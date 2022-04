CANCÚN, QUINTANA ROO, 04ABRIL2022.- De cuerdo con el semáforo, hay 44 playas de la zona norte con recale excesivo de sargazo, cero más con abundante, 13 playas con recale moderado, 19 muy bajo y 04 playas sin sargazo. En la magen Playa Ballenas y Playa Gaviota Azul. FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM

Une saison importante approche pour les Caraïbes mexicaines, mais elle a été complètement gâchée par le retour des sargasses sur ses plages, ce qui pourrait rendre difficile la visite des touristes dans l'État de Quintana Roo.

Malheureusement, avant les vacances de Pâques, les zones sont revenues en rouge clair ou en quantité excessive de sargasses sur certaines plages de la région, selon le réseau de surveillance des sargasses du Quintana Roo.

C'est le cas de Riviera Cancun, ainsi que de Nizuc Playa Coral ; Playa El Recodo, qui a déjà dû être fermée par le gouvernement local ; Xcacel-Xcacelito, Tulum Ruinas et Punta Piedra, bien que l'on puisse voir qu'elle commence à être peinte dans des couleurs inquiétantes.

C'est le cas de 24 plages en orange ou « abondantes ». Moon Palace, Royalton Riviera, Baie de Petempich, Centre-ville de Puerto Morelos, Punta Braca, Xcalacoco, Punta Esmeralda, Playacar ZH, Akumal, Baie de Soliman, Tankah, Tulum ZH Nord, Tulum ZH Sud, Punta Molas, Plage de Xhanan, Plage de Bonita, Plage de Mezcalitos, Punta Morena, Plage de Chen, Plage SAN MARTIN, Plage Bush, Encantada Beach, Point Celarain, ainsi que Arco Maya.

FOTO: ELIZABETH RUÍZ /CUARTOSCURO.COM Elizabeth Ruiz | Elizabeth Ruiz

Enfin, des sargasses modérées ont déjà commencé à apparaître à Bahia Principe, Xpu-Ha, Barceló Maya, Puerto Aventuras, Playa Fundadores, Playa Mamitas, Punta Bete, Playa Paraiso, Punta Maroma, Vidanta, Valentin, Playa Secreto, Holbox Centro, Isla de la Passion et Isla Mujeres Playa Norte.

Cependant, certains des points de rassemblement les plus importants se trouvent dans des régions telles que Muy Bajo et Sargasses, telles que Isla Mujeres Playa Centro et Punta Sur, ainsi que Isla Contoy, Costa Mujeres, Playa Mujeres, Punta Mosquito, Punta Cocos, Playa Ballenas, Playa Delfines, Cancun Playa Caracol, Playa Tortugas, parmi autres.

À travers les réseaux sociaux, ils ont indiqué que la Riviera Maya verrait des sargasses transporter au cours des prochains jours en raison de vents du sud-est pouvant atteindre 30 kilomètres par heure, où les points les plus touchés peuvent être de Nizuc à Xcalak.

FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM Elizabeth Ruiz | Elizabeth Ruiz

Selon la Coordination de la protection civile de l'État, pour les prochains jours, jeudi et vendredi, il devrait y avoir des traînées allant jusqu'à 50 et 60 kilomètres à l'heure. Par conséquent, il a recommandé aux bateaux de prendre des précautions pour la navigation maritime et les activités nautiques le long des côtes en raison des effets du vent et des vagues.

Pour sa part, la Division de la communication de Quintana Roo a indiqué qu'à Cozumel et à Tulum, il existe 7 et 5 plages présentant un fort taux de sargasses. Seuls trois sont maintenus propres : Mirador Chumul, ainsi que Pescadores et Maya.

D'autre part, les municipalités de Puerto Morelos et Solidaridad possèdent 8 plages à un niveau modéré de sargasses, avec une seule plage propre : les Caraïbes.

FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM Elizabeth Ruiz | Elizabeth Ruiz

Dans leurs prévisions, ils ont indiqué qu'au 10 avril, un total de 18 889 tonnes de sargasses avaient été enregistrées dans les Caraïbes mexicaines, bien que la couverture nuageuse soit considérable.

Selon les modèles et les observations actuels, ils ont indiqué que les vents d'est devraient se poursuivre, ce qui entraînera des quantités excessives de sargasses de Xcalak à Sian Ka'an et à Cancun, ainsi qu'à l'est et au sud d'Isla Mujeres.

En ce sens, le niveau d'alerte pour estimer les recales dans les Caraïbes va jusqu'à la catégorie 8, c'est-à-dire un niveau « excessif », avec des accumulations pouvant atteindre 90 centimètres de haut dans des monticules, qui pourraient couvrir toute la zone de la plage.

