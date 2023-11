Formas sencillas de mostrar aprecio en el trabajo

Christopher Littlefield es un orador TEDx.; (Nota de arte: una fotografía y una ilustración acompañan a este artículo).

Te puede interesar: 3 formas de vivir sus valores en el trabajo

De: HBR.org

Si se pregunta qué puede hacer para mostrar su aprecio por los demás en el trabajo, he aquí algunas acciones sencillas que puede realizar como gerente o colaborador individual.

Te puede interesar: ¿Está gestionando un proyecto? Formalice su proceso de seguimiento

MUESTRE SU APRECIO POR LA PRESENCIA DE LAS PERSONAS. Para tener un sentido de pertenencia, las personas necesitan saber que a los demás les importa que estén ahí. Hacerle saber a alguien que su presencia está teniendo un impacto en usted o en la organización puede marcar una gran diferencia. Tanto los gerentes como los colaboradores individuales pueden compartir este reconocimiento con las siguientes acciones:

-- Aunque parezca una decencia básica, salude a las personas cuando lleguen a la oficina o se unan a una reunión, y despídase cuando se vayan.

Te puede interesar: Cómo las mujeres de la Generación Z pueden negociar su primera oferta de trabajo

-- Observe cuando faltan personas en el trabajo y comuníquese con ellos: "No te he visto en el trabajo en tres días. Solo quería asegurarme de que estás bien".

-- Incluso si el trabajo de la gente es estar ahí, agradézcales por venir.

MUESTRE SU APRECIO POR LAS IDEAS Y CONTRIBUCIONES DE LAS PERSONAS. Crear un entorno psicológicamente seguro donde las personas compartan abiertamente ideas y hablen cuando haya un problema es trabajo de todos:

GERENTES

-- Fomente una cultura de intercambio de ideas solicitando la opinión de los empleados en cada reunión de personal.

-- Honre las ideas y la experiencia de las personas hablando de ellas en las reuniones de altos directivos.

-- En las reuniones, pida a los miembros menos ruidosos del equipo que compartan comentarios o ideas sobre los proyectos.

COLABORADOR INDIVIDUAL

-- Cuando las personas compartan aportes o comentarios sobre un proyecto, le gusten o no sus ideas, escuche activamente. Asiente con la cabeza, haga preguntas y agradézcales por compartir.

-- Cuando trabaje en un proyecto, pida a otros comentarios e ideas sobre cómo mejorar.

-- Adopte una mentalidad de "Sí, y " cuando se trate de las ideas de otras personas. En lugar de decir "No estoy de acuerdo", diga "Sí, ¿y qué pasa con...?" y comparta otra idea o adición a su idea.

MUESTRE SU APRECIO POR LA VIDA DE LAS PERSONAS FUERA DEL TRABAJO. Nuestros trabajos deberían ayudarnos a vivir nuestras mejores vidas, no a apoderarnos de ellas. Para que nuestros empleados se sientan apreciados, necesitan saber que comprendemos sus pasiones, prioridades y responsabilidades fuera del trabajo.

Las personas necesitan líderes que respeten los límites y sean modelos de autocuidado, y compañeros de trabajo que fomenten una cultura de apoyo:

GERENTES

-- Para apreciar la vida de las personas fuera del trabajo, es necesario conocerlas. Tómese el tiempo para preguntar sobre los fines de semana, días festivos y pasatiempos de sus subordinados directos fuera del trabajo. Aprenda sobre sus familias, sus hijos y lo que hacen para divertirse.

-- Muestre el equilibrio entre el trabajo y la vida privada teniendo usted mismo una vida fuera del trabajo. Por ejemplo, deje el trabajo para ir a los eventos de sus hijos y mostrarles a los demás que se fomenta el equilibrio.

-- Evite enviar correos electrónicos los fines de semana, a altas horas de la noche y en vacaciones.

COLABORADOR INDIVIDUAL

-- Una de las mejores maneras de apoyar la vida de las personas fuera del trabajo es tenerlas siempre presentes cuando está en el trabajo. Cada vez que no cumplimos, tiene un impacto en los demás. Cuando no hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos, significa que el trabajo de otra persona se ve afectado. La mejor manera de respetar la vida de las personas fuera del trabajo es honrar y respetar su tiempo en el trabajo. Sea un compañero de trabajo extraordinario.

-- Tómese el tiempo para comprender la vida de sus compañeros de trabajo fuera del trabajo. Pregúnteles sobre sus familias, pasatiempos y cómo pasan su tiempo.

-- Fomente una comunidad de apoyo en su oficina apoyándose mutuamente cuando uno de ustedes se vaya de vacaciones, tenga una cita con el médico o necesite asistir a un evento importante.

BC-WAKEUPCALL-SHOW-APPRECIATION-ART-NYTSF -- No caption. (Tony Cenicola/The New York Times) -- ONLY FOR USE WITH ARTICLE SLUGGED -- BC-WAKEUPCALL-SHOW-APPRECIATION-ART-NYTSF -- OTHER USE PROHIBITED.