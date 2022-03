Granko Arteaga, l'homme aux mille visages et aux entreprises qui contrôle la redoutable Unité des affaires spéciales du Service de renseignement militaire vénézuélien

Alexander Enrique Granko Arteaga est lieutenant-colonel de la Garde nationale bolivarienne (GNB) et est chef de l'Unité des affaires spéciales (DAE) de la Direction générale du contre-espionnage militaire (Dgcim) ; il est le véritable pouvoir dans cet organe, où de terribles tortures ont eu lieu. Avec le général de brigade Rafael Antonio Franco Quintero, il a entamé la phase la plus sombre de torture, de persécution et de menace contre les militaires et les civils, certains prisonniers politiques, d'autres que la révolution a considérés comme des traîtres et a activé des dossiers de corruption.

Diplômé de l'école de formation des officiers (Efofac), quatrième place de la promotion II « Bataille du miel » 2003, il a été promu, le 29 juin 2016, résolution 014717 au grade de major dans la catégorie commandement effectif et en 2020, il a été promu de numéro un à lieutenant-colonel. Parmi les responsables du renseignement, il est considéré comme un mérite qu'il ait exécuté le pilote Oscar Pérez et un groupe de jeunes qui s'étaient déjà rendus dans le soi-disant massacre d'El Junquito.

Les officiels du DAE sous Granko Arteag

Granko est l'homme puissant de la DGCIM, bien qu'il ait de hauts supérieurs militaires tels que des colonels, des généraux et le général de division et chef de la DGCIM, Ivan Hernández Dala. Ce n'est pas seulement celui qui a permis la création de nombreux dossiers que la Direction des enquêtes soulève contre des militaires et des civils arrêtés, torturés, violés dans leurs droits humains, mais influence également l'administration de la justice lors de la modification des dates ou de la confrontation des témoins.

Il est exposé dans des activités sur des motos à grande cylindrée, des vélos, des armes lors d'exercices, mais Granko a également un attrait pour les propriétés, les véhicules coûteux, les entreprises liées à la ferraille et tout ce qui est rentable dans les ports de La Guaira et Puerto Cabello.

Depuis que la structure du pouvoir et de la torture a été installée avec Granko et Franco au sein de la DGCIM, les responsables de la DGCIM ont également dû renoncer à des récompenses pour gagner la loyauté de fonctionnaires prêts à tout pour le profit ; c'est ainsi qu'ils participent au butin de guerre, comme ils appellent des biens volés, qu'il s'agisse de devises, d'or vêtements, y compris des fantasmes coûteux, des armes, des téléphones portables, des vêtements et des chaussures de marque, des ordinateurs, des appareils électriques et même des véhicules ; ce butin est vendu sur le marché noir et les bénéfices sont partagés entre les participants et les témoins vedettes que la DGCIM utilise dans ses rapports.

Mais le butin de Granko est plus élevé ; ce sont des maisons, des domaines, des troupeaux, des avions, des véhicules de luxe. Un exemple de cela est ce qui s'est passé le 14 août 2020 lorsque des responsables de la DGIM, dirigés par le capitaine Ibis Ramírez, disant qu'il suivait les ordres de Granko Arteaga, ont perquisitionné le cinquième Los Gnomos dans l'urbanisation El Caribe, Club Yacht Street, Caraballeda, La Guaira.

Cette belle maison, construite par César Capriles en 1968, a été héritée par sa petite-fille Isabel González Capriles, le propriétaire légitime qui l'avait louée au couple avec trois enfants expulsés par la Dgcim. Il n'y avait aucun mandat de perquisition, aucune ordonnance du tribunal, seulement le caprice de Granko qui voulait la maison, qui possède un joli petit port ou une jetée privée avec accès à la mer.

Comme dans d'autres affaires et propriétés, la Dgcim sait qu'Isabel González, qui est la fille de Mitzi Capriles et épouse de l'ancien ministre Andrés Izarra, n'ose pas venir dans le pays pour réclamer la maison sans risquer d'être emprisonnée, ils ont donc arraché ses biens, sans droit à la défense, ont violé les serrures, couvert les caméras de surveillance et se sont retrouvés avec les meubles de Los Gnomes.

Le cinquième

Depuis que la maison a été perquisitionnée par la Dgcim, elle est devenue l'une des propriétés que Granko utilise avec des personnes d'intérêt personnel, comme c'est le cas avec Paola Dávila, une mannequin, qui publie des photos de l'intérieur du cinquième sur ses réseaux sociaux, en utilisant la propriété, les meubles, la vaisselle et tout dans le maison d'Isabel Gonzalez.

Le cinquième Les Gnomes le jour où il a été envahi par la DGCIM

La maison d'Isabel González utilisée par Davila et Granko

Au début, de nombreux responsables et véhicules de la Dgcim sont arrivés dans ce charmant abri, ont brisé les serrures et y sont restés plusieurs jours, mais comme ils ont expulsé la famille avec les enfants, ils ne l'utilisent que pour le plus grand plaisir de Paola et de l'autre modèle qui vient sporadiquement avec le Tcnel Granko. »

Davila, qui ne sait pas quel travail il fait, a récemment ouvert une boutique de maillots de bain dans l'urbanisation Las Mercedes à Caracas. Beaucoup de ses photographies sur les réseaux sociaux la montrent à l'intérieur de la maison, même avec des membres proches de sa famille ou sur des yachts sur le quai de la maison pris par Isabel González.

Quelque chose de similaire s'est produit avec d'autres propriétés telles que les haciendas ou les fermes. Si la Dgcim détient un propriétaire foncier, un éleveur, un homme d'affaires ou un commerçant, la victime doit presque toujours payer une grosse somme d'argent ou céder des biens en échange, qui font partie du butin de guerre distribué dans la structure de torture qui se trouve dans la Dgcim.

Abus de pouvoir

Récemment, l'ingénieur Elías Rangel Macho Hernández, directeur général régional de la bande de l'Orénoque rattaché au ministère du Pétrole et ancien directeur du bureau du ministère du Travail, a rapporté que le 18 mars 2022, à Calabozo, dans l'État de Guárico, la disparition d'Ángel Javier Navas Figueroa, joint au bureau de cette population, qui appartient au siège de la zone de la vallée de Pascua.

Ángel Navas arrêté et détenu au secret par la Dgcim, pour avoir boycotté la gandole de carburant destinée à Granko. Maintenant contraint de démissionner de ses fonctions

Il a indiqué que Navas avait observé la réception de deux réservoirs de carburant à la station-service de Puente Aldao, à Calabozo, et avait donc procédé à la vérification des factures pour l'expédition de l'usine. L'administrateur de l'établissement l'a informé que la première citerne (9 804 litres de diesel) est destinée à être expédiée normalement aux utilisateurs et que « l'autre réservoir de carburant (37 025 litres de diesel) est exclusivement destiné au commandant Granko, appartenant à la DGCIM ».

Le pont Aldao dans l'État de Guárico

Constatant l'irrégularité, Navas a contacté Henry González, conseiller de PDVSA Mercado Nacional (PDVSA MENA) ayant juridiction dans la région, qui l'a informé que « c'était une instruction émise par le directeur général de PDVSA MENA, Marino Lugo, à ES Puente Aldao, sans savoir si c'était pour un individu ou pour le public de bureau normal », et lui a demandé d'appeler Jhonny Fernández, directeur de la station service PDVSA MENA Central District.

« Ángel Navas donne les alertes nécessaires au chef de la zone de la vallée de Pascua et ceci à son tour au directeur de la région Faja. Minpetroleo (bureau technique de Calabozo) exhorte alors le concessionnaire à distribuer ce carburant conformément à la norme et ce dernier refuse parce qu'il prétend avoir des instructions selon lesquelles ce carburant est destiné à Granko. »

Face à cette situation, « l'officiel Angel Navas est chargé par le siège d'ouvrir la procédure administrative pour ladite E/S, qui a été fermée dimanche. Le lendemain, Navas inspecte la station-service, mais « à 11h30, il reçoit une notification de la DGCIM Calabozo d'aller témoigner à San Juan de Los Morros à 14 heures pour un processus d'enquête non précisé. Le responsable a informé qu'il ne serait pas en mesure d'assister ce jour-là en raison de la convocation prématurée, du manque de logistique de mobilisation et a déclaré qu'il y assisterait le lendemain. »

Le piège et la destitution

En fin d'après-midi, Navas reçoit un appel de l'entrée-sortie indiquant que « Caracas l'avait autorisé à expédier le diesel au public et qu'il avait besoin de sa présence pour mener à bien une telle activité » ; il a répondu qu'il était préférable de le faire tôt mardi pour s'assurer que les utilisateurs accèdent au service.

Cette nuit-là, raconte Macho Hernández, « une commission de la DGCIM est arbitrairement et agressivement présente chez Angel Navas, qui n'était pas chez lui ; l'invitation du bénéficiaire à se présenter aux E/S semblait être une excuse pour arrêter Navas ».

Dans la matinée du mardi 22 mars, le chef de zone a tenté en vain de contacter Navas. « Le concessionnaire est contacté et informe que tard lundi soir, une commission de la DGCIM a bouclé les E/S et qu'avec le concessionnaire, ils ont expédié du diesel apparemment 6000 litres de plus et que dans le fourgon de la DGCIM, ils avaient notre Ángel Navas officiel. »

Padrino López a signé la résolution qui promeut Granko du rang de numéro un au grade de lieutenant-colonel en 2020

Le quartier général de zone et la direction régionale tentent de savoir si Navas se trouvait dans la Dgcim de San Juan de Los Morros ou à Caracas ; ils ont appelé le procureur national 55, Ramón Torres, qui s'occupe des affaires de trafic et de détournement de carburants par le ministère public dans le cadre de l'opération Mano de Hierro.

Dans le message que Macho Hernández a envoyé à l'époque à ses collègues, directeurs et autres membres de Minpetroleo, il a demandé à se joindre « à une campagne de solidarité avec le camarade Ángel Navas et à revoir également le rôle que le marché intérieur Minetroleum et MENA PDVSA devraient jouer dans l'éradication des vices concernant une mauvaise gestion dans la distribution des carburants et contribue ainsi à l'opération Mano de Hierro et encore plus à la transparence et garantit que ce service public est fourni de manière efficace, efficiente et atteint réellement la population. »

La pression a finalement conduit à la libération de Nava, mais l'ingénieur Macho Hernández a été démis de ses fonctions de directeur général régional de la ceinture MinPetroleum Orénoque, tandis qu'Angel Javier Navas Figueroa a subi des pressions pour démissionner.

Tout cela montre l'abus de pouvoir de Granko Arteaga et le trafic d'influence de son poste à la Direction des affaires spéciales de la Direction générale du contre-espionnage militaire.

CONTINUEZ À LIRE :