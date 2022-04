Le consulat américain à Nuevo Laredo redémarrera ses services après des événements violents

Après la fermeture du consulat des États-Unis à Nuevo Laredo, Tamaulipas, à la suite des événements violents survenus dans la municipalité à la mi-mars, il a été ont indiqué que le démarrage de leurs services consulaires reprendra le 19 avril.

La réouverture aura lieu après la célébration des 14 et 15 avril (considérés comme des vacances pour la Semaine Sainte), tandis que le lundi 18 avril, des services de routine auront lieu.

Il a également été rapporté que ce mercredi 13 avril, le département d'État a autorisé le retour du personnel du consulat général des États-Unis à Nuevo Laredo, ainsi que des membres de la famille et des membres du gouvernement américain.

Il convient de noter qu'après l'arrestation de Juan Gerardo Treviño, « El Huevo » (chef présumé du cartel du Nord-Est), le lundi 14 mars, plusieurs des événements violents ont été signalés à Nuevo Laredo. Les utilisateurs des réseaux sociaux ont commenté que plusieurs fusillades ont été enregistrées dans la municipalité qui ont duré entre 3 et 4 heures.

La captura de "El Huevo" Treviño desató múltiples balacera y enfrentamientos en Nuevo Laredo, por lo que el Consulado de EEUU suspendió sus servicios en la entidad (Foto: Archivo)

Des sources étatiques ont indiqué que pendant la nuit de dimanche et tôt le lundi 14 mars, 30 affrontements ont été enregistrés entre des tueurs à gages présumés de la branche armée du Nord-Est Cartel et l'armée mexicaine. Les ponts internationaux I et II ont même été bloqués par des unités de transport incendiées pendant quelques heures.

Parmi les colonies qui ont connu les attaques les plus intenses, selon les médias locaux, figurent Buenavista, Nueva Era, Zona Centro, Las Torres et Second Peripheral Ring. En conséquence, certaines écoles de la région ont dû suspendre les cours en raison de la violence et de l'insécurité dans la région.

Les attaques ont atteint les environs du consulat américain, déclarant une situation d'urgence et demandant aux citoyens américains d'éviter la région ou de chercher refuge, ont-ils indiqué sur leurs réseaux sociaux.

De même, ils ont indiqué que les services dans leurs installations seraient suspendus jusqu'à nouvel ordre et que les rendez-vous prévus pour le 14 mars seraient prévus. Cependant, ce n'est que ce mercredi 13 mars qu'ils ont confirmé la réouverture du consulat.

Después de casi un mes desde que cerró el Consulado de EEUU en Nuevo Laredo, sus servicios serán reanudados (Foto: Twitter@USAConNVL)

D'autre part, l'ambassade des États-Unis au Mexique a lancé une alerte à ses citoyens et a recommandé de ne pas se rendre à Tamaulipas en raison des taux élevés de criminalité et d'enlèvements. Ils ont également rappelé que les déplacements des employés du gouvernement américain sont limités dans de nombreuses régions du Mexique.

Parmi les restrictions, il y a le fait qu'ils ne peuvent pas voyager entre les villes après la tombée de la nuit, ne pas prendre de taxi dans la rue ou sur l'avenue et ne pas voyager seuls dans des zones reculées, car selon l'ambassade des États-Unis, « les crimes violents tels que les homicides, les enlèvements, les carjacking et les vols sont très courants au Mexique », ont-ils averti.

Par conséquent, ils ont recommandé de reconsidérer les voyages sur le territoire mexicain. Parmi les États classés comme dangereux et que l'ambassade des États-Unis ne recommande pas de voyager en raison du nombre d'enlèvements, on trouve : Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa et Tamaulipas. Ce n'est que dans deux États de la République qu'il est recommandé de prendre les précautions minimales nécessaires : le Campeche et le Yucatan.

De acuerdo con la embajada de Estados Unidos en México, Tampico, Ciudad Madero y Altamira tienen una mayor capacidad de la aplicación de la ley (Foto: REUTERS/Daniel Becerril) REUTERS

Quant à Tamaulipas, ils ont indiqué que les activités du crime organisé, telles que les meurtres, les enlèvements, les disparitions forcées et l'extorsion, « sont courantes le long de la frontière nord et de Ciudad Victoria ».

Enfin, ils ont reconnu qu'il existe une plus grande capacité d'application de la loi à Tampico, Ciudad Madero et Altamira, ce qui se traduit par un taux d'activité criminelle inférieur à celui des autres régions de l'État.

