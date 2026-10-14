Estados Unidos

Condenan a más de 200 años de prisión al hombre que provocó un tiroteo en el que murió una empleada de Trader Joe’s en 2018

Gene Atkins, de 36 años, fue hallado culpable de 41 cargos, incluidos asesinato en segundo grado de Melyda “Mely” Maricela Corado y privación ilegal de la libertad de 24 rehenes

Un hombre con uniforme amarillo de prisión permanece sentado en un tribunal junto a un círculo superpuesto que contiene el retrato de una mujer
El agresor atrincheró a decenas de personas dentro del comercio durante tres horas y las utilizó como escudo humano (Captura de video de ABC7/Find a Grave).
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Un hombre fue condenado a más de 200 años de prisión por los delitos cometidos durante una persecución policial y una toma de rehenes que culminaron con la muerte de una subgerente de Trader Joe’s en Silver Lake, Los Ángeles, en 2018.

La víctima fue Melyda “Mely” Maricela Corado, de 27 años, quien murió tras recibir un disparo efectuado por un agente del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) durante el intercambio de disparos frente al supermercado, precisó NBC Los Angeles.

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La fiscalía sostuvo que Gene Evin Atkins, de 36 años, desencadenó la secuencia de hechos que derivó en el desenlace fatal. Fue declarado culpable de 41 cargos, entre ellos asesinato en segundo grado, reportó un despacho de City News Service (CNS), publicado por ABC7.

La persecución terminó en un tiroteo y una toma de rehenes dentro del supermercado

Los hechos ocurrieron el 21 de julio de 2018. De acuerdo con la acusación, Atkins primero hirió de bala a su abuela, entonces de 76 años, en el sur de Los Ángeles. Luego atacó a su novia de 17 años, que se encontraba en su habitación, indicaron NBC Los Angeles y CNS.

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Posteriormente, escapó en el vehículo de su abuela junto a la joven herida y protagonizó una persecución policial, que terminó cuando el vehículo se estrelló contra un poste frente al Trader Joe’s.

Los investigadores señalaron que el acusado salió del automóvil y abrió fuego contra los agentes, quienes respondieron a los disparos. Atkins recibió un balazo en el brazo mientras corría para ingresar al local, donde mantuvo retenidas a decenas de personas durante unas tres horas antes de entregarse.

La fiscalía sostuvo que ordenó a los rehenes formar un “escudo humano”. Al momento de su rendición, alrededor de las 18:30, cuatro personas permanecían dentro de la tienda.

Corado quedó atrapada en el fuego cruzado y recibió el impacto mortal de una bala. El entonces jefe del LAPD, Michel Moore, confirmó que Atkins no disparó el proyectil que causó la muerte de la joven, informó CNS.

Una mujer sonriente con cabello castaño claro y labial rojo se toma una fotografía en un campo de béisbol
La subgerente Melyda Corado falleció al recibir un disparo de un agente policial durante el tiroteo en el supermercado (Find a Grave).

El jurado consideró que Atkins provocó la cadena de hechos que terminó con la muerte de Corado

El primer juicio concluyó en junio con una declaración de culpabilidad por 40 cargos. Entre ellos, figuraban 24 por privación ilegítima de la libertad de rehenes, que involucraron a empleados y clientes del supermercado; tres por intento de asesinato y cuatro por agresión con arma de fuego contra agentes, detalló CBS News Los Angeles.

Ese jurado absolvió a Atkins del cargo de asesinato en primer grado y no alcanzó un veredicto sobre el asesinato en segundo grado relacionado con la muerte de Corado. La votación fue de 10 a 2 a favor de la culpabilidad, por lo que se ordenó un nuevo proceso limitado a ese cargo.

Durante el juicio, la fiscalía presentó el caso bajo la teoría del “acto provocador”, que permite responsabilizar por homicidio a quien genera las condiciones que llevan a otra persona a causar una muerte, según CNS.

Un segundo jurado lo declaró culpable de asesinato en segundo grado en agosto y determinó, además, que el hombre utilizó y disparó personalmente un arma de fuego durante el delito.

El fiscal adjunto del distrito, Ben Schwartz, afirmó ante los jurados: “De no ser por sus acciones, ella estaría viva. No hay nada más peligroso que eso”.

La defensa, en cambio, reconoció los delitos cometidos por su cliente, pero solicitó la absolución por asesinato y argumentó que el tiroteo con la policía “no era una consecuencia natural ni probable” de los actos de Atkins.

Un hombre con uniforme azul y la cabeza cubierta sostiene una barra metálica detrás de una estructura de madera
El hecho se inició cuando el acusado hirió a balazos a su abuela y a su novia antes de huir en un automóvil (Captura de video: KTLA 5).

La jueza ordenó que las penas se cumplan de manera consecutiva

La jueza del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, Lisa B. Lench, ordenó que las condenas se cumplan de forma consecutiva, al considerar que los delitos afectaron a víctimas distintas y que, en varios momentos, involucraron conductas completamente separadas, consignó NBC Los Angeles.

A la salida del tribunal, el padre de la víctima, Albert Corado, afirmó que el resultado judicial no cambia la ausencia de su hija: “El resultado no importa. Mi hija sigue sin estar aquí. Se llevó a un ángel. A toda mi familia, nos cambió para siempre”.

Durante el segundo juicio, Atkins no estuvo presente en el tribunal. Al respecto, Corado cuestionó en declaraciones recogidas por CNS: “Es un cobarde. Debería haber estado aquí. Creo que el juez debería haberlo obligado a estar aquí y afrontar la realidad, afrontar lo que hizo”.

En 2024, la familia de Corado alcanzó un acuerdo de casi USD 10 millones con la ciudad de Los Ángeles en una demanda por muerte injusta. La Comisión de Policía de Los Ángeles concluyó que el agente que efectuó el disparo no infringió la política del departamento.

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