Un ancien militaire colombien arrêté aux États-Unis pour le meurtre du président d'Haïti a plaidé non coupable

On a appris que Mario Palacios, l'ancien militaire colombien arrêté aux États-Unis et lié à l'assassinat du président haïtien Jovenel Mosie, a plaidé non coupable lors d'une brève audience devant la juge fédérale Lauren Louis devant les tribunaux du centre-ville de Miami.

Lorsque Palacios plaide non coupable, il demande à l'accusation de présenter toutes les preuves dont elle dispose pour l'inculper et ainsi prendre plus de temps pour préparer son dossier et présenter des témoins. Il convient de mentionner que s'il est reconnu coupable, il serait passible d'une peine maximale d'emprisonnement à vie, car pour l'instant, les tribunaux doivent fixer une date pour le début du procès, qui pourrait être dans plusieurs mois.

Actuellement, il est incarcéré dans une prison fédérale en Floride depuis le début de l'année, a été arrêté en Jamaïque où il s'était enfui après le meurtre et en octobre 2021, il a volontairement demandé à parler aux autorités américaines.

Au petit matin du 7 juillet, le président haïtien Jovenel Moise a été assassiné par un groupe de mercenaires. Le meurtre est devenu pertinent en Colombie quand on a appris qu'un groupe d'anciens soldats était impliqué dans l'affaire et que 18 d'entre eux avaient été capturés. Le processus impliquait Palacios, qui s'était échappé des lieux du crime, arrêté en Jamaïque en octobre après que la Police nationale haïtienne eut publié une annonce de sa perquisition et de sa capture en juillet.

Le Colombien faisait partie d'un groupe de 20 Colombiens et autres haïtiano-américains qui ont participé à un complot visant à enlever ou à assassiner le président haïtien.

Il convient de rappeler que la Police nationale haïtienne a publié en juillet 2021 une annonce de perquisition et d'arrestation contre Palacios, car selon les données de l'enquête, Palacios était entré dans la résidence de Moise au moment de l'assassinat et s'était enfui. Il a toutefois nié avoir fait partie du crime.

« Je ne sais pas qui l'a tué. Je dis cela du fond du cœur pour ma famille, pour mes enfants. Je ne sais pas qui l'a tué parce que quand je suis arrivé dans cette pièce, il y avait déjà les commandos Yepes et M. Romero », a noté l'ancien soldat.

En octobre, les autorités colombiennes ont annoncé que Palacios, qui était jusqu'alors classé comme « sujet dangereux », avait été capturé en Jamaïque, grâce à la collaboration entre les deux pays des Caraïbes. En outre, à plusieurs reprises, le gouvernement colombien a déclaré que de nombreux anciens soldats avaient été trompés et ne savaient pas qu'ils allaient participer à un meurtre.

Le Colombien est l'un des deux accusés qui ont comparu devant les tribunaux de Miami pour son implication présumée dans l'assassinat du président d'Haïti. L'autre est l'homme d'affaires haïtiano-chilien Rodolphe Jaar, qui fait face aux mêmes accusations et qui, selon le bureau du procureur, aurait aidé un groupe de Colombiens à se procurer des armes pour commettre le crime.

Pour l'instant, le procès se poursuit contre les 18 Colombiens détenus en Haïti, mais il a été signalé qu'ils n'ont pas accès à la légitime défense et qu'ils ont été maltraités dans la prison de l'île. À l'époque, Palacios avait déclaré : « J'ai peur pour ce qu'ils pourraient me faire, mais aussi à cause de ce qu'ils pourraient faire à ma famille », et a également rapporté qu'un de ses collègues avait été poignardé par la police haïtienne et que d'autres avaient été battus avec les armes de l'uniforme.