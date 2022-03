Les athlètes russes et biélorusses bannis des Championnats d'Europe

Forts d'unité avec le Comité international olympique (CIO), les Championnats d'Europe de Munich 2022 n'inviteront ni n'autoriseront aucun athlète ni aucun officiel russe et biélorusse à y participer.

La décision a été prise par le conseil d'administration des Championnats d'Europe Munich 2022 (EC2022).

Le président du conseil d'administration d'EC2022, Libor Varhanik, a déclaré : « Chacun de nos sports a déjà confirmé qu'il n'invitait ni n'autorisait la participation d'athlètes et d'officiels russes et biélorusses à leurs événements. Cela est conforme aux recommandations du CIO, de la Confédération sportive olympique allemande et d'autres fédérations sportives internationales. »

« Nous sommes unis dans notre condamnation de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, et nous sommes tous solidaires de l'Ukraine et de son peuple. Nous pensons qu'il est inconcevable que des équipes russes et biélorusses participent à notre événement. »

Les Championnats d'Europe auront lieu du 11 au 21 août à Munich, en Allemagne. Les neuf fédérations participantes sont : l'athlétisme européen, la Confédération européenne de volleyball, l'Association européenne de canoë, l'Union européenne de cyclisme, la gymnastique européenne, l'aviron mondial, la fédération internationale d'escalade sportive, l'Union européenne de tennis de table et le triathlon européen.