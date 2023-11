3 formas de vivir sus valores en el trabajo

Erin Reid es profesora de gestión y recursos humanos en la DeGroote School of Business de la McMaster University. Lakshmi Ramarajan es profesora de comportamiento organizacional en Harvard Business School. Brianna Barker Caza es profesora asociada de gestión en la Bryan School of Business and Economics de la University of North Carolina en Greensboro.; (Nota de arte: una fotografía y una ilustración acompañan a este artículo).

De: HBR.org

Tener una "carrera moral" significa hacer un trabajo que se alinee con la comprensión compartida de lo que es correcto y bueno. Sin embargo, trazar una carrera moral puede ser un desafío. Los cambios organizacionales internos, así como los incontrolables shocks socioeconómicos, pueden interferir con la capacidad de las personas para construir carreras morales.

A través de nuestra enseñanza e investigación, hemos recopilado algunas lecciones clave sobre cómo las personas pueden seguir carreras que les permitan vivir sus valores morales. A continuación, le explicamos cómo poner en práctica esas estrategias si se está embarcando en su propio viaje profesional moral.

1. SINTONICE CON LAS REVELACIONES SOBRE LA MORALIDAD DE SU TRABAJO

Los profesionales a menudo experimentan ajustes de cuentas morales: momentos transformadores que nos despiertan a los desajustes entre lo que estamos haciendo y quiénes queremos ser. Estos ajustes de cuentas pueden surgir a raíz de acontecimientos cruciales, personales o sociales. Las personas también pueden sintonizarse con las contradicciones morales mientras desempeñan sus funciones dentro de sus organizaciones.

Ya sea que sean desencadenados por un evento agudo o por una toma de conciencia que se va gestando lentamente, estos momentos de revelación pueden ser ambiguos y, por lo tanto, una fuente de incomodidad y distracción. Nuestro primer instinto ante la incomodidad suele ser mirar hacia otro lado, en parte porque abordar el ajuste de cuentas podría requerir desafiar el statu quo. Sin embargo, construir una carrera moral requiere que usted se dé cuenta de la incomodidad, la afronte y la aborde para descubrir cómo orientar su carrera en una dirección moral.

2. CUESTIONE LAS REGLAS DE 'PUREZA'

Para abordar el malestar que surge de los ajustes de cuentas morales, es necesario identificar y cuestionar las "reglas de pureza": los puntos de vista compartidos sobre qué tipo de trabajo/empleo es moralmente correcto. Cada comunidad profesional comparte ese conjunto de reglas. Por ejemplo, entre los periodistas, los trabajos en las organizaciones de noticias tradicionales a menudo se consideran "puros" porque las organizaciones se alinean con el valor moral de decir la verdad imparcial sobre los acontecimientos actuales.

El supuesto central detrás de las reglas de pureza es que deberíamos estar dispuestos a sacrificar aspectos de nuestra vida personal y restar prioridad a nuestras necesidades para poder aceptar trabajos moralmente "puros". Para los periodistas, el sacrificio personal suele ser el salario.

Con el tiempo, resulta difícil seguir haciendo estos sacrificios. Nuestro trabajo sugiere que, a largo plazo, muchas personas cuestionan las reglas de pureza generalmente aceptadas y el statu quo moral de sus campos, y encuentran otras formas creativas de cumplir con sus valores morales.

3. BUSQUE COMUNIDADES QUE COMPARTAN SUS VALORES MORALES

Nuestros valores morales y las compensaciones que los acompañan pueden no estar alineados con nuestros propios objetivos profesionales. Pero las personas suelen tardar en hacer un cambio porque temen que sus colegas y empleadores desaprueben su deseo de alejarse del statu quo de su carrera. Nuestra investigación sugiere que, a menudo, para construir carreras realmente alineadas con nuestros valores morales, debemos estar dispuestos a reconsiderar dónde buscamos orientación y validación. En particular, necesitamos buscar personas que apoyen tanto nuestras carreras como nuestros valores morales.

Descubrimos que los profesionales que permanecen en sus trabajos, pero que desafían el statu quo moral, a menudo necesitan validación y seguridad fuera del trabajo.

Nuestras carreras consumen una enorme cantidad de nuestro tiempo y energía, y es esencial sentir que estamos creando carreras alineadas con nuestros valores morales. Nuestro trabajo sugiere que las personas pueden aferrarse a sus valores morales mientras construyen sus carreras si se mantienen en sintonía con los momentos de ajuste de cuentas morales, cuestionan las reglas de pureza comunes y están dispuestas a cambiar hacia dónde acuden en busca de validación.

BC-WAKEUPCALL-VALUES-WORK-ART-NYTSF -- No caption. (Tony Cenicola/The New York Times) -- ONLY FOR USE WITH ARTICLE SLUGGED -- BC-WAKEUPCALL-VALUES-WORK-ART-NYTSF -- OTHER USE PROHIBITED.