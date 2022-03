Le président ukrainien Volodymyr Zelensky pourrait participer à la cérémonie des Oscars

Self proclaimed Hollywood ambassador Gregg Donovan holds an Oscar statuette replica and a placard reading "Hollywood stands with Ukraine" in solidarity with the Ukrainian people following Russia's invasion of Ukraine, as preparations for the Academy Awards are underway in Los Angeles, California, U.S., March 24, 2022. REUTERS/Eric Gaillard

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky pourrait faire une apparition vidéo lors de la cérémonie des Oscars dimanche prochain, dans le but de porter un message au monde sur l'invasion russe de l'Ukraine.

Ces dernières semaines, de telles apparitions ont déjà eu lieu devant des chambres législatives telles que les Communes, au Royaume-Uni, le Parlement européen à Bruxelles et le Congrès des États-Unis.

Selon plusieurs médias américains tels que le New York Post, Z elensky a eu une série de discussions avec l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, dont les membres se demandent s'ils doivent admettre une brève apparition du président.

Volodymir Zelensky s'adressant au parlement suédois (Paul WENNERHOLM/TT News Agency /AFP)

Il n'est pas clair s'il apparaîtrait en direct ou dans un message enregistré. La discussion au sein de l'Académie porte sur la question de savoir si les Oscars doivent rester apolitiques alors que l'invasion russe de l'Ukraine se poursuit.

L'initiative serait venue de l'humoriste Amy Schumer, qui sera l'une des présentatrices de la cérémonie et qui a reconnu avoir contacté l'organisation de l'événement pour tenter de matérialiser son projet. Il a toutefois admis que son initiative a peu de chances de réussir.

« Oui, je l'ai proposé. Je voulais trouver un moyen pour que Zelensky puisse apparaître par satellite ou avec un discours préenregistré, car les Oscars ont une audience millionnaire dans le monde entier. Je n'aurais aucun problème à faire quelque chose comme ça, mais malheureusement, ce n'est pas moi qui produis le gala », a expliqué Schumer lors de son passage dans le talk-show de son ami Drew Barrymore.

Amy Schumer (REUTERS/Jeenah Moon)

L'artiste souhaite également mettre en lumière le drame humain qui émerge d'une invasion russe qui a déjà fait des milliers de morts et des millions de personnes déplacées.

« Je pense qu'il y a une certaine pression dans le sens où beaucoup souhaitent que [l'événement] soit comme des vacances où tout le monde oublie ce qui se passe pendant une nuit. Mais il y a tellement d'yeux et d'oreilles sur le gala des Oscars. Je pense que c'est une excellente occasion de faire certains commentaires, des blagues qui mettent même en valeur la situation actuelle », a ajouté Schumer.

Le réseau ABC, qui diffusera la cérémonie, s'est prononcé en faveur de Zelensky, un ancien acteur, qui a fait une déclaration.

Pendant ce temps, la rumeur dit que celle qui fera une déclaration est l'actrice d'origine ukrainienne Mila Kunis, qui, avec son mari Ashton Kutcher, a levé environ 35 millions de dollars américains pour les réfugiés ukrainiens. Zelensky a exprimé sa gratitude pour les efforts de Kutcher et Kunis.

Photo de dossier par Ashton Kutcher et Mila Kunis

Comme l'ont montré des avertissements tels que ceux de Leonardo DiCaprio sur la crise climatique ou l'indignation de Joaquin Phoenix face à l'insémination artificielle du bétail, les célébrités hésitent rarement à faire des déclarations politiques lors des Oscars, malgré les accusations d'hypocrisie.

« Tout dépend de la manière dont vous abordez la question », a déclaré le chroniqueur du Hollywood Reporter Scott Feinberg dans un entretien à l'AFP. « Si on dirait qu'ils prêchent ou enseignent, cela ne se passera pas très bien. Mais si c'est quelque chose de ressenti ou avec des sentiments, je pense que nous aurons un autre résultat », a-t-il ajouté.

