Pese a tener un hombre más, Gimnasia no pudo tomar las riendas del juego, y el Rojo siguió presionando, sobre todo con Togni por derecha. Recién en el ocaso de la primera mitad Domingo Blanco pudo volver a ponerse en ventaja: un mal despeje de la defensa rival le dejó la pelota servida a Silvio Romero, que con un bombazo la mandó a guardar. El Lobo tuvo la posibilidad de volver a empatar el juego, pero no estuvo preciso a la hora de definir. En tanto, Independiente no perdonó, y antes del cierre amplió la diferencia de la mano de Brian Romero.