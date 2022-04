Claudia Sheinbaum a reconnu les nouvelles excuses de Sandra Cuevas

La chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sheinbaum, a assuré que les nouvelles excuses de Sandra Cuevas, maire de Cuauhtémoc, s'est conformé aux protocoles, par rapport à ce qu'il avait fait il y a quelques jours.

« Dans ce cas, la procédure est rétablie, car il ne s'agissait pas en fait d'excuses publiques qu'elle avait présentées, étant donné que ce n'était pas particulièrement devant les victimes, donc aujourd'hui cette situation se présente et il me semble que le plus important et je l'ai toujours dit, dans mon cas, est d'être sur du côté de la justice et des victimes, lorsque vous faites cela, vous n'aurez pas tort », a déclaré Sheinbaum Pardo.

Cependant, le président de la capitale a de nouveau affirmé que le cas du maire de La Cuauhtémoc n'était pas une question politique, car après l'annonce de la plainte contre elle, Sandra Cuevas et le chef national du Parti de la révolution démocratique (PRD), Jesús Zambrano, ont accusé le Chef du gouvernement de « persécution politique » pour avoir refusé à plusieurs reprises de rejoindre les rangs du Mouvement de régénération nationale (Morena).

Le chef du gouvernement a salué la performance de Cuevas (Photo : Capture d'écran)

« Je l'ai dit il y a quelques jours : il a été prouvé qu'il ne s'agissait pas d'un problème politique. Ce dispositif de justice réparatrice est quelque chose que le parquet a mis en œuvre dans d'autres affaires et dans ce cas, le maire, avec les victimes, accepte ces excuses publiques et les autres mesures que le juge a établies », a-t-il dit.

Malgré les accusations portées contre elle, Claudia Sheinbaum a commenté qu'elle travaillera institutionnellement avec Sandra Cuevas, comme elle l'a fait avec les chefs des autres maires.

« Le travail institutionnel, comme c'est le cas avec les 16 maires de Mexico, les cabinets d'eau en sont un exemple et, en général, les actions de sécurité et de nombreuses autres actions de coordination que nous menons normalement, donc bien sûr, nous allons collaborer sur le plan institutionnel comme nous le faisons avec Benito Juárez, avec Miguel Hidalgo, avec Xochimilco, avec Tláhuac, avec Coyoacán », a ajouté le chef du gouvernement.

Enfin, il a mentionné qu'il ne sait toujours pas si la police continuera à travailler pour le bureau du maire de Cuauhtémoc ou si elle sera affectée à un autre endroit.

Cette deuxième apparition de Cuevas dans la prison s'est produite parce que les éléments de sécurité n'ont pas accepté ses excuses (Photo : Twitter @AlcCuauhtemocMx)

Les deuxièmes excuses de Sandra Cuevas à trois éléments de sécurité ont été présentées ce jeudi 31 mars, dans les environs de la prison du Nord et elle a accepté qu'elle assiste à des séances d'aide psychologique pendant trois mois.

En outre, vous ne pourrez pas quitter Mexico à moins de le signaler lors d'une audience au même juge de tutelle qui a accordé la suspension provisoire des procédures pour les crimes d'abus d'autorité et de vol.

Le maire a été contraint de prendre ce nouvel acte parce que les éléments attaqués ont rejeté les excuses publiques présentées le 24 mars parce qu'elles n'avaient pas été données dans les termes convenus et ont déposé un recours en révocation afin que la reconnaissance de la culpabilité réponde aux directives appropriées ou, sinon, poursuivrait le procès et des mesures de précaution telles que la suspension de ses fonctions à la tête de la démarcation de Cuauhtémoc.

Cuevas et le dirigeant du PRD ont accusé Sheinbaum de persécution politique après l'annonce de la plainte contre lui (Photo : Twitter/ @fanysantiagof)

Le fonctionnaire a déclaré au juge que par testament entre les parties, elles ont accepté une réparation financière pour le dommage et se sont engagées à prendre des mesures pour éviter de se livrer à nouveau à une faute.

À la sortie de la prison, Cuevas a exprimé son désir de surmonter cet épisode et a assuré qu'elle est dans la meilleure position pour continuer à travailler comme maire en coordination avec le gouvernement de Claudia Sheinbaum.

