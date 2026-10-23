Estados Unidos

“Simplemente perdí el control”: un alcalde de Nueva Jersey se peleó con un residente durante una reunión pública

El episodio quedó registrado en video y derivó en una denuncia en el tribunal municipal por agresión y amenazas terroristas contra Matthew Bianchini, quien defendió su reacción y descartó presentar su renuncia

Matthew Bianchini, jefe municipal de Pemberton Township, fue retirado de una reunión pública después de avanzar hacia un asistente y lanzar amenazas (Ryan Elmore/Pine Barrens Tribune).
Guardar

El alcalde de Pemberton Township, en Nueva Jersey, se abalanzó sobre un residente durante una reunión del concejo municipal y le lanzó amenazas, lo que obligó a otros asistentes a intervenir para separarlos. El incidente ocurrió la noche del miércoles 21 de octubre.

El republicano Matthew Bianchini se levantó de su asiento y avanzó hacia Michael Sawka mientras un exfuncionario municipal defendía ante el concejo la continuidad de su empleo, luego de haber sido despedido.

PUBLICIDAD

Un video de la sesión, registrado por un periodista de Pine Barrens Tribune, muestra que varias personas contuvieron al funcionario y lo llevaron a una sala aparte. Durante el altercado, Bianchini le gritó: “¡Te voy a atrapar!”. Sawka respondió: “¡Me acaba de amenazar! ¡Está grabado en video y en audio! Quiero que la policía venga a arrestarlo por esa amenaza”.

Varios asistentes separan a dos hombres que se encaran en una sala interior junto a una barandilla de madera
El altercado ocurrió el 21 de octubre mientras un exfuncionario municipal defendía la continuidad de su empleo ante las autoridades locales (Captura de video: Ryan Elmore/Pine Barrens Tribune).

El alcalde admitió que perdió el control, aunque defendió su reacción

En declaraciones al medio local WPVI, citado por ABC News, Bianchini reconoció que “simplemente perdió el control” y admitió: “No debí haber dicho eso. Estuvo mal. Fue en el calor del momento. No voy a hacerle nada a nadie”.

PUBLICIDAD

No obstante, sostuvo que reaccionó después de que Sawka hiciera comentarios groseros hacia su esposa y su hija, quienes se encontraban sentadas en la sala. Según su versión, el momento decisivo ocurrió cuando el residente se giró hacia su hija, hizo un gesto con la mano, lo miró, sonrió y le mostró el dedo medio, precisó NBC Philadelphia.

Aunque Sawka negó haber dirigido comentarios contra la familia del alcalde, las imágenes de la reunión recogidas por ABC News muestran que gesticuló hacia el fondo del salón e hizo un gesto obsceno antes de que Bianchini se dirigiera hacia él.

Varios asistentes separan a dos hombres que se encaran en una sala interior junto a una barandilla de madera
Los asistentes a la reunión contuvieron al mandatario local luego de que lanzó amenazas verbales contra el ciudadano presente en la sala (Captura de video: Ryan Elmore/Pine Barrens Tribune).

El alcalde afirmó que su intervención estaba justificada: “¿Estuvo mal? Por supuesto. ¿Estuvo justificado? Por supuesto. Y lo haría otra vez si fuera necesario”.

A su vez, aseguró que Sawka lo ha acosado a él y a su familia en internet y de forma presencial desde que fue designado este año para ocupar la vacante que dejó la renuncia del anterior alcalde, informó ABC News.

El señor Sawka ha sido una molestia para este municipio durante años. No soy el primer alcalde al que ataca. La vida de este señor gira en torno a mí. Pasa horas interminables, día tras día, publicando cosas negativas y mentiras sobre mí, y esto tiene que parar”, dijo Bianchini.

Sawka pidió que se investigue al alcalde por agresión y amenazas terroristas

Sawka presentó una denuncia ante un tribunal municipal para que se investigue a Bianchini por agresión y amenazas terroristas. El residente, que trabaja como abogado a tiempo parcial, también exigió la renuncia del alcalde.

En declaraciones a NBC Philadelphia a las afueras del Complejo Municipal de Pemberton Township, consideró que podría retirar la denuncia si el alcalde dimite: “Si renuncia, puede que me retracte porque eso básicamente significa que ha estado equivocado”.

Varios asistentes separan a dos hombres que se encaran en una sala interior junto a una barandilla de madera
Matthew Bianchini justificó su reacción con el argumento de que Michael Sawka realizó señas obscenas hacia su esposa y su hija (Captura de video: Ryan Elmore/Pine Barrens Tribune).

Por otro lado, explicó que sus cuestionamientos al alcalde se centran en lo que, a su juicio, es un uso ineficiente de fondos públicos y alegó que el hostigamiento es mutuo: “Su familia, su hijastra, su hijastro y su hija me atacan en internet con ataques personales, sin mencionar nunca las cosas que señalo”.

El Club Demócrata de Pemberton Township cuestionó el episodio y expresó que la comunidad necesita autoridades capaces de “mantener la calma y actuar con profesionalismo”. Además, convocó a los vecinos a votar en los próximos comicios, en los que Bianchini intentará mantener el puesto, reportó FOX News.

Por su parte, Bianchini indicó que no dimitirá y que no cree que su conducta justifique cargos penales. La Policía de Pemberton Township no ha informado si avanzará con la denuncia presentada por Sawka.

Temas Relacionados

Nueva JerseyAgresiónAmenazasAlcaldeMatthew BianchiniEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nick Reiner y los administradores del fideicomiso de sus padres asesinados negociarán quién paga su defensa

El acusado de apuñalar al director de cine y a su esposa reclama USD 558.000 que le correspondían desde 2023, pero los administradores del fondo invocan una ley que prohíbe a los homicidas beneficiarse de sus crímenes

Nick Reiner y los administradores del fideicomiso de sus padres asesinados negociarán quién paga su defensa

El triángulo negro que desconcertó a dos militares expertos: el nuevo caso de ovnis desclasificado por el Pentágono

El expediente describe una maniobra a velocidad extrema sobre una instalación sensible de Estados Unidos. La nueva tanda también incluye testimonios sobre criaturas extrañas y luces inexplicables en un rancho de Utah

El triángulo negro que desconcertó a dos militares expertos: el nuevo caso de ovnis desclasificado por el Pentágono

Wall Street cerró a la baja por el aumento del petróleo y las caídas financieras

El índice S&P 500 cedió 39,57 puntos hasta 7.623,86 unidades, mientras el Dow Jones bajó 1,25% y el Nasdaq Composite retrocedió 0,21%, según los datos preliminares de la sesión del viernes

Wall Street cerró a la baja por el aumento del petróleo y las caídas financieras

Donald Trump eliminó aranceles del 50% a nueve categorías de productos canadienses

La orden firmada el viernes libera de gravámenes a insumos agrícolas y forestales de Canadá, incluidos contrachapados, papel, maquinaria y embalajes, utilizados por empresas de Maine que no disponen de sustitutos viables en Estados Unidos

Donald Trump eliminó aranceles del 50% a nueve categorías de productos canadienses

“Quiero disculparme por no haber salvado a sus bebés”: habló el hombre que abatió al atacante del tiroteo mortal en la escuela primaria de Oregón

Kaylub Giamanco, carpintero de 36 años y padre de dos alumnas del establecimiento, relató cómo siguió al adolescente armado y lo detuvo

“Quiero disculparme por no haber salvado a sus bebés”: habló el hombre que abatió al atacante del tiroteo mortal en la escuela primaria de Oregón

TECNO

Antes de los ciberataques modernos, los hackers enviaban USB con malware a los hogares

Antes de los ciberataques modernos, los hackers enviaban USB con malware a los hogares

Cómo limpiar la licuadora y quitarle el mal olor: desde el motor hasta el vaso, según fabricantes

El director de Google Argentina habló sobre YouTube: “La gente es la que hoy dicta el prime time en TV”

Instalar Xuper TV en el celular: películas y series gratis a cambio de poner tus datos en riesgo

WhatsApp ahora muestra quién está detrás de una llamada desconocida para evitar estafas

ENTRETENIMIENTO

Ellen Burstyn, la madre de Regan en ‘El exorcista’, rechaza más secuelas de la saga: “Ya basta”

Ellen Burstyn, la madre de Regan en ‘El exorcista’, rechaza más secuelas de la saga: “Ya basta”

Sylvester Stallone respalda la IA en el cine pese al rechazo de Hollywood: “Si no te subes, te va a pasar por encima”

Fin de una era en el K-pop: NMIXX cerró MIXXTOPIA con “Strange Muse” y confesó el secreto detrás de su utopía

Martin Scorsese ficha a Charli XCX para su nueva película con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence

Hayao Miyazaki y su hijo Gorō: una relación marcada por la distancia y reparada a través de la animación

MUNDO

Francia se libra de la rebaja de la calificación de Moody's mientras se enfrenta a los disturbios

Francia se libra de la rebaja de la calificación de Moody's mientras se enfrenta a los disturbios

El Ejército israelí comenzó una operación en Hebrón tras el ataque terrorista que dejó dos soldados muertos

Francia y el Reino Unido realizaron su primera simulación conjunta de ataque nuclear en el Mediterráneo

Al menos un muerto y 170 heridos tras el paso del tifón Champi por Taiwán

Austria expulsó a cuatro diplomáticos rusos por presunto espionaje