Au moins huit morts et 19 blessés dans des bombardements dans la ville de Kharkiv

A firefighter carries his gear as a fire burns at a plant following Russian shelling, amid Russia's attack on Ukraine, in Kharkiv, Ukraine, April 11, 2022. REUTERS/Alkis Konstantinidis

Le chef de l'administration régionale de Kharkiv, Oleg Sinegubov, a indiqué qu'au moins huit personnes, dont un enfant, ont été tuées et 19 blessées lors des attentats à la bombe à Kholodna Gora, dans l'ouest de la ville ukrainienne.

« Cet après-midi, les bombardements du centre régional se sont poursuivis, en particulier dans la région de Kholodna Gora. Il y a quelques heures, les occupants ont de nouveau tiré sur Saltivka », a-t-il dit, comme le rapporte l'agence de presse Unian.

La Russie attaque plusieurs villes ukrainiennes depuis les airs, notamment Kharkiv, Marioupol et Mikolaiv. Selon cette agence, lundi soir, la Russie aurait bombardé la région jusqu'à 66 fois, de sorte que les autorités ukrainiennes ont exhorté les citoyens à ne pas s'approcher d'objets dangereux.

Ailleurs dans le pays, le chef de l'administration militaire régionale de Donetsk, Pavlo Kirilenko, a précisé que trois civils avaient été tués et huit autres blessés dans plusieurs attentats russes à Vuhledar, Michalovce et Krasnogorivka.

Un edificio destrozado tras ataques en la ciudad de Kharkiv REUTERS

Ainsi, sur sa chaîne Telegram, il a signalé deux blessés dans la région de Lougansk, à Bakhmut, et il a également été possible de clarifier des informations sur sept autres victimes à Marioupol, mais le nombre exact de victimes dans la ville et à Volnovakja ne peut être établi, comme l'a dit Kirilenko.

D'autre part, les forces armées ukrainiennes, dans leur dernier rapport, ont assuré que les troupes russes tentaient d'achever le regroupement et la relocalisation des unités dans les régions de Belgorod et de Voronej.

« Il semblerait que le système de défense aérienne soit renforcé dans les régions de Melitopol et d'Ilovaïsk. Il est probable qu'à l'avenir, l'ennemi essaiera de prendre le contrôle de la ville de Marioupol, de capturer Popasna et de lancer une offensive en direction de Kurajove afin d'atteindre les frontières administratives de la région de Donetsk », ont-ils déclaré.

Ils ont également indiqué que « les troupes ennemies continuent de bloquer partiellement la ville de Kharkiv » et ont déclaré qu'à Donetsk et à Louhansk, les soldats ukrainiens ont repoussé « six attaques ennemies, détruit quatre chars, cinq unités blindées, vingt-six véhicules et huit systèmes d'artillerie ennemis ».

(Avec des informations d'Europa Press)

