerte del policía Tippit. La prueba de parafina para determinar si había pólvora en sus manos, para probar si había disparado un arma recientemente, dio positiva.

Lee Harvey Oswald (1939 - 1963) es detenido. Ese primer día declaró tres veces (Archive Photos/Getty Images)

15.10 Hs

J. Edgard Hoover, jefe del FBI, escribe un memo. Sus primeras líneas dicen: “Acabo de decirle al Fiscal General que creemos tener al hombre que mató al presidente en Dallas”. Ese hombre era, naturalmente, Lee Harvey Oswald.

17.00 Hs

Un emisario de la revista Life, la más importante del momento, llega hasta la casa de Zapruder. Está urgido y no quiere negociar. Por lo que la primera oferta es contundente (e imposible de rechazar). 150.000 dólares (algo más de US$ 1.250.000 actuales). A último momento, hubo un pedido especial de Zapruder que parecía que hacía caer la negociación veloz: quería que se quitara el segundo en el que se veía explotar la cabeza de Kennedy , intentaba evitar el morbo. Life aceptó.

(Abraham Zapruder murió en 1970. Lo hizo en el Parkland Hospital. Como Kennedy. Más de 25 años después Life le vendió los derechos de la cinta a la familia. El precio fue simbólico: 1 dólar).

18.00 Hs

El Air Force One aterriza en Washington. Bobby Kennedy y varios miembros del gabinete esperan en el lugar. Jackie, pese al shock, sigue en control de la situación. Ordena que su hermano y sus amigos bajen el cajón de su marido. Y pide que Bill Greer, el agente que conducía el auto, sea el que maneja la ambulancia. Ella entra junto a Bobby en la parte de atrás junto al cuerpo de John. En el viaje le cuenta a su cuñado los detalles que se acuerda de lo sucedido.

Durante la noche del 22 de noviembre, el cajón con los restos del presidente Kennedy llega a Washington. Jackie supervisa los movimientos

18.10 Hs

L.B Johnson dirige su primer mensaje al país como presidente. Expresa su pesar e intenta llevar tranquilidad.

19.00 Hs

La ambulancia llega al Bethesda Naval Hospital. Comienza la autopsia que durará hasta la medianoche. Se determina que murió por dos impactos de bala.

21.00 Hs

Oswald ya fue interrogado tres veces. Varios testigos dicen haberlo visto en el lugar. Una pareja de hermanos aseguran que lo vieron entrar al edificio desde donde partieron los disparos esa misma mañana. Cargaba un gran paquete.

23 DE NOVIEMBRE

01.35 Hs

Un juez, a inicios de la madrugada, levanta cargos por primera vez contra Oswald por el homicidio de Kennedy . Oficialmente es el señalado como responsable.

Comienza el entierro de Kennedy. Será llevado al Cementerio Nacional.

03.56 Hs

El cuerpo de John F. Kennedy ingresa en la Casa Blanca. Allí será velado y permanecerá hasta el lunes 25 de noviembre en que será enterrado. Ese día su pequeño hijo John, que despide al padre haciendo la venia momento inmortalizado en una foto que se convertirá en legendaria, cumple tres años.

John F. Kennedy Jr., que ese día cumple tres años, saluda el paso del ataúd de su padre (Bettmann Archive)

24 DE NOVIEMBRE

Lee Harvey Oswald ha sido asesinado por Jack Ruby cuando era trasladado a una cárcel de mayor seguridad (Votava/Imagno/Getty Images)

11.21 hs

Oswald es trasladado desde la cárcel. Lo llevan esposado a una cárcel en la que está más seguro, pero hay casi un centenar de personas a los costados. Miran de cerca al asesino, al monstruo. Pero de pronto, de la multitud se desprende un hombre de traje. Se para frente a Oswald y a una distancia de pocos centímetros le dispara en el abdomen. Jack Ruby acaba de matar a Oswald. Y el misterio y las sospechas cada vez se agrandan más.

