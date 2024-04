CEOs, ¿su estrategia empresarial es lo suficientemente audaz?

La mayoría de los CEOs, con los que hablo, hablan con gran orgullo sobre su agenda estratégica y de lo mucho que están trabajando para cumplirla. Sin embargo, el 45% de los CEOs encuestados en la 27ª Annual Global CEO Survey de PwC dijo que no creen que sus empresas sobrevivan más de una década si siguen por su camino actual. Esto significa que un gran número de empresas corren el riesgo de ser rebasadas por sus competidores, lo que me lleva a lo que creo que es la pregunta más importante que un CEO debe hacerse hoy en día: "¿Mi estrategia es lo suficientemente audaz, y tengo el equipo adecuado para ejecutarla?" Si no puede responder "sí" con confianza a esta pregunta, a continuación, se presentan cuatro acciones clave que puede tomar.

EVALUAR OBJETIVAMENTE LA POSICIÓN DE SU EMPRESA

Para saber si su estrategia es lo suficientemente audaz, es necesario estudiar profunda y objetivamente su posición, así como lo que están haciendo los competidores, y no racionalizar sus ventajas. Requiere comprender cómo sería ser cliente de la competencia para poder detectar las diferencias de primera mano; analizar desapasionadamente cómo ven los inversionistas y activistas su agenda y su ritmo; examinar datos objetivos para comprender qué funciona y qué no; recabar las opiniones de su equipo, junta directiva, inversionistas, consultores de confianza y otras personas que tengan una perspectiva que ofrecer; y, sobre todo, hacer las preguntas correctas y estar abierto a desafíos constructivos.

APOSTAR POR LA REINVENCIÓN

La reinvención del modelo de negocio puede incluir transformar un producto tradicional para que esté basado en suscripción o habilitado por software, revisar los canales de los clientes y eliminar intermediarios o expandir la cadena de valor a otros segmentos. Integrar la tecnología en su modelo de negocio es también otra forma en que las organizaciones pueden cambiar cómo y dónde ganan dinero, profundizar la experiencia del cliente y desbloquear valor. Independientemente de cómo decida reinventarse, recuerde no perder de vista su propósito, aprovechar sus fortalezas y mantenerse ágil.

EVALUAR LA ALINEACIÓN DE SU EQUIPO DE LIDERAZGO

También debe preguntarse si cuenta con el equipo y la cultura adecuados para el cambio. Si bien el concepto de alineación del liderazgo no es nada nuevo, lo que sí es nuevo es cuán interconectada se ha vuelto la agenda del liderazgo. La reinvención del modelo de negocio no puede producirse si su equipo de liderazgo no tiene clara la misión y la forma de trabajar juntos para ejecutarla, y luego escalarla. Y eso hace que la capacidad de implementar eficazmente el cambio sea una competencia crítica para toda organización. Cultive un entorno en el que pueda existir transparencia, confianza y un debate saludable. Si bien es posible que los líderes no siempre estén de acuerdo entre sí, es importante escuchar respetuosamente las diferentes perspectivas, alinearse y avanzar como un frente unido.

TOMAR ACCIÓN

Ante la intensa competencia y las megatendencias que obligan al cambio, ha llegado el momento de actuar con firmeza. Se necesitan agendas audaces, y no se trata de elegir una gran tecnología. Las agendas audaces consisten en tener el coraje de reimaginar y reinventar la forma de hacer negocios. Hacer que esto suceda requerirá introspección, humildad y vulnerabilidad.

Nunca ha habido un momento más difícil para ser CEO. La urgencia de un liderazgo audaz y transformador resuena con más fuerza que nunca. En un entorno donde hay mucho en juego y el panorama competitivo evoluciona rápidamente, la complacencia es un riesgo que pocos pueden permitirse. La reinvención del modelo de negocio exige valentía, pero con el equipo adecuado dispuesto a tomar medidas audaces, puede impulsar su empresa a alturas nuevas e inimaginables.