Le monde passe d'une pénurie de vaccins contre la covid-19 à un excès

(Bloomberg) Après avoir fait la course contre la montre pour renforcer les capacités et répondre à des demandes apparemment insatiables de vaccins contre la covid-19, l'industrie mondiale des vaccins fait face à une baisse de la demande.

Cette tendance pourrait ralentir les ventes élevées de pharmaciens géants tels que Pfizer Inc. et AstraZeneca Plc et créer de nouveaux problèmes pour les fabricants locaux, de l'Inde à l'Indonésie, qui ont développé une capacité gigantesque de fabrication de vaccins mais qui font maintenant face à une offre excédentaire.

Bien que les renforts soient susceptibles de maintenir en vie la demande de vaccins contre le covid dans le monde entier, l'énorme pénurie qui a régné pendant une grande partie de l'année écoulée a diminué. Aujourd'hui, la possibilité d'un excédent mondial semble plus probable.

« L'offre dépasse la demande dans une grande partie du monde, même si de nombreux pays appliquent des vaccins de rappel », a déclaré Scott Rosenstein, consultant en soins de santé pour Eurasia Group.

Dans le même temps, un nombre croissant de fabricants entrent sur le marché.

Plus de 9 milliards de doses pourraient être produites d'ici 2022, mais la demande de vaccins pourrait diminuer à un rythme approximatif compris entre 2,2 milliards et 4,4 milliards de doses par an en 2023 et au-delà, selon le cabinet d'analyse Airfinity Ltd.

Le gouvernement n'a pas encore passé de commandes pour 2022, ce qui suggère une marge de croissance si le pays achète un grand nombre de doses de rappel. AstraZeneca a refusé de commenter. Pfizer n'a pas répondu directement aux questions concernant la demande de vaccins et a déclaré dans un communiqué qu'il y avait suffisamment de capacité pour vacciner le monde d'ici 2022, mais que les obstacles à l'accès persistaient. Moderna n'a pas fait d'autres commentaires.

Plus d'approvisionnement

Le problème est particulièrement aigu en Inde, où se trouve la plus grande industrie de vaccins au monde, qui traite de l'offre excédentaire nationale et mondiale.

Biological E. Ltd., un important fabricant basé à Hyderabad, a investi quelque 15 milliards de roupies (195 millions de dollars américains) pour doubler sa capacité pendant la pandémie à environ quatre millions de doses de vaccins par jour. Cependant, étant donné que la plupart des adultes sont complètement vaccinés et que le gouvernement ne montre aucune urgence à intensifier sa campagne de doses de rappel, il n'est pas clair combien de doses supplémentaires seront achetées.

Le Serum Institute of India ltd., le premier fournisseur du pays qui a produit 2 milliards de vaccins contre le covid l'année dernière, a arrêté la fabrication en décembre suite à un manque de commandes, a déclaré le PDG Adar Poonawalla en janvier. Le sérum n'a pas répondu aux questions et aux demandes de commentaires sur les niveaux de production de vaccins contre le covid de l'entreprise.

« L'une des grandes questions à l'avenir sera de savoir quoi faire de toute cette capacité de fabrication de vaccins à mesure que la demande diminue », a déclaré Rosenstein. « Il n'y a probablement pas assez de demande pour d'autres vaccins pour en faire une option viable pour toutes ces usines de fabrication. »

Technologie ARNm

D'autres fournisseurs de vaccins indiens recherchent également des opportunités de vaccination innovantes au-delà du covid.

« Nous pensons que non seulement les vaccins contre la covid-19, mais aussi les vaccins contre la grippe, le pneumocoque et ceux contre d'autres maladies négligées vont commencer à devenir des opportunités très importantes », a déclaré Kiran Mazumdar Shaw, président de Biocon Ltd., à Bloomberg Television au début du mois.

Pendant ce temps, dans d'autres parties du monde, certains développeurs jettent l'éponge. Kalbe Farma, d'Indonésie, a suspendu ses travaux sur un vaccin contre le covid avec la Corée du Sud Genexine Inc. ce mois-ci, citant des inventaires abondants. Il a maintenant l'intention d'utiliser la technologie de l'ADN pour d'autres types de vaccins.

Malgré les pressions actuelles, les entreprises sont susceptibles de continuer à voir la demande de doses de rappel tout en recherchant des vaccins améliorés qui sont supérieurs aux produits initiaux. Il semble que le covid évolue vers ce qui est susceptible d'être une maladie endémique, ce qui signifie qu'il est peut-être là pour rester, a déclaré Gary Dubin, président de l'unité de vaccination de Takeda Pharmaceutical Co. du Japon.

Toujours est-il que des doutes subsistent quant à savoir si et à quelle fréquence des renforts réguliers seront nécessaires, et si d'éventuelles variantes « pourraient rapidement changer le tableau », a-t-il dit.

