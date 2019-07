–Siempre fui muy natural y muy yo. A los 15 años, la verdad no se me daba mostrarme de otra manera. Y hoy, después de haber tenido dos hijas, de haberme casado, de estar pasando un momento muy lindo en lo personal y lo profesional. Siento que me puedo mostrar de otra manera, con más libertad. Pero eso tiene que ver con todo un proceso,con que soy una chica de pueblo que comenzó muy de pequeña, en una época que no había redes sociales ni celulares. Cualquier titular de una revista como GENTE, por ejemplo, era muy poderoso. Hoy ya me acostumbré a la exposición.