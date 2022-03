AMLO a demandé aux députés d'approuver la réforme de l'électricité « sans modification »

CIUDAD DE MÉXICO, 22MARZO2022.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México acompañado de Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud; María Luisa Albores González, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Luis Cresencio Sandoval Gónzalez, secretario de la Defensa Nacional; Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud; Germán Martínez Santoyo, director general Comisión Nacional del Agua; Iñaki Echevarría, Encargado del Parque Ecológico Lago de Texcoco y Juan Pablo Botton, subsecretario de Egresos durante la conferencia matutina dedicada al tema del Lago de Texcoco y Salud. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Le président Andrés Manuel López Obrador a déclaré que « personne ne sera blessé » par la réforme de l'électricité que son gouvernement entend mener à bien, il a donc demandé aux législateurs de ne pas modifier l'initiative présidentielle déjà en discussion à la Chambre des députés.

Lors de sa conférence matinale tenue ce vendredi à Morelos, López Obrador a déclaré que la réforme de l'électricité « est nécessaire » afin de renforcer la Commission fédérale de l'électricité (CFE), car dans la période néolibérale, on cherchait à l'affaiblir, de sorte que les entreprises privées ont été soutenues dans la génération de électricité.

« Je pense que cette réforme de la Constitution est nécessaire pour renforcer la Commission fédérale de l'électricité car auparavant, pendant la période néolibérale, on a tenté d'affaiblir, de détruire, même si cela semble fort, le CFE... Tout cela dans le but de privatiser l'industrie de l'électricité et de donner l'activité de vendre de l'électricité à des entreprises nationales et étrangères, principalement à des entreprises étrangères », a-t-il déclaré.

