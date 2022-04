Un commandant et sa femme ont été abattus à Ciudad Juarez : quatre fonctionnaires sont tués

Ce dimanche, des hommes armés ont abattu le commandant du groupe des opérations tactiques de l'Agence d'enquête de l'État dans le nord du Chihuahua, Ezequiel Emmanuel Ortiz Fierro, et sa femme, Maria Vianney Galván Sandoval, à Ciudad Juarez, Chihuahua, a rapporté le bureau du procureur de l'État.

« Le bureau du procureur général (FGE) a condamné l'attaque sournoise au cours de laquelle le commandant des opérations tactiques de l'Agence d'enquête de l'Etat, Emmanuel Ezequiel O.F., a été tué ce matin alors qu'il s'apprêtait à monter à bord de son véhicule », a indiqué l'agence dans un communiqué.

Selon les informations fournies, les événements se sont produits ce dimanche matin vers 6 h 40 dans les rues Cananea et Isla Cedros, dans la colonie de Fronteriza, où « le commandant Ortiz a été tué par balles ».

« L'officier a été laissé à bord d'un Silverado (fourgon) blanc, qui avait plusieurs blessures par balle », indique le bulletin, qui précisait également qu'une troisième victime de l'attaque, une femme, avait été blessée.





De même, le bureau du procureur a indiqué qu'après les événements et dans le cadre d'une opération conjointe avec la sécurité publique municipale, la capture de trois personnes présumées impliquées dans les événements avait été réalisée et a assuré qu'il agirait jusqu'à ses « conséquences finales » pour capturer toutes les personnes impliquées et les amener responsable devant la justice ».

Pas plus tard que samedi, une autre attaque armée sur une autoroute de cet État a fait cinq morts, dont deux de la police ministérielle et un délégué de l'INM.

Selon des sources officielles, un groupe de tueurs à gages armés ont tiré directement sur un véhicule dans lequel le commandant de l'Agence nationale d'enquête (AEI) à Nuevo Casas Grandes, Alejandro Domínguez Cabriales, trois agents et le délégué de l'Institut national pour les migrations, Lorenzo Gabriel Pico Escobar, voyageaient.

L'incident s'est produit vers 18 heures. Le FGE précise que les agents ont repoussé l'agression, mais cela n'a pas suffi car ils ont été tués. L'Agence d'enquête de l'État, le Secrétariat d'État à la sécurité publique, la Garde nationale et l'armée mexicaine ont mis en œuvre une opération visant à retrouver les responsables.

De la même manière, les enquêteurs de police, les agents du ministère public, les experts et les analystes ont entamé des travaux et des procédures sur l'affaire, dans le but de clarifier le crime sournois.

« Le bureau du procureur général regrette profondément ce fait et prendra les mesures nécessaires pour s'assurer qu'il ne reste pas impuni. En outre, elle exprime sa solidarité avec sa famille, ses amis et ses collègues face à une telle perte regrettable. »

Le Mexique a enregistré 33 315 homicides en 2021 après les deux années les plus violentes de son histoire, sous la direction de López Obrador, avec 34 690 victimes de meurtres en 2019 et 34 554 en 2020. Au cours des deux premiers mois de l'année, le pays a accumulé 4 697 homicides volontaires, dont 282 se sont produits dans l'État de Chihuahua.

