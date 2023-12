Cómo la fintech está haciendo que los proveedores más pequeños sean más resilientes

Thomas Y. Choi es profesor de la W.P. Carey School of Business en la Arizona State University. Sam Bizri es el fundador y CEO de Zeconomy. Wenting Li es candidata a doctorado en gestión de la cadena de suministro en la W.P. Carey School of Business de la Arizona State University.; (Nota de arte: una fotografía y una ilustración acompañan a este artículo).

De: HBR.org

Las pequeñas y medianas empresas, conocidas como Pymes, que se encuentran en lo más profundo de la cadena de suministro, a menudo enfrentan muchos desafíos financieros. Están a varios niveles de distancia de las empresas focales gigantes como Unilever, Siemens y Dell, que pueden proporcionar financiación de la cadena de suministro. Hasta ahora, todos los programas de apoyo que las empresas focales han brindado, como el factoring inverso y el descuento dinámico, solo estaban disponibles para sus proveedores de primer nivel.

Ahí entran las empresas de tecnología financiera de próxima generación como Provenance, SumUp y Zeconomy. (Uno de nosotros, Sam, es el fundador y CEO de Zeconomy). Estas "fintechs" han creado plataformas innovadoras que ayudan a las Pymes a afrontar estos desafíos y aprovechar recursos que antes eran inaccesibles. Al aprovechar estas plataformas, las Pymes pueden gestionar mejor sus flujos de efectivo y mejorar sus operaciones comerciales. He aquí cómo hacerlo.

1. LOS ACTIVOS DE LAS PYMES AHORA SE PUEDEN DIGITALIZAR

Las Pymes tienen tres activos principales que pueden utilizar para obtener financiación: facturas aprobadas, inventarios y órdenes de compra. De ellas, las organizaciones que proporcionan financiación prefieren facturas aprobadas de empresas más grandes; se consideran de bajo riesgo porque significan que el trabajo ha sido completado y el envío ha sido enviado a la empresa compradora. Sin embargo, cuando estas facturas provienen de otras Pymes, las instituciones financieras podrían considerarlas mucho más riesgosas y mirar con cautela. Lo mismo se aplica a las órdenes de compra de otras Pymes, y al inventario de las Pymes.

A través de las plataformas fintech, estos activos de las Pymes ahora se pueden digitalizar. Una vez que lo estén, se pueden negociar en un mercado digital para hacer coincidir los tipos de activos específicos con los perfiles de riesgo y rendimiento de varios inversores. De manera similar a cómo las personas que juegan al fútbol de fantasía eligen jugadores de varios equipos, los inversionistas pueden armar carteras de activos de Pymes. Los activos de las Pymes que antes no eran financiables se pueden agrupar en carteras de inversión diversificadas.

2. SE MEJORA LA CONECTIVIDAD Y LA EFICIENCIA

La tecnología subyacente detrás de la plataforma de software fintech es la cadena de bloques. Ofrece una forma para que los activos de las Pymes se conecten digitalmente con grandes empresas focales. Esto proporciona varios beneficios:

-- Permite que las empresas focales proporcionen financiación a estas Pymes

-- Reduce los riesgos de los inversores externos a la hora de otorgar préstamos a las Pymes en función de sus activos

-- Permite a las Pymes obtener mejores condiciones de financiación

Es más, la tecnología de la cadena de bloques, que sustenta estas transacciones, proporciona una capa adicional de seguridad y transparencia para la transacción financiera, al tiempo que mantiene la privacidad de los datos confidenciales y competitivos de los proveedores.

3. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PROPORCIONA PREDICCIONES DE FLUJO DE EFECTIVO

La forma en que las plataformas fintech pueden ayudar a las Pymes a gestionar sus flujos de efectivo es nada menos que revolucionaria. Estas plataformas pueden compilar automáticamente datos transaccionales y utilizar inteligencia artificial para analizar los historiales de transacciones de las Pymes y hacer pronósticos precisos de sus flujos de efectivo futuros. Este enfoque basado en datos permite a las Pymes optimizar su capital de trabajo y tomar decisiones más informadas, mitigando su riesgo de insolvencia.

Además, estas predicciones de flujo de efectivo pueden dar a los inversores más confianza a la hora de decidir si conceden financiación a las Pymes.

+++

Las plataformas fintech ofrecen nuevas vías para que los proveedores de Pymes accedan a fondos. Al digitalizar los activos y aprovechar la tecnología, las plataformas pueden aumentar la liquidez de los proveedores de las Pymes y reducir su costo de financiamiento. Y al ayudar a fortalecer a las Pymes, estas plataformas pueden ayudar a que toda la cadena de suministro sea más resiliente.

