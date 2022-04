Vidéo : Dayana Jaimes a révélé ce qu'elle fera le 14 avril à l'occasion de l'anniversaire de la mort de Martín Elias

Une date très spéciale approche pour les fans de la musique de Martín Elias, décédé dans un accident de la circulation alors qu'il quittait l'une de ses performances sur la route menant à San Onofre, Sucre, le 14 avril 2017.

Cinq ans après sa mort, les adeptes de l'interprète de chansons telles que « Ábrete » et « Te amaré » continuent de se souvenir de son idole avec des hommages allant d'événements où divers représentants de vallenato se réunissent pour se souvenir de son talent et de son travail dans la vie.

Pour 2022, l'anniversaire de sa mort coïncide également à nouveau avec la célébration de la Semaine Sainte et comme année après année, Dayana Jaimes est dans l'œil de ses disciples pour apprendre comment elle va lui rendre hommage, cependant, cette fois, elle a révélé autre chose, car la veuve de l'artiste est joyeusement amoureuse.

À travers une série de 'questions et réponses' qu'elle a appelée « Parlons alors », Jaimes a été interrogée par ses disciples avec la question : « Que vont-ils faire à Martin le 14 ? »

La veuve de l'artiste a répondu que même si elle n'était pas d'accord avec certains types d'actes qui se font devant la tombe de l'artiste défunt, elle respecte hautement les croyances de ses disciples.

« Pour ma part rien, rien, je n'ai jamais été d'accord avec ce genre de choses qui vont au cimetière, ils apportent des mariachis, ils jouent de la boîte, du guacharaca, de l'accordéon. C'est très respectable, mais je ne partage pas ces choses-là », a déclaré Dayana Jaimes à travers ses 'InstaStories'.

Cependant, elle a clairement indiqué qu'elle préférait se rendre au cimetière tôt le matin en compagnie de sa fille, Paula Elena Díaz, partageant un moment intime, car après un certain temps, de plus en plus de personnes commencent à arriver au tombeau de Martín Elias.

D'autres questions auxquelles Dayana Jaimes a répondu lors de sa série d'interactions avec ses abonnés étaient plus axées sur le sujet de sa vie personnelle, sur les mauvais commentaires qu'elle reçoit de certaines personnes sur les réseaux sociaux et le temps qu'elle a passé avec son nouveau partenaire.

Là, il a dit qu'en ce qui concerne ce que les autres disent de leur comportement, il y a des opinions divisées : « Tout dépend, si vous l'entendez d'une personne que je n'ai jamais traitée de ma vie et qui ne me connaît même pas, ce n'est pas bien dans la tête... si vous l'entendez d'un membre de la famille ou d'un ami, cela parlera se demande à vous et si cela vient de quelqu'un qui est rancunier ou déranger avec moi, il ne vous parlera pas bien. »

En ce qui concerne le moment où elle présentera officiellement son petit ami, via les réseaux sociaux, Dayana Jaimes a répondu que « un jour ».

Voici le contenu complet de Dayana Jaimes :

La veuve de l'artiste a avoué qu'elle n'aimait pas le fait qu'il y ait des vallenatas devant la tombe de son défunt mari

Les réactions n'ont pas tardé à apparaître car le portail de divertissement « Rechismes » était chargé de reproduire le contenu où il a obtenu des centaines de commentaires qui soulignent : « C'est leur pensée et ils doivent la respecter, ce n'était pas n'importe qui dans la vie de Martín Elias » ; « Je ne comprendre le ressentiment de certains d'entre eux envers elle, peut-être pensent-ils qu'elle a eu la facilité d'être la femme d'un chanteur » ; « c'est très vrai, vous voulez pleurer vos morts calmement, pas avec un bruit d'accordéon » ; « elle ne sait pas comment Martín était pour ses disciples et plus encore étant l'une des meilleures chanteuses » , entre autres.

