Moins de 60 % des entreprises en Colombie ont des politiques de genre

L'une des conséquences les plus graves de la COVID-19 a été la perte d'emplois dans le monde entier. Rien qu'en Amérique latine, au point le plus critique de la pandémie, plus de 30 millions d'emplois ont été perdus, selon les données de l'Observatoire du travail COVID-19 de la Banque interaméricaine de développement (BID).

Dans le contexte local, les chiffres confirment que 1,5 million de femmes se sont retrouvées sans travail en raison de l'urgence sanitaire, selon l'Observatoire colombien des femmes.

Cependant, les effets du chômage n'ont pas été les mêmes pour tous. Les jeunes, les travailleurs ayant moins d'années de scolarité, les travailleurs informels et, en particulier, les femmes, ont été les plus touchés par la crise du travail.

Dans la région, le taux de perte d'emploi des femmes est de 6 pour cent, tandis que celui des hommes est de 3 pour cent. Et bien que les femmes ne constituaient que 42 % de la population active avant la pandémie, elles représentent aujourd'hui 58,5 % des pertes d'emplois et mettent plus de temps à retrouver un emploi.

Mais s'il pleut en Amérique latine, il ne s'échappe pas par la Colombie. Dans le pays, les indicateurs du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) montrent que pour dix hommes qui ont retrouvé un emploi après l'avoir perdu pendant la pandémie, une seule femme a réussi à réactiver le travail.

En fait, l'écart entre leur taux de chômage par rapport à eux s'élève actuellement à 8,2 points de pourcentage, alors qu'en 2021, il était de 6,2, selon le Département administratif national des statistiques (DANE).

D'autres chiffres indiquent que la Colombie se classe au deuxième rang des pays où le chômage est le plus élevé en Amérique latine, les femmes étant les plus touchées : 39 %. Aujourd'hui, Dane confirme que le chômage des femmes s'élève à 19,4 %.

Cependant, bien que le pays ait réalisé des progrès significatifs au cours des 10 dernières années sur les questions de genre, les chiffres confirment à nouveau qu'il existe toujours une disparité importante dans les opportunités offertes aux femmes, en particulier dans les postes de direction.

Une étude récente du College of Higher Management Studies (CESA) a révélé, après avoir consulté 356 organisations reconnues en Colombie, que seulement 25 % d'entre elles avaient une femme comme PDG et que 30 % d'entre elles siégeaient à des conseils d'administration.

En raison de ces perspectives inquiétantes, la BID, à travers sa Vision 2025 « Réinvestir dans les Amériques », souligne l'importance de considérer l'équité entre les sexes et l'inclusion de la diversité comme la pierre angulaire des efforts visant à promouvoir une reprise inclusive, équitable et durable en Amérique latine.

Il est donc pertinent de visualiser les bonnes pratiques que les entreprises colombiennes devraient adopter afin de développer une culture d'égalité entre les sexes, notamment dans le domaine du recrutement de talents.

Un récent rapport de Talentu, un accélérateur de talents en Amérique latine, a révélé les cinq meilleures pratiques qu'une entreprise doit développer pour développer une véritable culture de l'égalité des sexes :

1. Faites une véritable analyse des biais qui existent au sein de l'organisation.

2. Analysez chacune des personnes qui ont la possibilité de se développer dans un poste donné.

3. Élaborer des règles de recrutement, c'est-à-dire des politiques de genre qui obligent l'entreprise à être diversifiée et ouverte.

4. Mettre en œuvre des processus et technologies d'automatisation.

5. Encourager les occasions pour les femmes de démontrer leur talent.