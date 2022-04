Novak Djokovic réapparaît au Masters 1000 de Monte-Carlo et perd à ses débuts pour la première fois en quatre ans

* La défaite de Novak Djokovic

Malgré le fait que les mathématiques lui sourient toujours et lui permettent de rester numéro 1 mondial malgré sa faible activité, Novak Djokovic fait face à l'un des débuts les plus difficiles de sa carrière professionnelle. Après le scandale à l'Open d'Australie, le Serbe passe plus de deux mois sans jouer et réapparaît au Masters 1000 de Monte-Carlo avec une défaite : il tombe lors de son premier match d'un tournoi après quatre ans.

L'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina a gagné 6-3, 6-7 (5) et 6-1 après près de trois heures d'action dans ce match correspondant au deuxième tour de l'important tournoi sur la poussière de briques. La dernière fois que Nole avait été battu lors de son premier match d'un tournoi, c'était en avril 2018 lorsqu'il avait perdu contre le Slovaque Martin Klizan dans la deuxième phase de l'ATP 500 de Barcelone (2-6, 6-1 et 3-6).

Indépendamment du grand scandale que son apparition en Australie signifiait pour tenter de disputer le premier Grand Chelem de la saison, Djokovic a raté plusieurs présentations en raison de son refus de recevoir le vaccin contre le coronavirus et n'a eu qu'une seule apparition officielle en 2022 : il a atteint les quarts de finale de l'ATP 500 en Dubaï à la fin du mois de février et est tombé contre le Checho Jiri Vesely.

Quoi qu'il en soit, et malgré le fait qu'il ait abandonné le numéro 1 mondial entre les mains du Russe Daniil Medvedev pour deux semaines, Nole a atterri dans ce Masters 1000 en tant que raquette numéro 1 du classement malgré le fait qu'il n'ait pas joué car les chiffres le soutenaient. Il est à noter que depuis avril 2018, les pires résultats de avaient été trois défaites lors de leurs deuxièmes matches au Masters 1000 à Madrid (2018), Indian Wells (2018) et Monte-Carlo (2021). Ensuite, il a toujours avancé au-delà de ce deuxième match dans chaque tournoi qu'il a joué.

Grâce à sa position en tête du classement depuis plusieurs années, Djokovic commence souvent sa participation au deuxième tour des tournois et à Monte-Carlo ne fait pas exception. L'Espagnol, âgé de 22 ans et 46 de la planète, avait débuté avec une victoire sur l'Américain Marcos Giron (7-5 et 6-3).

Actualités en développement...