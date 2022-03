Alejandra Cuevas retrouve sa liberté

Alejandra Cuevas (69 ans) a retrouvé sa liberté. La Cour suprême de justice de la nation (SCJN) a ordonné la libération immédiate de la femme détenue à la prison de Santa Martha Acatitla depuis 528 jours, accusé par le procureur général de la République, Alejandro Gertz Manero, de l'homicide par omission de la mort de son frère Federico. Il n'y a jamais eu de preuves tangibles pour que cette femme soit tenue responsable. Même la Cour a déterminé que le chiffre de la criminalité pour lequel il est emprisonné depuis octobre 2020 n'existe même pas.

À l'unanimité, la Cour suprême a ordonné la libération immédiate d'Alejandra Cuevas, estimant que le crime pour lequel il est accusé n'existait pas. La Cour a également noté qu'il n'y avait pas d'omission des soins de santé pour Federico Gertz, mais ils ont également souligné que Laura Morán, et encore moins sa fille, ne pouvait être accusée de cette responsabilité.

Pendant ce temps, Alonso Castillo, fils d'Alejandra Cuevas, a déclaré à Infobae Mexique qu'il attendait à l'unanimité que les 11 ministres et ministres ordonnent la libération immédiate de sa mère après avoir analysé le fond de l'affaire, affirmant qu'il s'agit d'une « femme innocente qui a été emprisonnée pendant 528 jours sans avoir commis un crime et avec un chiffre qui n'existe même pas dans le droit pénal du pays ».

Il a également noté que depuis le début de l'affaire, le procureur général de la République, Alejandro Gertz Manero, a soumis sa famille à des persécutions. Il a ajouté que cette « tragédie » servirait, espérons-le, de précédent à l'échelle nationale pour les générations à venir.

En septembre 2015, Federico Gertz Manero, frère de l'actuel procureur mexicain, est décédé. Il avait 82 ans et la cause de sa mort était la détérioration de son état de santé. Alejandro Gertz a reproché au partenaire romantique de son frère, qui à cette époque avait 88 ans et près de 50 ans d'être avec lui. Alejandro l'a accusée d'homicide pour omission de soins. Au procès, il a ajouté les filles de cette femme. L'une d'elles était Laura, belle-mère du gouverneur de l'État du Mexique, Alfredo del Mazo. Elle a disparu de l'affaire. L'autre est Alejandra Cuevas Morán, arrêtée le 27 octobre 2020 alors qu'elle voyageait avec son fils Gonzalo sur le Paseo de la Reforma.

Désespérés de libérer leur mère, leurs fils Ana Paula, Alonso et Gonzalo Castillo Cuevas ont entamé une sorte de négociation avec le procureur : ils ont remis tout ce qu'il demandait par le biais d'intermédiaires, comme la livraison d'œuvres d'art appartenant à son frère, 3,5 millions de pesos provenant d'un compte partagé de le couple et la démission de Laura Morán à la pension mensuelle que Federico lui avait laissée.

Mais Alejandra Cuevas n'a pas été libérée. En février 2021, la quatrième chambre criminelle de la Cour supérieure de justice de Mexico a confirmé une ordonnance de prison formelle. Il la considérait comme « garante accessoire » de la santé de Federico, c'est-à-dire responsable secondaire de sa santé. Sa mère, Laura, était la seule responsable de la santé de Federico. Il ne peut pas non plus être qualifié de garant parce que, selon la loi mexicaine, il n'était pas en mesure d'être considéré comme tel.

(photo d'enfants en dehors du SCJN)

« Le décès ne peut pas être attribué à Mme (Alejandra), car il n'y a pas de disposition expresse dans la réglementation applicable permettant à une personne d'acquérir le statut de garant « accessoire » dans le devoir de diligence requis d'une autre personne », estime la Cour dans le projet de loi que les ministres discutent ce lundi et qui cherche à lui accorder une protection pure et simple à la femme de 69 ans, ainsi que sa libération immédiate.

Puis, à la mi-septembre, le cinquième juge d'amparo en matière pénale de Mexico a accordé un amparo qui a annulé les mandats d'arrêt contre Alejandra Cuevas et Laura Morán. Le bureau du procureur général (FGR), dirigé par Alejandro Gertz Manero, a ensuite contesté l'amparo.

Ensuite, trois magistrats du premier tribunal pénal collégial du premier circuit de Mexico allaient décider si l'appel a été fait ou non. Pour des raisons pratiques, il y avait de fortes chances qu'Alejandra Cuevas retrouve alors sa liberté... jusqu'à ce que, dans une situation inattendue tour, le tribunal mexicain a attiré l'affaire en novembre dernier sur ordre du procureur mexicain. Le ministre présidant, Arturo Zaldívar, a fait valoir qu'ils avaient décidé de le faire parce que, pendant que l'affaire était tranchée par les tribunaux, il y avait un risque d'influences qui ne laissaient pas place à l'impartialité de la justice.

Le ministre Alberto Pérez Dayán était chargé de préparer le projet pour discussion en plénière, qui a eu lieu le 15 mars. Sa proposition est encline à renvoyer l'affaire devant les tribunaux de la capitale. Mais tous les autres ministres ont voté contre, estimant que le cas devait faire l'objet d'une étude approfondie. Même cinq se sont prononcés en faveur de la libération d'Alejandra Cuevas à ce moment-là, mais il manquait un vote pour que cela soit une réalité.

(photo d'enfants en dehors du SCJN)

Après une étude approfondie, un nouveau projet était nécessaire. Il était désormais en charge du ministre Alfredo Gutiérrez. Dans sa proposition, qui fait l'objet de discussions le 28 mars, le procureur de justice a statué pour accorder une protection pure et simple à la femme enfermée et ordonné sa libération immédiate, soulignant que le crime dont elle est accusée n'existe même pas.

« Cette Cour plénière considère que ce raisonnement est fondé et suffisant pour lui accorder un amparo de manière fluide et claire (...) la chambre criminelle compétente a ignoré le principe de légalité, dans son aspect d'application exacte du droit pénal, parce qu'elle a validé l'existence d'un statut de garant, qui il a qualifié de « complice », sans être trouvé prévu à l'article 16 du Code pénal du District fédéral, aujourd'hui Mexico (...) sans soutien juridique, a estimé que le plaignant devait éviter la mort du défunt », indique une partie du document.





(VOICI LE PARAGRAPHE DE DÉPART EN ATTENTE QUE JE VAIS ENVOYER)









CONTINUEZ À LIRE :