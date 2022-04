À quelle heure le Real Madrid vs Chelsea jouent-ils en direct les quarts de finale Champions League 2022 stade Santiago Bernabeu calendrier où et comment regarder la diffusion télévisée en ligne

Karim Benzema del Real Madrid disputa el balón con el defensor del Chelsea Thiago Silva, en el partido de ida por los cuartos de final de la Liga de Campeones, en Stamford Bridge, Londres, Inglaterra - Abril 6, 2022 REUTERS/Tony Obrien

Real Madrid contre Chelsea en direct. Espagnols et Anglais s'affronteront ce mardi 12 avril au stade Santiago Bernabeu dans un match valable pour le retour des quarts de finale de l'UEFA Champions League 2022. Les « Blancs » joueront avec la tranquillité d'esprit du match aller (3-1), tandis que les « bleus » opteront pour le coup sûr. Dans cet article, vous savez où et comment regarder ce grand match international.

L'équipe « Casa Blanca » poursuit son bon moment en Liga espagnole après la dernière victoire 2-0 à domicile contre Getafe avec des buts de Casemiro et Lucas Vázquez. Ce résultat lui a permis de rester en tête du classement avec 72 points en l'absence de 7 dates avant la fin du championnat. Son meilleur poursuivant, le Barcelone de Xavi Hernández, a marqué 60 points et, bien qu'il reste loin au classement, toute chute de son rival classique peut raccourcir et compromettre cette distance.

Des joueurs comme Federico Valverde ou Vinicius Jr. prennent de plus en plus de place dans les onze de départ. Bien que dans le cas de l'Uruguayen, sa position principale soit le milieu de terrain, mais la propriété incontestée du trident formé par Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric a poussé l'entraîneur Carlo Ancelotti à changer de position pour le placer comme ailier droit avec un profil plus interne. Lors du dernier duel contre les Anglais, il a pu remplir et déployer ce gaspillage physique qui le caractérise.

Dans la compétition européenne, l'équipe espagnole est passée de moins en plus. Et le fait est que la première défaite en phase de groupes face au shérif Tiraspol de Moldavie a déclenché des alarmes d'inquiétude. Cependant, ils ont fini par se voir attribuer le groupe D en ajoutant 15 points. Dès lors, il présente des expositions exceptionnelles telles que contre le PSG en France. Surtout dans le match mémorable du retour à Madrid, avec un « ha-trick » de Karim Benzema, avec lequel ils ont éliminé les Parisiens.

Du côté de l'équipe britannique, ils ont dépassé Southampton lors du dernier match de Premier League par un score de 6 à 0 avec les scores de Marcos Alonso, Mason Mount (x2), Timo Werner (x2) et Kai Havertz. Ce résultat les maintient à la troisième place avec 62 points et, en même temps, leur donne un léger avantage sur la quatrième place qu'est Tottenham d'Antonio Conte avec 57 points.

Maintenant, ceux dirigés par Thomas Tuchel ne passent pas un bon moment. Et le fait est que la vente du club par son propriétaire, Roman Abramovitch, en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'a affecté économiquement en raison des liens qu'il entretiendrait avec le président Vladimir Poutine. En fait, dans les prochaines semaines, il devrait rencontrer l'acheteur et le nouveau propriétaire de l'entité londonienne. Tout ce problème a indirectement affecté les joueurs qui, dans certains cas, ont des négociations en cours pour le renouvellement, tels que César Azpilicueta, Antonio Rüdiger ou Andreas Christensen. Bien que ce dernier ait un accord avec Barcelone. De plus, Romelu Lukaku, signant cette saison, est en arrière-plan pour l'entraîneur allemand en faveur de Havertz. Son malaise aurait donc également influencé le faible niveau de l'équipe.

ABSENCES

En ce qui concerne les absences, le Real Madrid ne pourra pas compter sur Eden Hazard, Isco, Eder Militao ou Jesús Vallejo. Le Belge a récemment subi une opération à la cheville, l'Espagnol souffre d'un malaise au dos, tandis que ce dernier a contracté la COVID-19. De son côté, le Brésilien est sanctionné pour le carton jaune qu'il a reçu lors du match aller à Londres.

Dans le cas de Chelsea, ils n'auront pas Azpilicueta ou Lukaku dans l'équipe pour le match revanche. Le défenseur espagnol souffre également du coronavirus, tandis que l'attaquant a des problèmes au tendon d'Achille. Ils sont rejoints par la perte bien connue de Ben Chilwell en raison d'une blessure au genou.

Convocados del Real Madrid para duelo de vuelta ante Chelsea por Champions League.

DÉCLARATION

L'entraîneur des « merengues », Carlo Ancelotti, a déclaré lors d'une conférence de presse à propos de ce duel contre les bleus : « Il est tout à fait normal que tout le monde sache que ce sera un match difficile. Tout le monde, l'équipe et les fans. Ce sont des quarts de la Ligue des champions, ils sont toujours difficiles, malgré ce qui s'est passé lors du match aller. Nous devons avoir un match complet, savoir comment souffrir, nous battre, participer au match pendant les 90 minutes. Nous devons penser au même match qu'à Londres, en gardant à l'esprit que nous attendons un adversaire qui fera de son mieux pour gagner l'égalité. »

Pendant ce temps, le stratège de Chelsea Thomas Tuchel n'était pas optimiste quant à l'inversion du score. « Nous n'avons pas beaucoup de chance, compte tenu de ce qui s'est passé lors du premier match, de la compétition, du rival et du stade. Il est très peu probable (de passer le tour), mais cela vaut le coup d'essayer. Essayer, c'est être à 100 % et rechercher notre limite. C'est ce qu'il y a, c'est une super soirée », a-t-il dit.

Le Real Madrid a battu Chelsea 3-1 pour la Ligue des Champions

DERNIERS MATCHS

Chelsea 2-0 Real Madrid (Ligue des champions — 2021)

Real Madrid 1-1 Chelsea (Ligue des champions — 2021)

Real Madrid 3-2 Chelsea (Match amical international — 2016)

Real Madrid 3-1 Chelsea (Match amical international — 2013)

REAL MADRID CONTRE. CHELSEA : LES ALIGNEMENTS POSSIBLES

Real Madrid : Thibaut Courtois ; Dani Carvajal, Nacho, David Alaba, Ferland Mendy ; Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric ; Federico Valverde, Vinicius Jr. et Karim Benzema. DDC : Carlo Ancelotti

Chelsea : Edouard Mendy ; Trevoh Chalobah, Thiago Silva, Antonio Rudiger ; Reece James, N'Golo Kanté, Matthew Kovacic, Mark Alonso ; Mason Mount, Hakim Ziyech et Kai Havertz. Directeur général : Thomas Tuchel

TEMPS DE REGARDER REAL MADRID VS. CHELSEA AMÉRIQUE LATINE

- Pérou : 14 h 00

- Mexique : 13 h 00

- Équateur : 14 h 00

- Colombie : 14 h 00

- Bolivie : 15 h 00

- Venezuela : 15 h 00

- Paraguay : 16 h 00

- Argentine : 16 h 00

- Uruguay : 16 h 00

- Brésil : 16 h 00

- Chili : 16 h 00

CHAÎNES POUR REGARDER REAL MADRID VS CHELSEA EN DIRECT

- Pérou : ESPN, Star+

- Mexique : HBO Max, TNT Sports

- Équateur : ESPN, Star+

- Colombie : ESPN, Star+

- Bolivie : ESPN, Star+

- le Venezuela : ESPN, Star+

- Argentine : ESPN, Star+

- l'Uruguay : ESPN, Star+

- Chili : ESPN, Star+

- au Costa Rica : ESPN Norte, Star+

- République dominicaine : ESPN Norte, Star+

- Le Salvador : ESPN Norte, Star+

- au Guatemala : ESPN Norte, Star+

- Honduras : ESPN North, Star+

- Nicaragua : ESPN North, Star+

- Panama : ESPN North, Star+, Flow Sports

- États-Unis : Univision NOW, TUDN USA, Paramount+