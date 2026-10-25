Estados Unidos

Empacaron trajes de baño y terminaron abrigados: un crucero a las Bahamas hizo una inesperada escala en Canadá

El mal tiempo en la costa este de Estados Unidos obligó a modificar el itinerario de una embarcación de Royal Caribbean. La compañía ofreció vales equivalentes al 50% del viaje y reintegros por las excursiones canceladas

Un gran crucero blanco atracado junto a un paseo de madera donde caminan varias personas cerca de edificios y áreas verdes
El crucero Oasis of the Seas de Royal Caribbean desvió su ruta hacia Halifax por el mal tiempo en la costa este de Estados Unidos (Captura de video: CTV News).
Guardar

Esperaban desembarcar en playas de arena clara y aguas cálidas, pero el mal tiempo en la costa este de Estados Unidos los llevó a un puerto de bajas temperaturas, donde tuvieron que cambiar los trajes de baño por ropa de abrigo.

La situación afectó a más de 5.000 pasajeros que embarcaron el 18 de octubre en Nueva Jersey rumbo a Florida y las Bahamas. El crucero Oasis of the Seas, de Royal Caribbean, modificó su itinerario y realizó una escala en Canadá.

PUBLICIDAD

De acuerdo con FOX News, la compañía comunicó la decisión la noche previa a la salida. Esto obligó a los pasajeros a reorganizar sus equipajes a último momento para afrontar temperaturas mucho más bajas de las previstas.

El barco navegó hacia Nueva Escocia y permaneció alrededor de 24 horas en Halifax. Se espera que regrese a Nueva Jersey este domingo.

En su sitio web, la empresa contempla la posibilidad de reemplazar puertos o modificar itinerarios debido a condiciones meteorológicas u otras circunstancias, sin obligación de otorgar compensaciones ni reintegrar el dinero, precisó FOX News.

Sin embargo, en esta ocasión, los pasajeros recibieron un vale de viaje equivalente al 50% de lo pagado y el reintegro de las excursiones contratadas.

PUBLICIDAD

Un gran crucero blanco atracado junto a un paseo de madera donde caminan varias personas cerca de edificios y áreas verdes
Royal Caribbean notificó la modificación del itinerario a más de 5.000 pasajeros la noche previa a la salida desde Nueva Jersey (Captura de video: CTV News).

El aviso de última hora obligó a los viajeros a cambiar su equipaje

Esta semana, las temperaturas diurnas en Halifax oscilaron entre 9 y 13 °C (48 y 55 °F), mientras que por la noche descendieron a entre 1 y 4 °C (34 y 39 °F), según datos meteorológicos recopilados por FOX News. Un clima muy distinto al de una playa tropical.

Marie Durning, residente de Nueva Jersey, contó a CTV News que tuvo pocas horas para reorganizar sus pertenencias antes de abordar el crucero. “Mi marido me dijo: ‘Esto es una broma, ¿verdad?’”, aseguró. “Tengo mi gorro de invierno y mis orejeras, pero olvidé la bufanda”.

Ron Green, de Virginia, explicó que el plan original contemplaba una escala de medio día en Port Canaveral antes de llegar a Bahamas. “El clima empeoró y vinimos aquí”, señaló al mismo medio mientras el buque permanecía atracado en el puerto de Halifax.

Un gran crucero blanco atracado junto a un paseo de madera donde caminan varias personas cerca de edificios y áreas verdes
La empresa otorgó a los viajeros un vale equivalente al 50% de su pasaje y el reembolso de las excursiones contratadas (Captura de video: CTV News).

Halifax dejó reacciones dispares entre los pasajeros

Durante la parada, los viajeros pudieron recorrer el paseo marítimo de la ciudad, hacer compras y disfrutar de paseos en barco por el puerto.

Jim Matthews, de Paterson, Nueva Jersey, afirmó a CTV News que decidió aprovechar la situación: “Es la forma en que los dados cayeron por nosotros, pero estoy agradecido y voy a sacar el mejor partido posible. He descubierto que Halifax es una ciudad hermosa”.

Por su parte, Walter MacDonnell, de Hamilton, Ontario, también valoró el destino alternativo: “¿Enojado? Para nada. Me alegro de que esto haya pasado porque nos encanta venir aquí”.

La reacción fue distinta en el caso de Nicholas Meli, quien viajó siete horas en auto desde Toronto junto a su familia para embarcar en Nueva Jersey: “Estoy muy decepcionado. Ya soy de Canadá y quería ir a las Bahamas”.

Otros optaron por enojarse antes de subir al crucero y dejar atrás la frustración una vez a bordo, como Dwayne Hicks, de Filadelfia, quien relató que su familia había decidido superar el malestar debido al costo del viaje. En tono de broma, describió la escala en Nueva Escocia como un trayecto “a mitad de camino del Polo Norte, de donde es Santa Claus”.

Temas Relacionados

Royal CaribbeanCrucerosTormentasBahamasCanadáEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El alcalde Zohran Mamdani votó de manera anticipada para las elecciones de medio mandato en Nueva York

El jefe municipal manifestó su respaldo a la gobernadora Kathy Hochul, quien busca renovar su mandato frente al republicano Bruce Blakeman

El alcalde Zohran Mamdani votó de manera anticipada para las elecciones de medio mandato en Nueva York

Donald Trump votó por adelantado en Florida para las elecciones de medio término en Estados Unidos

El presidente emitió su sufragio acompañado por su esposa Melania, antes de participar de un mitin de campaña en Georgia. Los comicios legislativos se llevarán a cabo el próximo 3 de noviembre

Donald Trump votó por adelantado en Florida para las elecciones de medio término en Estados Unidos

Nueva York propone frenar los “bucles sin salida” en la atención al cliente automatizada

La iniciativa exige que las empresas informen cuando un sistema responde y garanticen a los usuarios el acceso a una persona real

Nueva York propone frenar los “bucles sin salida” en la atención al cliente automatizada

Estados Unidos tendrá un cambio de hora justo después de Halloween 2026: esto es lo que debes saber

La modificación horaria afectará a quienes celebren durante la madrugada, mientras que Hawái y la mayor parte de Arizona mantendrán sus relojes sin cambios

Estados Unidos tendrá un cambio de hora justo después de Halloween 2026: esto es lo que debes saber

Rescatan a decenas de gatos desnutridos y encuentran más de 70 animales muertos en una propiedad

Las autoridades emitieron 15 citaciones por presunto maltrato animal, incumplimientos relacionados con la tenencia de mascotas y problemas de mantenimiento del terreno

Rescatan a decenas de gatos desnutridos y encuentran más de 70 animales muertos en una propiedad

TECNO

WhatsApp se despide de estos iPhone en noviembre de 2026: estos son todos los modelos afectados

WhatsApp se despide de estos iPhone en noviembre de 2026: estos son todos los modelos afectados

Harvard hace clones digitales de sus profesores con inteligencia artificial: una nueva era de la enseñanza

Códigos secretos de Netflix para octubre 2026: lista completa

Steam regala por tiempo limitado estos tres juegos para PC: cómo descargarlos

Xbox permitirá jugar en la nube sin tener consola: cuáles son los requisitos

ENTRETENIMIENTO

Sylvester Stallone defiende el casting de su hija en ‘Tulsa King’: “Claro que es nepotismo”

Sylvester Stallone defiende el casting de su hija en ‘Tulsa King’: “Claro que es nepotismo”

La exclusiva fiesta de Kim Kardashian por sus 46 años: dos vestidos de infarto y la ausencia de Lewis Hamilton

Una aliada de Olivia Benson volverá a ‘La ley y el orden: UVE’ después de 8 años

El cover de Queen que enfureció a Brian May: “Me horroricé”

Vivió gratis durante 38 años en una casa de Stevie Wonder y ahora enfrenta una demanda de desalojo

MUNDO

Qué son los Institutos Confucio de China y cómo el régimen los expandió a más de 100 países en la última década

Qué son los Institutos Confucio de China y cómo el régimen los expandió a más de 100 países en la última década

Caos en Roma: en medio de las protestas, un grupo de manifestantes irrumpió en el Coliseo

La paradoja de Australia: los animales considerados plagas que podrían ayudar a evitar la extinción de especies

Crece la tensión en Albania: miles de manifestantes enfrentaron a la policía durante una nueva protesta contra el Gobierno

Manifestantes italianos desafiaron el fuerte operativo de seguridad de Meloni y volvieron a chocar con la Policía