Investigación: ¿Puede saber cómo se le ve en Zoom?

Ahora que estamos en un mundo híbrido, es posible que las interacciones laborales tengan la misma probabilidad de realizarse por videoconferencia o en persona, y usted puede tener la libertad de elegir si reunirse virtualmente o cara a cara con un colega. ¿Cuál debería elegir? ¿Usted es mejor gestionando la impresión que genera en persona o en Zoom?

LA INVESTIGACIÓN

Diseñamos un proyecto de investigación para comprobar cómo se comportaba la gente en persona y en una llamada por videoconferencia. Para hacerlo, 305 personas vinieron a nuestro laboratorio antes de la pandemia de COVID-19 (en grupos de cuatro a ocho) y 555 personas se unieron a una sesión de Zoom durante la pandemia (nuevamente, en pequeños grupos de tres a nueve). La gente se reunía cara a cara con personas nuevas durante un par de minutos, como en un evento de speed-networking. Esto resultó en un total de 1,683 interacciones únicas en persona y 3,068 interacciones únicas con Zoom.

Después de cada reunión, los participantes informaron sobre cómo percibían las personalidades de los demás. Resulta que las personas son buenas para saber cómo se sienten ante los demás después de una interacción de sólo dos minutos. Y lo que es más importante, son igual de precisas sobre la primera impresión que dan tanto en Zoom como en persona.

Contrariamente a algunas de nuestras creencias, al menos en lo que respecta a la gestión de impresiones, la decisión de realizar una videoconferencia (en lugar de reunirse en persona) podría no tener consecuencias dramáticas para la mayoría de las personas. Sin embargo, ¿esto es cierto para todos?

Las investigaciones muestran que las personas que se sienten más ansiosas socialmente están más cómodas en línea que en persona. Zoom pareció dar un pequeño impulso a las personas socialmente ansiosas, permitiéndoles saber cómo se encontraban, tal vez porque se sentían más cómodas con Zoom o porque podían monitorearse a sí mismas con la función de autovisualización.

La mayoría de nosotros, incluso los más seguros socialmente, tenemos momentos en los que nos sentimos un poco más ansiosos socialmente de lo habitual. Programar una reunión en Zoom puede brindarles a todos la misma oportunidad de gestionar adecuadamente la impresión que quieren transmitir. Esto tiene implicaciones importantes tanto para los líderes de equipo como para sus empleados.

LAS IMPLICACIONES

Si los líderes del equipo son conscientes de que algunos miembros del equipo pueden sentirse más ansiosos socialmente, tal vez debido a un contexto específico o estilo de personalidad, podría ser útil programar una videoconferencia en lugar de una reunión en persona.

Esto no quiere decir que la solución a largo plazo sea evitar las interacciones en persona. Sin embargo, mientras aumentan la confianza social para navegar más fácilmente en las reuniones cara a cara, las personas más ansiosas socialmente podrían beneficiarse del uso de Zoom de vez en cuando, especialmente para las primeras impresiones.

Los empleados ahora pueden sentirse más tranquilos sabiendo que las videoconferencias no perjudican su capacidad de gestión de impresiones. Esto significa que, en lugar de gastar energía preocupándose por si las personas "las entienden" en Zoom, pueden concentrarse más en el contenido de la reunión e interactuar activamente con las ideas del equipo y, de esa manera, en última instancia, causar una mejor impresión.

Entonces, en general, especialmente si se siente más ansioso socialmente, hacer Zoom de vez en cuando podría ser el empujón que necesita para recuperar algo de control sobre su reputación en la oficina.

