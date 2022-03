Tomás Boy, présent in memoriam dans l'appel des Tigres pour affronter Monterrey dans la Regio Classic

Tomás Boy a été considéré dans l'appel des Tigers de l'UANL pour affronter les Rayados de Monterrey dans le derby du Nuevo León pour le tournoi Grita México Clausura 2022. L'institution féline l'a fait en hommage au chef après son décès à l'âge de 70 ans, le 8 mars dernier.

La Liga MX prépare une nouvelle édition de la soi-disant Regio Classic qui affrontera les deux clubs les plus puissants du nord du Mexique. À cette fin, les étudiants universitaires ont affiché une image via leurs réseaux sociaux dans laquelle Tomás Boy apparaît sur la liste des joueurs de football concentrés pour le match de la onzième journée.

De plus, le reste des joueurs qui apparaissent sont marqués huit, un numéro qu'il a porté pendant plus d'une décennie sur le dossard. Le souvenir des Tigres a Boy n'est pas étonnant, car il est l'une de ses plus grandes légendes historiques et le deuxième meilleur buteur du club (surpassé uniquement par le Français Andrés Pierre Gignac). Avec la veste féline, l'ancien milieu de terrain a marqué 104 points.

Hommage des Tigres à Tomás Boy. Photo : Twitter @TigresOficial

Le chef est décédé des suites d'une thromboembolie pulmonaire, une affection qui peut apparaître soudainement et compromettre la fonction des poumons, ainsi que le oxygénation du reste des organes du patient. Il s'agit d'un blocage soudain d'une artère pulmonaire, la voie par laquelle le sang déficient en oxygène circule pour être purifié dans le système respiratoire.

Bien que le natif de Mexico ne puisse remporter aucun titre en tant qu'entraîneur, dans son activité sur les courts, il s'est consolidé en tant que référence et capitaine de l'équipe nationale mexicaine : il a participé à la Coupe du monde de Mexico 1986 en tant que capitaine et a remporté deux ligues de première division avec les Tigres, en plus d'un Coupe du Mexique.

Par le biais des réseaux sociaux, différents personnages du média mexicain ont fait leurs adieux à Tomás Boy. Des commentateurs tels que David Faitelson et José Ramón Fernández lui ont dédié des mots, car ils coïncidaient dans les études d'ESPN lorsque l'ancien footballeur agissait en tant qu'analyste sportif.

Thomas Boy. Photo : Twitter @joserra_espn

La onzième date du championnat mexicain mettra en vedette l'affrontement entre les Tigres et Monterrey, un duel qui s'est caractérisé ces dernières années par le caractère spectaculaire de leurs équipes respectives (elles sont actuellement les deux équipes les plus chères de la Liga MX, selon les données de le portail spécialisé Transfermakt), ainsi que la passion que ses loisirs manifestent dans les tribunes.

Pour l'actuelle Classic Regio, la 127e de l'histoire, les Rayados sont manifestement désavantagés après avoir arrêté leur directeur technique Javier el Vasco Aguirre en milieu de saison. Cependant, une série de quatre matchs sans perdre (dont trois triomphes) a ramené le Gang dans la lutte pour les premières places du championnat. Les bleus et les blancs sont troisièmes dans le tableau avec 22 points, tandis que les bleus et les blancs, avec sept de moins, occupent la cinquième place.

L'engagement est prévu à 19h00 ce samedi 19 mars sur le terrain du stade universitaire et sera protégé par une forte opération de sécurité face à l'histoire des violences survenues dans le cadre des matches. Outre ce qui s'est passé au stade Corregidora, les responsables du football et les autorités gouvernementales ont accordé une attention particulière à la sauvegarde sécurité.

