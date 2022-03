Arnold Schwarzenegger demande à Poutine : « Arrêtez cette guerre »

Le célèbre acteur Arnold Schwarzenegger a publié jeudi une vidéo sur les réseaux sociaux disant aux Russes qu'on leur mentait à propos de la guerre en Ukraine et accusant le président Vladimir Poutine de sacrifier la vie de soldats russes pour réaliser leurs propres ambitions.

Schwarzenegger est extrêmement populaire en Russie, et apparemment aussi auprès de Poutine. Le compte Twitter du président russe ne suit que 22 comptes, dont l'un est celui de l'acteur.

Dans la vidéo de neuf minutes, Schwarzenegger souligne que les soldats russes ont été informés qu'ils allaient combattre les nazis en Ukraine, qu'ils y protégeraient les Russes de souche, ou qu'ils allaient mener des exercices militaires et être accueillis comme des héros. Il a dit que bon nombre de ces soldats savent maintenant que ces affirmations étaient fausses.

« C'est une guerre illégale », a déclaré Schwarzenegger, qui était assis sur un bureau et regardait droit dans la caméra. « Leurs vies, leurs membres et leur avenir sont sacrifiés par une guerre absurde condamnée par le monde entier. »

Schwarzenegger a publié la vidéo émouvante sur Twitter, YouTube et Instagram. Si certaines de ces plateformes sont bloquées en Russie, il l'a également publiée sur l'application de messagerie Telegram, qui ne l'est pas et où elle a reçu plus d'un demi-million de vues. La vidéo est sous-titrée en russe.

L'ancien gouverneur de Californie a évoqué des souvenirs douloureux de la façon dont son propre père a été menti alors qu'il combattait dans les forces d'Adolf Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale, et de la façon dont il est retourné en Autriche physiquement et mentalement brisé après avoir été blessé à Leningrad.

Il a demandé aux Russes de faire savoir à leurs compatriotes « la catastrophe humaine qui se passe en Ukraine ». La vidéo montre des bâtiments détruits dans ce pays et des personnes qui tentent de se protéger des bombardements russes.

Il s'est ensuite adressé directement à Poutine : « Vous avez commencé cette guerre. Tu es à la tête de cette guerre. Tu peux arrêter cette guerre. »

Schwarzenegger a décrit ses liens de longue date avec la Russie, y ayant voyagé en tant que bodybuilder et héros de films d'action. En 2010, en tant que gouverneur de Californie, il dirige une délégation de chefs d'entreprise et d'investisseurs de la Silicon Valley lors d'un voyage à Moscou.

Il a évoqué tous les Russes qui sont descendus dans la rue pour protester contre l'invasion de l'Ukraine, et qui ont été arrêtés et réprimés, comme « mes nouveaux héros ».

Un conseiller du ministère de l'Intérieur de l'Ukraine chargé de diffuser des informations sur le cours de la guerre a appelé les Ukrainiens à partager la vidéo avec leurs amis et leur famille en Russie.

« Poutine et ses propagandistes nous traitent d'Ukrainiens fascistes et de nazis », a déclaré le conseiller, Anton Gerashchenko, sur Telegram. « Mais leur propagande est mise en pièces lorsque des personnes très célèbres du monde entier se joignent à leurs voix pour dire « Non à la guerre ! « »

Gerashchenko compte plus de 385 000 abonnés sur sa chaîne Telegram. Il a inclus une ligue menant à une version doublée en russe de la vidéo de Schwarzenegger qu'il a postée sur sa chaîne YouTube.

___

La journaliste de l'Associated Press Lynn Berry a contribué à cette entreprise depuis Washington.