Lévy vs Dugin : un philosophe français accuse le mentor intellectuel de Poutine d'antisémite et de raciste dans un débat incontournable

Depuis près d'un demi-siècle, le philosophe Bernard-Henri Lévy est l'un des intellectuels publics les plus visibles de France. Il est le philosophe contemporain le plus célèbre, le plus provocateur et le plus vénéré. Il a récemment salué le président ukrainien Volodymir Zelensky dans le dimanche de son pays, Journal du Dimanche, le président ukrainien Volodymir Zelensky : « Son humour, qui ne le quitte pas même s'il pleut des missiles ».

Zelenski rappelle à d'autres combattants de la liberté que le philosophe a connus, qui « ont appris à faire la guerre sans l'aimer ». « Cet homme est devenu le cauchemar de Poutine. Si nous lui envoyons les armes, les avions et les défenses dont on a tant besoin, il peut devenir l'homme qui le finit », a-t-il ajouté.

Pour sa part, Aleksandr Dugin est un intellectuel qui est devenu l'une des grandes influences de Vladimir Poutine . David Von Drehle, dans sa chronique pour le Washington Post, a décrit que « l'influence intellectuelle de Dugin sur le dirigeant russe est bien connue des érudits proches de la période post-soviétique, parmi lesquels il désigne parfois Dugin, 60 ans, comme le « cerveau de Poutine ». Son travail est également familier à la « nouvelle droite » européenne, dont Dugin est une figure de proue depuis près de trois décennies, et à l'alt-right américain. »

Depuis 20 ans, c'est lui qui a créé les histoires nécessaires au chef de l'État russe pour se solidifier au pouvoir. Un livre qu'il est l'auteur, publié en 1997, intitulé The Foundations of Geopolitics : The Geopolitical Future of Russia, déclare : « Les acteurs russes devraient favoriser les divisions raciales, religieuses et sectionnelles au sein des États-Unis tout en promouvant les factions isolationnistes de ce pays. En Grande-Bretagne, les opérations psychologiques devraient se concentrer sur l'exacerbation des désaccords historiques avec l'Europe continentale et les mouvements séparatistes en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande. L'Europe occidentale, quant à elle, devrait être attirée par la Russie par l'attrait des ressources naturelles : pétrole, gaz et nourriture. L'OTAN s'effondrait de l'intérieur. »

Mais ses points de vue complètement différents étaient déjà confrontés il y a trois ans.

C'est à l'invitation du Nexus Institute, l'une des organisations intellectuelles les plus prestigieuses qui perpétuent l'esprit de l'humanisme européen, qu'il a célébré son 25e anniversaire en octobre 2019 avec un symposium public, qui s'est ouvert par un duel intellectuel entre les deux philosophes Bernard-Henri Lévy et Alexander Dugin.

Le débat sur Dugin commence : « Je pense que nous approchons de la fin de l'hégémonie occidentale, de la domination américaine ou du libéralisme mondial. Je voudrais lui demander pourquoi il continue à défendre ce système de plus en plus ouvertement nihiliste, pourquoi il se bat pour cette modernité décadente et en décomposition, et pourquoi il investit tout son pouvoir intellectuel pour le défendre. »

« Je me bats pour la modernité politique, parce que cela signifie la démocratie, la liberté, l'égalité entre les femmes et les hommes, la laïcité, etc. », répond le Français. « Bien que la modernité politique soit probablement en crise, je rejette l'idée de son déclin irréversible et, pire encore, de sa disparition. Et je le rejette parce que je suis fermement convaincu que la survie de la démocratie libérale est un avantage pour le monde entier . »

Lévy lui dit qu'ils pensent tous les deux de façon opposée sur la plupart des dossiers. « Mais je reconnais son importance, du moins sur la scène russe. C'est pourquoi je vous lis attentivement. Et pour moi, la quintessence du nihilisme d'aujourd'hui, c'est toi. Et tes amis. Et le courant eurasien. Et l'atmosphère morbide qui emplit vos livres. Et comment cela dissout l'idée même des droits de l'homme, des libertés individuelles, des singularités, en de grands blocs de communauté, de grandes religions, d'origines sacrées. »

« Je conteste le fait que le sujet de la liberté soit l'individu », répond Dugin. « Par exemple, dans notre tradition russe, le sujet de la liberté ou le sujet humain n'est pas individuel, il est collectif. Et c'était à l'époque des tsars, cela a été défini par l'église, puis le communisme. Mais l'identité collective a toujours dominé notre culture. (...) Je m'interroge simplement sur le fait que la seule façon d'interpréter la démocratie est comme un pouvoir minoritaire contre la majorité, que la seule façon d'interpréter la liberté est en tant que liberté individuelle, et que la seule façon d'interpréter les droits de l'homme est de projeter une version moderne, occidentale et individualiste de ce que signifie être humain dans d'autres cultures ».

Mais Lévy le contredit : « Je suis assez ami avec la Russie pour savoir que ce que vous venez de dire sur la place de la subjectivité dans la tradition russe n'est pas vrai . Vous avez également la tradition de Herzen, de Pouchkine, de Tourgueniev, une partie de Sacharov, toute la glorieuse tradition des dissidents qui ont combattu le totalitarisme de l'Union soviétique et qui ont mené cette lutte au nom de l'individualité, des droits du sujet et des droits de l'homme. Qu'est-ce que la démocratie ? C'est le gouvernement de la majorité et également le gouvernement de la minorité. C'est une architecture très complexe, qui évolue au fil du temps, qui s'enrichit et qui fait la différence entre la démocratie et toutes sortes d'autoritarisme, y compris celui de Poutine en Russie aujourd'hui. »

Il ajoute : « Nous avons la meilleure définition du nihilisme dans notre mémoire. C'est la Russie, avec ses 24 millions de morts pendant la Grande Guerre patriotique. C'est l'Europe, occupée par le nazisme. Et ce sont les Juifs, mon peuple, presque exterminés, réduits à néant par les pires nihilistes de tous les temps. Oui, il existe une véritable définition du nihilisme, à savoir : ceux qui ont commis ces crimes. Et ces gens, ces nazis, ne venaient pas du paradis . Ils venaient d'idéologues. Par Carl Schmitt. William Spengler. Par Steward Chamberlain. Par Karl Haushofer. Toutes les personnes que je suis désolé de vous voir aimer, citer, et prennent leurs mots comme inspiration . Donc, pour moi, quand je dis que vous êtes nihiliste, quand je dis que Poutine est nihiliste, quand je dis qu'à Moscou, il y a une atmosphère morbide de nihilisme (qui crée, d'ailleurs, de véritables morts : Anna Politkovskaïa, Boris Nemtsov et tant d'autres, tués en Moscou ou Londres), je le dis sérieusement. Et je tiens à dire que, malheureusement pour cette grande civilisation russe d'aujourd'hui, il y a un vent de nihilisme dans son sens propre, qui est un sens nazi et fasciste, qui souffle dans la grande Russie. »

Dugin, pour sa part, dit que le peuple soviétique a mené cette guerre patriotique pour arrêter le fascisme en Europe, en Russie, et pour sauver toutes les personnes qui souffrent dans cette situation. « Et je blâme fortement toutes sortes de racisme. Je ne supporte pas ça. Mais le racisme est une construction libérale anglo-saxonne basée sur une hiérarchie entre les peuples. Je pense que c'est criminel. Et je pense que maintenant, le mondialisme répète ce même crime, parce que ce que les mondialistes, les libéraux, comme vous et les personnes qui soutiennent vos idées, essaient maintenant d'affirmer en tant que valeurs universelles, ce sont simplement des valeurs modernes, occidentales et libérales. Et c'est un nouveau type de racisme, un racisme culturel et civilisateur. Ceux qui sont en faveur des valeurs occidentales sont bons. Tous ceux qui contestent cela sont populistes et sont classés comme fascisme. »

« Quand on dit que croire aux valeurs universelles est une nouvelle forme de totalitarisme, etc., je suis désolé, mais c'est très myope », rétorque Lévy. « Votre civilisation, la Russie, que je vénère et respecte, a inventé, par exemple, par l'intermédiaire d'Aleksandr Soljenitsyne, l'idée même de la lutte contre le totalitarisme. Dans le même ordre d'idées, l'Europe a également inventé certaines choses qui sont des gains pour l'humanité tout entière. Par exemple, l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Par exemple, le droit d'un corps de ne pas être torturé, de ne pas être enchaîné ou réduit en esclavage. Ce droit est universel. L'idée n'est pas d'imposer un modèle aux autres. Il s'agit d'intégrer dans chaque civilisation le bien qu'elle a inventé pour le reste de l'humanité. Et l'un de ces biens, en Europe, est la civilisation des droits de l'homme, de la liberté, de la dignité individuelle, etc. Cela mérite d'être universellement. Cela doit être conçu, sauf si l'on est raciste, comme profitable à l'humanité tout entière. Est-ce que vous êtes raciste, M. Dugin ? Je suis content que tu prétendes que tu n'aimes pas le racisme. Mais je ne suis pas sûr que tu sois sincère. »

« J'ai lu, il y a quelques jours, un de ses livres intitulé La Révolution conservatrice. Page 256. Et vous parlez, sur cette page, de rivalité métaphysique et de guerre entre Aryens et Juifs. Et vous dites que c'est un défi, qu'il s'agit d'un débat, non seulement de ce siècle mais de tous les temps. Par conséquent, vous êtes clairement antisémite », l'accuse-t-il.

Dugin se défend. » J'ai beaucoup d'amis en Israël, dans les milieux traditionalistes israéliens qui partagent mon opinion. Ce sont des Juifs qui croient en Dieu. Contrairement à vous, vous vous définissez comme un Juif qui ne croit pas au Dieu juif. Pour mes amis, ce serait absolument antisémite, parce que les Juifs sont le peuple de Dieu, et c'est là l'essentiel. Ainsi, sans Dieu, les Juifs perdent leur essence, leur mission religieuse, leur place dans l'histoire. »

« En ce qui concerne le judaïsme, vous devez revoir vos informations. C'est un peu plus compliqué que ça », le contredit Lévy. « Etre juif, bien sûr, c'est avoir une relation avec Dieu. Mais c'est une relation qui repose sur l'étude plutôt que sur la croyance. Et c'est d'ailleurs la principale différence entre le judaïsme et le christianisme. Et ce que je crains quand je vous lis, et ce que je trouve en vous lisant, vous et tous les auteurs de ce courant eurasien censé inspirer Poutine, et ce que je trouve si morbide, si puant la mort et si nihiliste, c'est le fait que je conçois ces civilisations comme des blocs. Vous dites respecter l'Islam, la civilisation japonaise, la civilisation turque et peut-être les Juifs. Mais à deux conditions : que chacun reste en place et qu'il y ait le moins de communication possible entre eux. (...) Et quand on regarde Vladimir Poutine aujourd'hui, quand on regarde ce qu'il dit quand il va en Europe, quand il va aux États-Unis, quand il va aux droits de l'homme, etc. Quand il va en Ukraine, quand il attaque l'Ukraine en Crimée, c'est un discours de guerre. Ainsi, une philosophie de la guerre, une philosophie qui considère les civilisations comme des blocs holistiques en guerre entre elles, aboutit naturellement à une pratique de la guerre, que Vladimir Poutine met en œuvre aujourd'hui. »

« Vous venez souvent aux États-Unis ? » , demande Dugin, qui répond que « de temps en temps, mais maintenant je suis sous sanctions ».

« J'espère qu'il sera autorisé à revenir ; il découvrira que dans les universités américaines, rien n'est plus actif que ces départements d'études d'altérité. Les États-Unis ont de nombreux défauts, de nombreux problèmes, mais l'un des avantages de l'Amérique aujourd'hui, depuis longtemps, mais aujourd'hui plus que jamais, est cette attention portée à l'altérité. Bien sûr, cette attention à l'altérité peut aussi avoir un côté sombre, et parfois c'est une rectitude politique obstinée », et je lui ai demandé : Que pensez-vous de l'agression de votre pays contre la Crimée ? Et que pensez-vous de l'agression contre l'est de l'Ukraine par les paramilitaires ou les soldats de votre pays ? »

« Historiquement, par l'agression contre les pays voisins, la Russie a créé l'Ukraine. Et la dernière pièce a été ajoutée par Staline , de ce qui faisait auparavant partie de l'empire austro-hongrois : Lemberg, ou Lwów. L'Ukraine est donc une entité composite apparue après la chute de l'Union soviétique. Et il y avait la possibilité de créer une identité ukrainienne ; il a eu l'occasion de créer sa structure nationale respectant à la fois les gens qui y vivent, dans l'est de l'Ukraine et dans l'ouest de l'Ukraine, et de trouver un équilibre. Nous aurions dû libérer l'est de l'Ukraine avec la Crimée, et nous aurions dû proposer de recréer l'Ukraine, une Ukraine indépendante, en tant que pont entre nous et l'Europe, sur la base du respect des deux identités. C'était l'erreur, que nous n'avons pris que la Crimée et le Donbass. Nous aurions dû restaurer et reconstruire l'Ukraine dans son ensemble. »

« Je vois une agression pure et enragée et une violation du droit international, je vois une tentative de réécriture et de révision de l'histoire, que d'ailleurs, si je vous comprends bien, vous poursuivez aujourd'hui. Lorsque vous dites que l'Ukraine est un nouvel État, c'est ce que j'ai entendu : comment pouvez-vous dire cela ? L'Ukraine existait avant la Russie », s'interroge Lévy. « L'Ukraine est un pays ancien, plus ancien que la Russie. »

« C'est la Russie », se bat Dugin.

« Vous pouvez, si vous le souhaitez, choisir, comme M. Trump, votre « vérité alternative ». Mais malheureusement, les faits sont là. L'Ukraine est une ancienne nation. La Crimée aussi. Et la Crimée n'est tombée sous la botte russe qu'à cause d'un processus colonial tardif. Bref... Les discussions sur ces questions sont si interminables que la meilleure chose que nous puissions faire, M. Dugin, est de respecter les lois internationales, aussi imparfaites soient-elles, celles qui pourraient nous empêcher de tomber dans une autre catastrophe comme celle qui a coûté 24 millions de morts à votre peuple, 24 millions de braves soldats. et des civils détruits par Hitler, qui ont coûté tant de ruine à l'Europe. (...) Et ce que Poutine a fait en Crimée va à l'encontre des intérêts de nos enfants et petits-enfants . »

« Je ne pense pas que nous puissions accuser, dans cette situation, uniquement Poutine. Ce n'est pas la bonne image. Poutine a essayé d'affirmer la voix russe », explique le philosophe russe.

« Il n'est pas possible de trouver en Europe un parti néo-fasciste d'extrême droite qui ne soit pas au moins béni et, au mieux, financé par la Russie. Il n'y a pas de crise en Europe qui ne soit pas encouragée par la Russie . Nous ne pouvons pas compter le nombre, en 2014 et 2015, de violations de l'espace aérien de la Pologne, de la Lituanie et parfois même de la France par des avions russes. »

Après plusieurs autres points de débat, Lévy conclut : « Il y a une grande lutte à travers le monde entre les valeurs libérales et les valeurs non libérales. Cette lutte traverse également nos pays. Il y a des libéraux en Russie et nous avons des antilibéraux en Europe. Et ce qui est certain, c'est que le libéralisme est confronté au même type de crise de crédibilité qu'il a connu dans les années 1930 ou au début du 20e siècle. Mais dans ce combat, Monsieur Dugin, je confirme aujourd'hui que nous serons de l'autre côté des barricades. Parce que pour moi, une presse libre n'est pas un totalitarisme . Le respect des idées libérales et de la liberté n'est pas un autre totalitarisme. La laïcité, les droits des femmes ne peuvent pas être placés, comme vous l'avez fait au début de notre réunion, au même niveau que le fascisme et le communisme. Aujourd'hui, il y a un véritable choc des civilisations. Mais pas celui que vous mentionnez dans vos livres, entre le nord et l' est, l'ouest et le sud et tout cela ; il y a un choc de civilisations partout sur la planète entre ceux qui croient aux droits de l'homme, à la liberté, au droit de ne pas avoir un corps torturé et martyrisé, et ceux qui sont se contenter de l'antilibéralisme et de la résurgence de l'autoritarisme et de l'esclavage. Et c'est la différence entre toi et moi . Je suis désolé de l'avoir confirmé encore une fois aujourd'hui. »

