“Simplemente perdí el control”: un alcalde de Nueva Jersey se peleó con un residente durante una reunión pública

Matthew Bianchini, jefe municipal de Pemberton Township, fue retirado de una reunión pública después de avanzar hacia un asistente y lanzar amenazas (Ryan Elmore/Pine Barrens Tribune).

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El alcalde de Pemberton Township, en Nueva Jersey, se abalanzó sobre un residente durante una reunión del concejo municipal y le lanzó amenazas, lo que obligó a otros asistentes a intervenir para separarlos. El incidente ocurrió la noche del miércoles 21 de octubre.

El republicano Matthew Bianchini se levantó de su asiento y avanzó hacia Michael Sawka mientras un exfuncionario municipal defendía ante el concejo la continuidad de su empleo, luego de haber sido despedido.

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Un video de la sesión, registrado por un periodista de Pine Barrens Tribune, muestra que varias personas contuvieron al funcionario y lo llevaron a una sala aparte. Durante el altercado, Bianchini le gritó: “¡Te voy a atrapar!”. Sawka respondió: “¡Me acaba de amenazar! ¡Está grabado en video y en audio! Quiero que la policía venga a arrestarlo por esa amenaza”.

El altercado ocurrió el 21 de octubre mientras un exfuncionario municipal defendía la continuidad de su empleo ante las autoridades locales (Captura de video: Ryan Elmore/Pine Barrens Tribune).

El alcalde admitió que perdió el control, aunque defendió su reacción

En declaraciones al medio local WPVI, citado por ABC News, Bianchini reconoció que “simplemente perdió el control” y admitió: “No debí haber dicho eso. Estuvo mal. Fue en el calor del momento. No voy a hacerle nada a nadie”.

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No obstante, sostuvo que reaccionó después de que Sawka hiciera comentarios groseros hacia su esposa y su hija, quienes se encontraban sentadas en la sala. Según su versión, el momento decisivo ocurrió cuando el residente se giró hacia su hija, hizo un gesto con la mano, lo miró, sonrió y le mostró el dedo medio, precisó NBC Philadelphia.

Aunque Sawka negó haber dirigido comentarios contra la familia del alcalde, las imágenes de la reunión recogidas por ABC News muestran que gesticuló hacia el fondo del salón e hizo un gesto obsceno antes de que Bianchini se dirigiera hacia él.

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Los asistentes a la reunión contuvieron al mandatario local luego de que lanzó amenazas verbales contra el ciudadano presente en la sala (Captura de video: Ryan Elmore/Pine Barrens Tribune).

El alcalde afirmó que su intervención estaba justificada: “¿Estuvo mal? Por supuesto. ¿Estuvo justificado? Por supuesto. Y lo haría otra vez si fuera necesario”.

A su vez, aseguró que Sawka lo ha acosado a él y a su familia en internet y de forma presencial desde que fue designado este año para ocupar la vacante que dejó la renuncia del anterior alcalde, informó ABC News.

“El señor Sawka ha sido una molestia para este municipio durante años. No soy el primer alcalde al que ataca. La vida de este señor gira en torno a mí. Pasa horas interminables, día tras día, publicando cosas negativas y mentiras sobre mí, y esto tiene que parar”, dijo Bianchini.

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Sawka pidió que se investigue al alcalde por agresión y amenazas terroristas

Sawka presentó una denuncia ante un tribunal municipal para que se investigue a Bianchini por agresión y amenazas terroristas. El residente, que trabaja como abogado a tiempo parcial, también exigió la renuncia del alcalde.

En declaraciones a NBC Philadelphia a las afueras del Complejo Municipal de Pemberton Township, consideró que podría retirar la denuncia si el alcalde dimite: “Si renuncia, puede que me retracte porque eso básicamente significa que ha estado equivocado”.

Matthew Bianchini justificó su reacción con el argumento de que Michael Sawka realizó señas obscenas hacia su esposa y su hija (Captura de video: Ryan Elmore/Pine Barrens Tribune).

Por otro lado, explicó que sus cuestionamientos al alcalde se centran en lo que, a su juicio, es un uso ineficiente de fondos públicos y alegó que el hostigamiento es mutuo: “Su familia, su hijastra, su hijastro y su hija me atacan en internet con ataques personales, sin mencionar nunca las cosas que señalo”.

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El Club Demócrata de Pemberton Township cuestionó el episodio y expresó que la comunidad necesita autoridades capaces de “mantener la calma y actuar con profesionalismo”. Además, convocó a los vecinos a votar en los próximos comicios, en los que Bianchini intentará mantener el puesto, reportó FOX News.

Por su parte, Bianchini indicó que no dimitirá y que no cree que su conducta justifique cargos penales. La Policía de Pemberton Township no ha informado si avanzará con la denuncia presentada por Sawka.