Empacaron trajes de baño y terminaron abrigados: un crucero a las Bahamas hizo una inesperada escala en Canadá

El crucero Oasis of the Seas de Royal Caribbean desvió su ruta hacia Halifax por el mal tiempo en la costa este de Estados Unidos (Captura de video: CTV News).

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Esperaban desembarcar en playas de arena clara y aguas cálidas, pero el mal tiempo en la costa este de Estados Unidos los llevó a un puerto de bajas temperaturas, donde tuvieron que cambiar los trajes de baño por ropa de abrigo.

La situación afectó a más de 5.000 pasajeros que embarcaron el 18 de octubre en Nueva Jersey rumbo a Florida y las Bahamas. El crucero Oasis of the Seas, de Royal Caribbean, modificó su itinerario y realizó una escala en Canadá.

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De acuerdo con FOX News, la compañía comunicó la decisión la noche previa a la salida. Esto obligó a los pasajeros a reorganizar sus equipajes a último momento para afrontar temperaturas mucho más bajas de las previstas.

El barco navegó hacia Nueva Escocia y permaneció alrededor de 24 horas en Halifax. Se espera que regrese a Nueva Jersey este domingo.

En su sitio web, la empresa contempla la posibilidad de reemplazar puertos o modificar itinerarios debido a condiciones meteorológicas u otras circunstancias, sin obligación de otorgar compensaciones ni reintegrar el dinero, precisó FOX News.

Sin embargo, en esta ocasión, los pasajeros recibieron un vale de viaje equivalente al 50% de lo pagado y el reintegro de las excursiones contratadas.

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Royal Caribbean notificó la modificación del itinerario a más de 5.000 pasajeros la noche previa a la salida desde Nueva Jersey (Captura de video: CTV News).

El aviso de última hora obligó a los viajeros a cambiar su equipaje

Esta semana, las temperaturas diurnas en Halifax oscilaron entre 9 y 13 °C (48 y 55 °F), mientras que por la noche descendieron a entre 1 y 4 °C (34 y 39 °F), según datos meteorológicos recopilados por FOX News. Un clima muy distinto al de una playa tropical.

Marie Durning, residente de Nueva Jersey, contó a CTV News que tuvo pocas horas para reorganizar sus pertenencias antes de abordar el crucero. “Mi marido me dijo: ‘Esto es una broma, ¿verdad?’”, aseguró. “Tengo mi gorro de invierno y mis orejeras, pero olvidé la bufanda”.

Ron Green, de Virginia, explicó que el plan original contemplaba una escala de medio día en Port Canaveral antes de llegar a Bahamas. “El clima empeoró y vinimos aquí”, señaló al mismo medio mientras el buque permanecía atracado en el puerto de Halifax.

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La empresa otorgó a los viajeros un vale equivalente al 50% de su pasaje y el reembolso de las excursiones contratadas (Captura de video: CTV News).

Halifax dejó reacciones dispares entre los pasajeros

Durante la parada, los viajeros pudieron recorrer el paseo marítimo de la ciudad, hacer compras y disfrutar de paseos en barco por el puerto.

Jim Matthews, de Paterson, Nueva Jersey, afirmó a CTV News que decidió aprovechar la situación: “Es la forma en que los dados cayeron por nosotros, pero estoy agradecido y voy a sacar el mejor partido posible. He descubierto que Halifax es una ciudad hermosa”.

Por su parte, Walter MacDonnell, de Hamilton, Ontario, también valoró el destino alternativo: “¿Enojado? Para nada. Me alegro de que esto haya pasado porque nos encanta venir aquí”.

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La reacción fue distinta en el caso de Nicholas Meli, quien viajó siete horas en auto desde Toronto junto a su familia para embarcar en Nueva Jersey: “Estoy muy decepcionado. Ya soy de Canadá y quería ir a las Bahamas”.

Otros optaron por enojarse antes de subir al crucero y dejar atrás la frustración una vez a bordo, como Dwayne Hicks, de Filadelfia, quien relató que su familia había decidido superar el malestar debido al costo del viaje. En tono de broma, describió la escala en Nueva Escocia como un trayecto “a mitad de camino del Polo Norte, de donde es Santa Claus”.

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