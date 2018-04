La mañana del 4 de marzo de 1918, Albert Gitchell, cocinero del campamento Funston en Kansas, Estados Unidos donde venían a reposar las tropas combatientes en Europa entre los Aliados, acudió a la enfermería con irritación de garganta, fiebre alta y dolor de cabeza. A la hora del almuerzo, la enfermería ya trataba más de un centenar de casos similares y en una semana ya no había más lugar para alojar a los enfermos. Otros centenares de miles de marginados, con iguales síntomas , siguieron en otros puntos de Estados Unidos el camino de Albert. En abril de 1918 ya era una epidemia en todo el medio oeste norteamericano, en las ciudades de la cosa este del país del norte y en los puertos franceses donde desembarcaban los que iban a unirse a los ingleses y franceses contra los alemanes. Casi de inmediato los soldados alemanes no tardaron en quejarse del mismo malestar, se propagó por Francia, Gran Bretaña, Italia y España y no perdonó ni a funcionarios ni a los representantes de las clases altas. Los reyes también se derrumbaron. Hubo casos en Polonia y en el puerto ruso de Odessa, a 1.300 kilómetros de alguna ciudad occidental reconocida por su importancia. Aterrizó en el norte de Africa, luego rodeó Africa hasta llegar a la India. Y de allí siguió viaje al Este, hacia la China y más allá.