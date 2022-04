Hernán Barcos a marqué le quatrième but d'Alianza Lima contre Universitario pour la Liga 1 2022

Alianza Lima a remporté l'Universitario de Deportes 3-1 dans le cadre du 10 e date du tournoi Apertura de la Liga 1 2022. Les acteurs « intimes » ont dominé les actions et ont pris le contrôle du match joué au Monumental Stadium. En ce sens, lorsqu'il semblait que le score ne varierait pas beaucoup, Hernán Barcos a semblé étendre l'avantage écrasant et marquer le quatrième but des visiteurs.

Hernán Barcos a marqué 4-1 pour Alianza Lima contre Universitario pour la classique Liga 1 2022. (Vidéo : COUP PERU).

PREVIA

Universitario de Deportes et Alianza Lima s'affronteront aujourd'hui, dimanche 17 avril, à l'Estadio Monumental de Ate pour la 10e journée du tournoi Liga 1 Apertura 2022. Ce sera un match qui ne sera joué qu'avec les supporters locaux.

Les « merengues » atteignent la classique du football péruvien motivés par deux victoires consécutives dans le tournoi. Dans les deux cas avec la difficulté de revenir sur le tableau d'affichage après une chute de 1-0 : à domicile, il a battu ADT 2-1 avec un doublé de l'attaquant Alex Valera et en tant que visiteur, il a battu Ayacucho FC 2-1 avec un but dans la dernière minute de l'attaquant Andy Polo.

Les propriétaires ont marqué 16 points au classement de la compétition et occupent la sixième place avec une différence de cinq points par rapport à la première place détenue par Cienciano et Sport Huancayo, tous deux avec 21 points.

Au début, on pensait que Valera manquerait ce match en raison d'un malaise physique en début de semaine, mais il s'est rétabli à la dernière minute et sera dans le onze de départ. En outre, José Carvallo et Aldo Corzo seront initialistes après les problèmes de santé et physiques qu'ils ont subis.

Alianza Lima, pour sa part, arrive au duel avec un présent difficile, notamment en Copa Libertadores, où elle ne peut toujours pas s'additionner et commence déjà à gêner ses fans, qui espèrent que ce duel sera celui du rebond.

Dans le tournoi international, le match nul « intime » a débuté par une défaite contre l'Argentin River Plate à Lima (0-1), puis a perdu contre le Chilien Colo Colo à Santiago (1-2). Bien sûr, en Liga 1, il est revenu à la victoire après 3 chutes consécutives, ce qui le maintient actuellement à la 13e place du tableau avec huit points, mais avec un match en attente contre le Sport Huancayo.

Si Universitario gagne le match, il se lancera dans la lutte pour la première place du football national. Mais si Alianza Lima le fait, il commencera à sortir des dernières places du championnat de première division.