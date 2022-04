« J'ai eu le poursuivant », Laura Barjum réalise enfin un rêve cosmétique pour sa grand-mère

Pour les goûts, les couleurs ; ils disent autour. Et, en matière de maquillage ou de traitements esthétiques, tout le monde les porte ou ne les utilise pas selon la façon dont ils le souhaitent. Si nous parlons du visage, certains considèrent les sourcils comme le cadre du visage, comme l'une des zones les plus importantes et qui nécessitent le plus d'attention. Parmi les figures de l'émission nationale, on pourrait dire que Laura Barjum a de beaux sourcils et c'est quelque chose que sa grand-mère la flatte beaucoup, à tel point qu'elle a même voulu en avoir des similaires à ceux de sa petite-fille.

De cette façon, apparemment après beaucoup d'insistance, l'ancienne reine de beauté a décidé d'écouter sa grand-mère et de réaliser son illusion d'avoir les sourcils comme elle le voulait. Elle l'a donc emmenée sur un site spécialisé dans la micropigmentation, une technique dans laquelle le sourcil est dessiné cheveux par cheveux et a une certaine durée.

C'est ainsi que, à partir de ses histoires Instagram, la présentatrice également s'est présentée avec sa grand-mère, soulignant à quel point elle était heureuse pour la procédure qui serait effectuée. « Les sourcils vont se faire au même endroit où je les fais. Je fais de la micropigmentation... et elle est plutôt qu'elle ne se change pour personne parce qu'elle y va combien de fois m'as-tu demandé que je voulais les mêmes sourcils que ma grand-mère ? ».

Face à la question posée par sa petite-fille, la femme a commenté : « Avoir ses sourcils est très difficile, mais au moins ils les gèrent pas mal ». Plus tard, Laura Barjum a également rassemblé dans ses InstaStories certains des moments de sa grand-mère effectuant la procédure susmentionnée, dont elle a réalisé à quel point elle était satisfaite lorsqu'elle a publié la phrase suivante : « Ils étaient divins pour moi ».

De son côté, l'actrice n'a pas manqué l'occasion de mentionner que sa grand-mère avait insisté sur elle pendant des mois pour pouvoir lui faire des sourcils. « J'ai eu la poursuivante... elle m'a eu des mois pour me l'amener pour lui faire des sourcils. »

« J'ai eu le poursuivant », Laura Barjum réalise enfin un rêve cosmétique pour sa grand-mère

Laura González — qui a été rebaptisée Laura Barju — a été nommée Miss Colombie 2017. Pendant le concours, il a représenté Carthagène. Plus tard, elle devient vice-présidente universelle la même année.

Au cours de ces cinq années où le pays l'a connue en tant que personnalité publique, la mannequin a réalisé son intérêt pour divers domaines artistiques tels que la musique et le jeu d'acteur, par exemple. Cependant, si vous parlez de ses œuvres actuelles à la télévision, le public colombien la voit jouer en tant que présentatrice dans « Factor X » (2022).

Cette émission de téléréalité musicale est développée à l'écran pendant les week-ends pour le compte de Canal RCN.

Il convient de rappeler que, dans le volet du programme de télé-réalité en 2020-2021, Laura Barjum était également présentatrice, mais son travail n'a été effectué que depuis les vestiaires en dialogue direct avec les participants, mais qu'en cette saison, elle est la principale présentatrice.

CONTINUEZ À LIRE :