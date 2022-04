Le clan du Golfe recruterait des dissidents des FARC

Ces derniers jours, dans le pays, différentes plaintes ont été formulées concernant les alliances que certains groupes criminels concluent dans certaines régions du pays pour accentuer leur pouvoir. La dernière plainte a été publiée par Noticas RCN, qui avait accès à des informations de renseignement garantissant que le clan du Golfe créerait de nouvelles alliances en recrutant des membres de dissidents des FARC pour attaquer les forces de sécurité dans le Bajo Cauca et dans certaines régions d'Urabá et Chocó.

La raison invoquée par les autorités pour comprendre cette nouvelle union est que le Clan du Golfe s'intéresse à ce que les militants du groupe illégal fabriquant des engins explosifs possèdent, afin de mener différents coups d'État terroristes dans certains territoires du pays.

« Empêcher la progression du renseignement par la police et les forces militaires, ainsi que d'attaquer des policiers dans certains endroits où nous menons des opérations contre les principaux dirigeants », a dénoncé le général Jorge Luis Vargas, directeur de la police nationale, devant les médias nationaux.

Selon les allégations, la raison pour laquelle ils auraient ces connaissances est qu'ils sont dirigés par d'anciens membres et dirigeants des FARC éteintes, qui se préparaient depuis de nombreuses années à la vie criminelle tels que Iván Mordisco et Gentil Duarte.

« Parmi ses fonctions figurent la localisation d'explosifs, l'extorsion, l'organisation d'activités dans les camps qui, en raison de leur expérience de guérilla, aident à donner des instructions », a déclaré le général Vargas.

Un autre domaine où de tels accords ont été dénoncés se trouve dans le département de Nariño, dans la région d'Iscuandé, où les citoyens ont dénoncé le fait que la Deuxième Marquetalia, avec l'ELN et le groupe paramilitaire, ont créé des alliances pour dominer le territoire.

Selon les habitants, les acteurs armés ont fait savoir qu'ils étaient prêts à tout pour gagner du territoire, faisant des habitants de la région les plus touchés, car ils subissent différents types d'intimidation et de violence de la part de groupes illégaux.

Un porte-parole de la communauté qui a demandé à garder l'anonymat a déclaré à Blu Radio, qu'il détient des témoignages de citoyens qui ont dû vivre avec anxiété face à l'intimidation d'acteurs armés et qu'ils seront remis à l'ONU et au Bureau du Médiateur national. Les documents et enregistrements à l'appui de la plainte démontreraient le comportement de groupes et d'accords qui exacerbent la violence sur le territoire et que son but est de reprendre le contrôle de la zone, connue des criminels comme l'une des voies les plus importantes pour le transport de drogues et d'armes.

Un cas similaire d'alliances entre des acteurs armés dans le pays a été publié il y a quelques semaines par Human Right Watch. L'organisation a noté dans son dernier rapport que les forces armées vénézuéliennes sont des complices directs de l'ELN dans ses opérations à la frontière qu'elle partage avec la Colombie, où elle cherche à vaincre d'autres groupes armés afin de prendre le contrôle de ces territoires et routes de trafic de drogue. Les conclusions du document sont issues d'une enquête menée à partir de témoignages de personnes déplacées par la violence dans le département d'Arauca et dans l'État vénézuélien d'Apure.

Le document souligne que le conflit armé entre les dissidents des FARC et de l'Eln a commencé à s'intensifier depuis le 1er janvier et a généré de multiples violations des droits humains telles que : disparitions forcées, meurtres, déplacements et autres crimes.

« Des membres des forces de sécurité vénézuéliennes, qui ont été impliqués dans des violations des droits humains qui ont conduit à des enquêtes internationales sur des crimes contre l'humanité présumés, ont mené des opérations conjointes avec des membres de l'Eln et se sont rendus complices de leurs exactions », indique le document de l'ONG, qui elle a également demandé que les mesures nécessaires soient prises étant donné que les communautés étaient celles qui étaient touchées par la violence qui avait été exacerbée ces dernières années.





