Le Mexique, l'équipe qui cherche à briser la résistance du cinquième match : cinq faits à savoir sur le deuxième rival de l'Argentine en Coupe du monde au Qatar

Soccer Football - World Cup - Concacaf Qualifiers - Mexico v United States - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - March 24, 2022 Mexico players line up during the national anthems before the match REUTERS/Henry Romero

Chance voulait que l'Argentine croise le chemin du Mexique, l'une des équipes qui a remporté l'une des trois places directes que la Concacaf a attribuées pour la Coupe du monde au Qatar. Ils se rencontreront le samedi 26 novembre au stade Education City pour le deuxième tour du groupe C qui comprend également la Pologne et l'Arabie saoudite.

En raison de sa position dans le classement de la FIFA, l'équipe de Gerardo Martino a commencé sa participation au troisième tour du concours et a réussi à surmonter les obstacles que le Panama, le Salvador, le Honduras, la Jamaïque et le Costa Rica ont tenté de mettre en place. C'est-à-dire que l'équipe aztèque a acheté des billets sans escale pour l'événement international avec le Canada et les États-Unis.

Le bilan est favorable à l'équipe d'Albiceleste, étant donné que sur les 31 matches, les Sud-Américains ont gagné 15 fois (les 16 autres matches sont divisés en 12 nuls et 4 défaites). C'est une vieille connaissance de la distribution vénézuélienne, puisqu'il a réussi à trois reprises à s'imposer dans le cadre de la Coupe du monde. La première fois, c'était lors de la phase de groupes de 1930 avec une victoire de 6-3, tandis que les deux autres occasions étaient dans les phases à élimination directe en Allemagne 2006 (2-1 en prolongation avec l'œuvre mémorable de Maxi Rodriguez) et en Afrique du Sud 2010 (3-1 lors d'un grand soir de Carlos Tevez).

Les seules fois où le Mexique a réussi à battre l'Argentine ont été lors des matches amicaux de 1967 (2-1), 1973 (2-0) et 1990 (2-0), tandis que les compétitions officielles n'ont que le record de la Copa América 2004, au Pérou, lorsque l'équipe de Ricardo La Volpe a battu le représentant 1-0 mené par Marcelo Bielsa en phase de groupes.

1) Le palais de Tata arrive compliqué

Le Tata s'est heurté à de la résistance lors de leur voyage depuis les qualifications. Photo : REUTERS/Henry Romero

Le Mexique a atteint l'objectif de se qualifier pour la Coupe du monde à la dernière date des qualifications de la Concacaf. Sous la direction de Gerardo Tata Martino, le Tri a remporté l'une des places pour le Qatar. L'étape a toutefois été austère pour le Rosarino, qui est passé près de quitter son poste en équipe nationale.

Lors des derniers matches disputés par l'équipe aztèque à domicile, les supporters ont émis le son « Tata out » dans les stades, de sorte que la Fédération mexicaine de football (FMF) ) a analysé la possibilité de changer le timonier pour l'événement international. Les autorités sportives ont proposé une variable qui a ébranlé la continuité de l'ère Tata. Un vote a même eu lieu pour déterminer s'il était nécessaire de retirer Martino avant le début de l'aventure à travers le Qatar.

Les proches de la Fédération ont indiqué que tous les deux ans, un équilibre est établi entre les résultats afin de connaître les performances et les améliorations de l'équipe nationale. Cette année, cette évaluation a été réalisée et beaucoup ont exprimé leur malaise face à la production mexicaine.

De plus, Piojo Herrera travaille dans l'ombre avec le désir de revenir en équipe nationale. Ce ne serait pas la première fois que l'actuel entraîneur des Tigres se proposait comme éventuel remplaçant de Martino. À différentes occasions, il a accepté son intérêt pour la redirection de l'équipe nationale mexicaine et devant différents médias, il a déclaré son enthousiasme pour revenir au Tri pour ce que signifiait son étape précédente.

2) Sa carte de pointage, Hirving Lozano

Hirving Lozano est l'un des joueurs les plus appréciés des fans mexicains. Photo : Kirby Lee-USA TODAY Sports

Hirving Lozano est devenu l'une des principales références du football mexicain à l'étranger. Depuis son arrivée au Naples, sa projection a eu un coup de pouce plus important et ses qualités ont attiré l'attention des meilleurs clubs du monde. Cependant, au cours de la dernière année, l'attaquant a subi plusieurs blessures qui l'ont contraint à s'éloigner de son activité professionnelle.

Le premier d'entre eux, l'un des plus alarmants, a eu lieu lors du conflit de la Gold Cup. Lors des débuts contre Trinité-et-Tobago, il a subi un choc qui lui a causé un évanouissement momentané. Des mois plus tard, il a avoué que l'impact aurait pu lui faire perdre l'œil. Le second, c'est quand il a défendu les couleurs de son club. Quelques semaines après son retour à l'activité, dans un duel correspondant à l'Europa League, le Mexicain a joué dans une scène très similaire à celle qu'il a vécue en Gold Cup. À cette occasion, après avoir glissé dans la lutte pour le ballon, il a écrasé la hanche de Wilfred Ndidi, milieu de terrain de Leicester City, et sa convalescence a pris plus d'un mois.

Bien qu'il ait également raté certains des appels avec l'équipe nationale mexicaine, son nom était toujours considéré par Gerardo Martino lorsqu'il était prêt à revenir sur les courts. Ses qualités et son déséquilibre peuvent faire de lui l'un des joueurs les plus brillants qui composera l'effectif qui assistera à la Coupe du monde Qatar 2022.

3) Le pari de Rogelio Funes Mori

L'ancien River cherchera à avoir sa Coupe du monde. Photo : REUTERS/Henry Romero

Lorsque l'Argentin Rogelio Funes Mori a été autorisé par la FIFA à jouer pour l'équipe nationale du Mexique, les illusions ont été alimentées par ses buts. La première participation de l'ancien River dans l'équipe Tata Martino a eu lieu lors de la Gold Cup qui s'est tenue aux États-Unis.

Le buteur expérimenté de 30 ans a reçu l'autorisation après que la maison mère du football eut vérifié qu'il n'avait eu qu'une seule présence dans l'équipe nationale argentine en 2012 et qu'il se trouvait sur le territoire aztèque depuis plus de cinq ans.

Melli a commencé sa carrière à River Plate, puis a déménagé au Benfica au Portugal et avant de venir au football mexicain, il a fait un passage à Eskişehirspor en Turquie.

En 2015, il est arrivé à Monterrey, où il a joué 194 matches et marqué 99 buts. Avec les Rayados, il a remporté deux fois la Copa MX (2017 et 2019/20), le tournoi Apertura 2019 et la Ligue des champions de la Concacaf 2019. Depuis son arrivée en équipe nationale, le rêve des supporters a considérablement grandi.

4) La solvabilité du mémo Ochoa

Le gardien de but expérimenté veut entrer dans l'histoire au Qatar

Francisco Guillermo Memo Ochoa Magaña est né à Guadalajara, dans le Jalisco, le 13 juillet 1985. Avec ses 36 ans, il cherche à entrer dans l'histoire du Qatar. Tout au long de ses 17 années en tant que footballeur professionnel, le gardien de but s'est démarqué comme l'un des plus grands représentants du football dans son pays. Dès son plus jeune âge, il a fait preuve de talent et d'une personnalité magnétique qui lui a valu l'amour des fans et de ses coéquipiers.

On pourrait dire qu'il s'est imposé comme le meilleur gardien de but du Mexique et l'un des leaders incontestés du sport. Au début de 2004, Leo Beenhakker, alors entraîneur américain, a observé un match entre les forces de base et a réalisé les compétences d'un jeune Ochoa de 19 ans et a décidé de le rejoindre dans l'équipe première. Depuis, il s'est forgé une carrière remarquable.

Sa performance a attiré l'attention du directeur technique de l'équipe nationale mexicaine U-20 de l'époque, Humberto Grondona, remportant son premier appel en équipe nationale. Il est bientôt convoqué pour jouer pour l'équipe nationale du reste du monde lors d'un match amical contre l'Irak organisé à Milan, en Italie, aux côtés de figures du football mondial telles que Roberto Carlos Abbondanzieri, Carles Puyol, David Beckham, Alessandro Nesta, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Raúl Gonzalez et Javier Zanetti, entre autres.

Avec une longue histoire en Europe, le Mémo cherchera à donner au Mexique la sécurité nécessaire pour atteindre l'objectif de jouer le cinquième match. Ce qui signifierait un événement sans précédent pour leur sélection.

5) La mission de briser les barrières

Les joueurs fêtent leur qualification pour le Qatar. Photo : REUTERS/Jose Cabezas

Avec 16 présences dans l'histoire de la Coupe du monde, le Mexique n'a jamais pu disputer plus de 4 matches. Bien que leurs meilleures productions aient eu lieu lors des deux éditions qu'ils ont organisées en 1970 et 1986, quand avec le soutien de leur peuple, ils ont atteint les quarts de finale, depuis USA'94 que les Aztèques n'ont pas été en mesure de franchir la barrière des huitièmes de finale. Ils ont eu 24 ans d'accès ininterrompu à la deuxième phase, mais l'adieu vient au premier croisement de la mata mata.

Avec le titre de la Coupe des Confédérations 1999 comme plus haute réalisation, les finales perdues correspondant à la Copa América 1993 et 2001 sont un souvenir nostalgique de la lutte qu'elle peut livrer aux puissances. De plus, les 11 conquêtes de la Gold Cup de la Concacaf confirment la supériorité qu'elles imposent à leur région. Pour les fans, il était temps de porter le coup.