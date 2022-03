FOTO DE ARCHIVO: Un hombre se somete a una prueba de ácido nucleico durante una prueba masiva en la ciudad para la enfermedad del coronavirus (COVID-19), en Changchun, provincia de Jilin, China, 13 de marzo de 2022. REUTERS/cnsphoto

Des scènes inédites de deux ans de pandémie de personnes manifestant, se battant avec des toilettes en combinaison de protection et même s'échappant pour ne pas être isolées montrent à quel point la fatigue et l'impatience commencent à faire des ravages en Chine face à la stricte politique officielle de « tolérance zéro » à la covid-19.

Jusqu'à récemment, le géant asiatique a tenu à distance la crise sanitaire avec une fermeture presque hermétique de ses frontières et des protocoles stricts qui comprenaient l'hospitalisation de tous les cas positifs et l'isolement dans les installations de l'État des personnes infectées asymptomatiques et de tous les contacts étroits.

La stratégie a fonctionné jusqu'à ce que l'omicron contagieux fasse irruption dans le géant asiatique, provoquant des épidémies dans de nombreux endroits, y compris des villes d'une énorme importance économique telles que Shanghai et Shenzhen, et les villes isolées sont passées de quelques dizaines à des centaines de milliers - plus de 370 000 aujourd'hui ne comptant que près contacts.

RÉTICENT À L'ENFERMEMENT

« Laissez-nous sortir ! » , affirment les habitants d'un complexe résidentiel de Shanghai dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, où des scènes tendues ont également été enregistrées pendant la frénésie de la population à se ravitailler face au confinement général qui a débuté cette semaine et aux plaintes concernant les mauvaises conditions d'hygiène du installations publiques d'isolation.

Bien que ce type de contenu soit de courte durée sur les réseaux sociaux chinois contrôlés, beaucoup ont également été partagés sur des plateformes occidentales telles que Twitter ou Facebook - censurées dans le pays asiatique - illustrant que la société chinoise, malgré sa panique cervicale contre le virus, souffre à la fois économiquement et psychologiquement de la dureté des mesures. de confinement.

« Le propriétaire me dit de payer le loyer. La banque m'a dit de payer le prêt. Le gouvernement me dit de ne pas aller travailler et le quartier me dit de ne pas sortir. Mais où est-ce que je trouve cet argent ? Personne ne me dit cela », lit un message largement partagé sur Weibo, le Twitter chinois.

Une vue montre une rue déserte à côté d'immeubles résidentiels lors d'une fermeture dans la région de Pudong pour ralentir la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19) à Shanghai, en Chine. Marek Narozniak/par l'intermédiaire de REUTERS

Et le fait est que la détection d'un seul cas peut entraîner le confinement de centaines de personnes dans un bâtiment, et même au-delà, dans les centres commerciaux et les écoles, où si les alarmes se déclenchent à cause d'un cas positif à l'intérieur, personne ne part tant que tout le monde n'a pas subi un test PCR.

Il y a même des écoles internationales à Pékin qui ont demandé aux parents des élèves d'envoyer une couverture à leurs enfants à l'école au cas où ils devraient y passer la nuit.

Selon une autre vidéo, les centaines de personnes qui ont envahi un marché de vêtements à Shenyang (nord-est) où un cas positif a été détecté ont montré moins de résignation. Les images montrent comment les responsables des lieux ont essayé de les enfermer, mais les gens se sont rebellés et se sont enfuis.

UN BÂTON PROPRE

L'exigence continue de tests PCR, qui sont obligatoires quotidiennement dans certains endroits pour accéder au travail ou au bâtiment résidentiel lui-même, est une autre constante de ces derniers mois qui a provoqué des protestations au sujet des longues files d'attente à l'extérieur.

Dans les grandes villes, des stands ont été installés à chaque coin de rue où il est facile, rapide et abordable - 35 yuans, environ 5,5 dollars ou 5 euros - de se faire tester.

Mais dans les milieux ruraux, les choses se compliquent et la population risque de devenir plus réticente, comme l'illustre une vidéo dans laquelle une femme âgée qui est tranquillement assise dans la fresque l'emmène avec une canne avec un agent de santé qui tente de l'approcher pour prélever un échantillon.

PHOTO D'ARCHIVE : Des gens font la queue pour acheter de la nourriture dans une grande zone commerçante à la suite de l'épidémie de coronavirus (COVID-19) à Shanghai, en Chine. Reuters/Ally Song/Photo

Des images de combats de gifles et de coups de pied entre des membres du personnel portant des combinaisons de protection et des voisins ont également été diffusées, ce qui, bien qu'il ne s'agisse pas de la tendance générale parmi une population de 1 411 millions d'habitants, reflète des réactions inédites jusqu'à présent.

La fermeture des frontières, qui date de deux ans cette semaine, a également affecté l'humeur de la population, en particulier de ceux qui ont des proches à l'étranger qu'ils n'ont pas vus depuis le début de la pandémie.

Les étrangers non résidents sont interdits d'entrée dans le pays, et les ressortissants ou résidents étrangers qui souhaitent rentrer en Chine doivent se mettre en quarantaine pendant au moins deux semaines - souvent trois ou même quatre - dans un hôtel dont ils doivent supporter le prix, ce qui ajoute au coût exorbitant des quelques vols autorisés.

» Je recommande à tous de garder les enfants à proximité. J'ai envoyé ma fille étudier à l'étranger il y a cinq ans et il a fallu trois ans avant qu'elle revienne. Après si longtemps sans se voir, en lui parlant, je remarque que notre lien affectif s'est affaibli. C'est triste », prévient une mère chinoise.

Selon les comptes de la Commission nationale de la santé de Chine, le pays a accumulé 145 808 cas et 4 638 décès depuis le début de la pandémie.

(avec des informations d'EFE)

CONTINUEZ À LIRE :

Le régime chinois a contraint Hong Kong à fermer ses plages et a interdit les vols passagers vers Shanghai en raison du COVID épidémie