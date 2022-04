Les détails choquants de la déclaration du fils de Paul Auster sur la mort par overdose de son bébé de 10 mois

Daniel Auster, fils du célèbre écrivain américain Paul Auster, a témoigné ce dimanche devant la police après avoir été arrêté vendredi dernier pour la mort d'une overdose de Ruby, son bébé de 10 mois. L'homme de 44 ans a fourni des détails choquants sur les dernières heures de la petite fille.

Selon les autorités, le 1er novembre, il a injecté de l'héroïne dans sa maison de Park Slope , un quartier résidentiel de Brooklyn, dans l'État de New York, après le départ de sa femme Zuzan Smith pour le travail. Après avoir bu, il a fait une sieste avec la petite Ruby.

À son réveil, le bébé de dix mois était « aux lèvres bleues et aux yeux raides ». Avant d'appeler le 911, il lui a donné du Narcan, un spray nasal utilisé pour inverser une surdose d'opioïdes, « au cas où la jeune fille aurait été exposée à des stupéfiants », selon les dossiers.

Finalement, les ambulanciers sont arrivés à la maison et ont trouvé le bébé inconscient et l'ont transférée à l'hôpital méthodiste, où elle a par la suite été déclarée morte.

Les médecins légistes de la ville ont déterminé que Ruby est morte d'une surdose de fentanyl et d'héroïne, avec suffisamment de drogue dans son corps pour « frapper un adulte inconscient », a déclaré le procureur adjoint Tien Tran lors de la comparution de Daniel devant le tribunal pénal de Brooklyn.

Cependant, la police locale n'a pas encore déterminé comment le bébé a ingéré les médicaments.

Daniel Auster y su hija Ruby, fallecida por sobredosis

Le procureur Tran a ajouté qu'Auster, qui a été arrêté vendredi soir et accusé d'homicide involontaire et d'homicide par négligence, a reconnu qu'il avait « des paquets d'héroïne » ce jour-là qu'il gardait dans la salle de bain.

Le prévenu a également admis aux autorités qu'il avait pris de l'héroïne ce jour-là, bien qu'il ait d'abord déclaré qu'il n'avait pas consommé de drogue.

Lors de la présentation de ce dimanche, au cours de laquelle Auster n'a pas pris la parole, le procureur Tran a demandé au juge John Hecht de placer l'accusé en détention provisoire. L'avocat de Daniel, John Godfrey, de la Legal Aid Society, a demandé qu'une « caution raisonnable » soit fixée et a dit au juge que son client s'était désintoxiqué.

Le juge a émis une ordonnance de traitement psychiatrique pour Daniel et a fixé sa caution à 250 000$ d'assurance, soit 100 000$ en espèces.

« Il y a une imprudence extrême, c'est un risque de fuite dû à sa consommation de drogue », a déclaré Hecht.

Aucun membre de la famille d'Auster n'était présent à l'audience de ce dimanche.

Deux des voisins de Daniel ont raconté au New York Post qu'après la mort du bébé, il avait emmené plusieurs des affaires et des objets du bébé dans la rue pour que quiconque puisse les emporter. « Tout, les vêtements de bébé, les livres, les jouets... c'était déchirant », a raconté l'un des résidents qui n'a pas voulu dire son nom.

Adolescent, Auster fréquentait les clubs de New York et était impliqué dans la drogue. À l'âge de 18 ans, en 1996, alors qu'il avait 18 ans, Daniel a été témoin du meurtre du trafiquant de drogue nommé Andre 'Angel' Melendez par Club Kid Killer Michael Alig, qui était promoteur de boîte de nuit.

Según la prensa local, el escritor estadounidense Paul Auster no tenía contacto con su hijo Daniel en el último tiempo (EFE/J.P.Gandul) EFE

Puis, Daniel a reçu 3000$ de l'argent de Melendez en échange de son silence. Il a par la suite plaidé coupable à la possession de biens volés et a écopé de cinq ans de probation.

Il a été arrêté à d'autres reprises, notamment à plusieurs reprises pour possession de drogue en 2008 et 2010. En 2009, il a été accusé de petit vol et de possession de biens volés.

Paul Auster est un romancier bien connu qui a écrit des œuvres telles que « A Man in the Dark », « The Book of Illusions », » The New York Trilogy » ou « Leviathan », et a reçu de nombreux prix, dont le Prince of Asturias Award for Literature en 2006.

Dans « The Night of the Oracle », publié en 2003, le narrateur est un écrivain dont le fils est toxicomane.

La mère de Daniel, la première épouse de Paul Auster, est sa collègue écrivaine Lydia Davis.

Continuez à lire :