Il y a des séries qui résistent à des acteurs inconnus, d'autres qui parient sur un casting de grands noms, et certaines s'appuient sur la personne qui joue le rôle central pour mener à bien l'intrigue. Rosario Dawson, dont le visage connu a connu une croissance nouvelle et bien méritée au cours des cinq dernières années, fait partie de ces actrices dont la présence justifie cette mini-série de quatre épisodes que l'on peut voir sur HBO Max.

L'histoire de la DMZ se déroule dans un proche avenir. Une nouvelle guerre de sécession a éclaté aux États-Unis et l'île de Manhattan est devenue une zone démilitarisée (d'où le titre). Alma Ortega (Dawson) est une médecin de New York qui, au début du conflit, s'est séparée de son fils. Des années plus tard, après une recherche intense, elle parvient à retourner à Manhattan pour le retrouver. Avec la fin de la Seconde Guerre de Sécession et deux gangs luttant pour le pouvoir sur l'île, Alma découvre que sa mission transcende peut-être son histoire personnelle.

Le début de la mini-série est puissant et son impact émotionnel est clair. Et depuis le début, le scénario et la mise en scène ont été soutenus par Dawson, non seulement une excellente actrice mais aussi la bonne actrice pour ce rôle. Le désespoir, la ténacité et la force d'Alma lui conviennent parfaitement. L'évolution de son personnage au cours des quatre épisodes n'aurait pas fonctionné aussi efficacement avec une autre actrice.

Parfois, le choix d'un protagoniste fait la différence entre une crédibilité absolue ou une erreur insurmontable. DMZ — basé sur le roman graphique DC Comics, écrit par Brian Wood et illustré par Riccardo Burchielli — y trouve son meilleur pari.

Le travail de Rosario Dawson est tellement remarquable qu'il est difficile d'imaginer l'évolution de son personnage avec une autre actrice. (HBO Max)

Dawson est né à New York en 1979 et a commencé sa carrière cinématographique en 2005 avec le film controversé Kids. Il a travaillé avec Spike Lee et Oliver Stone, a parcouru les genres les plus variés et a participé à plusieurs blockbusters majeurs. Il a fallu plus d'une décennie pour donner une chance à la télévision, mais lorsqu'elle a élargi son spectre sur petit écran, son succès a doublé.

Ces dernières années, elle a connu une croissance encore plus importante en jouant Claire Temple dans Luke Cage et les autres séries Marvel qui lui sont liées. Il a ajouté un autre gros coup en jouant un rôle clé dans la minisérie primée Dopesick. Et comme si cela ne suffisait pas, les fans de Star Wars ont légitimement paniqué par sa représentation d'Ashoka Tano dans The Mandalorian et Boba Fett's Book. Et Ashoka Tano s'appellera la série dans laquelle elle jouera désormais pour la franchise.

Au début du conflit, Alma a été séparée de son fils : huit ans plus tard, elle est retournée à Manhattan pour le chercher. (HBO Max)

La DMZ a des aspirations à l'allégorie politique, ce qui, aujourd'hui, dans les séries, est souvent associé aux dernières années de l'histoire des États-Unis. Mais la bande dessinée sur laquelle elle est basée est antérieure à l'éclatement des conflits politiques et sociaux actuels. Son discours, complètement de façon contemporaine, tente d'exprimer une idée politique au-delà de la conjoncture.

Son message idéologique est moins intéressant que le drame personnel et la violence, mais il finit par se placer au centre de l'intrigue, qui est assez volontaire et adaptée au programme progressiste actuel. Chaque ingrédient obligatoire est représenté ; sa proposition politique s'avère simpliste et quelque peu innocente. Mais c'est ainsi que sont les modes : elles font moins partie de la conviction que l'entreprise.

Rosario Dawson est Ashoka Tano dans « Le Mandalorien » et « Le Livre de Boba Fett » : désormais, son personnage aura une série à elle dans la franchise « Star Wars ». (HBO Max)

En raison de ces limites, la série trouve dans son protagoniste son meilleur allié. Les scènes les plus remarquables se concentrent sur la capacité de Dawson pour le drame et l'action, un mélange que peu de gens ont et que l'actrice montante joue sans problème.

La DMZ ne compte que quatre épisodes, et Dawson est presque toujours à l'écran. Quiconque suit ses traces doit participer à cette mini-série.

