Vidéo : Andrea Valdiri enceinte ? les rumeurs se développent

Andrea Valdiri, bailarina barranquillera, recibió una lectura del tarot que le dio buenas noticias en lo amoroso. Foto: Instagram

Après que les réseaux sociaux ont été choqués par les publications de certains influenceurs et membres de la famille d'Andrea Valdiri lorsqu'ils ont reçu la carte d'invitation à son mariage avec le producteur audiovisuel Felipe Saruma, les internautes ont mis sur la table la discussion sur une nouvelle grossesse de la danseuse barranquillera.

Selon le portail de divertissement « Rechsimes », plusieurs internautes ont commencé à faire des rumeurs selon lesquelles la femme d'affaires serait enceinte de son troisième enfant.

La publication fait référence à une apparition d'Andrea Valdiri dans l'un de ses essais avec son équipe de travail et dans l'un des mouvements que le générateur de contenu fait, on voit à quel point son ventre est différent et quelque peu prononcé, de sorte que les spéculations sur l'arrivée d'un nouveau membre de la famille Saruma Valdiri sont tournées.

Cependant, d'autres commentaires soulignent que la danseuse pourrait ne pas être enceinte mais simplement présenter quelques problèmes de digestion, et aussi, qu'elle pourrait subir un changement hormonal qui fait paraître son abdomen plus enflammé que d'habitude.

Voici le contenu complet d'Andrea Valdiri :

La danseuse répétait avec son équipe de travail et a enflammé la rumeur de l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille

La publication qui repose sur le profil de la page « Rechismes » a déjà dépassé 151 000 vues et compte près de 3 000 « j'aime » d'internautes, qui ont également exprimé leurs opinions à ce sujet avec des messages tels que : « J'ai remarqué la même chose » ; « C'est l'opération qui l'a laissée comme ça, tu ne fais que mettre toutes les femmes enceintes » ; » Au cas où tu ne le saurais pas, quand tu es dans ta journée ton ventre gonfle comme ça » ; « La vérité est que Yina n'a pas menti cette fois-là et elle était épaisse depuis la dernière lipo », entre autres.

Cela pourrait vous intéresser : « Si vous voulez regarder en arrière, laissez-le être pour voir où vous étiez et le chemin que vous avez parcouru » : Mariana Pajón

Il convient de rappeler que dans le passé, la même chose s'est produite avec la grossesse de Greeicy Rendón, qui a essayé de cacher son processus de gestation plusieurs mois avant d'avouer lors d'une émission en direct avec son partenaire, Mike Bahia, qu'ils attendaient leur fils aîné.

À ce moment-là, l'interprète de « The Kisses » a parlé avec un drôle de message qui citait : « Et que diriez-vous que ce ne soit que quelques kilos en trop ». Cependant, les rumeurs ont grandi lorsque leur fils aîné a grandi dans son ventre et a révélé qu'ils étaient dans la douce attente.

Un autre générateur de contenu qui est également victime de ce type d'affirmation sur les réseaux sociaux a été Luisa Fernanda W, car le programme de potins 'Lo Sé Todo' a partagé sur son compte Instagram un clip montrant le ventre de la paisa plus prononcé.

Mécontents de l'enregistrement, les journalistes du programme ont cherché l'espace pour parler au célèbre couple qui partageait lors d'un événement de Danny Marín, qui a célébré ses 20 ans de carrière artistique, pour s'interroger sur les rumeurs d'une grossesse.

« Tout ce que je vous dis, c'est d'attendre que votre ventre se développe et de voir si c'est vrai », a expliqué Luisa Fernanda W, tandis que Pipe Bueno a ri : « Que puis-je vous dire ? , qui est enceinte d'environ 46 heures. »

CONTINUEZ À LIRE :