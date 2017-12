–¿Por qué?

–Porque para entrar hice una campaña en la que me ayudó la gente. Fue una juntada en la Plaza Houssay, en febrero de 2016, donde hicimos un flashmob con un montón de personas al ritmo de Fiesta Reggaeton. Poco después se me abrió la oportunidad de ser bailarina. Tuve la suerte de que me tocara un re compañero como Pedro Alfonso, que me dio un lugar y fui creciendo. Pero jamás se apostó a mí como figura. Nunca se dijo: "Sí, Flor tiene lo necesario". Calculo que al no ser confrontativa y no responder al quilombo, no me creían capaz de llevar ese peso. Pero, a medida que fue pasando este año, que Pepe tuvo que irse a Las Estrellas y que Agus (Casanova, su segundo acompañante y líder de Márama) no se sintió muy cómodo, pensaron descalificar a la pareja llegando al final.