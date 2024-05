EEUU alertó sobre la peligrosidad de las maniobras militares del régimen de China alrededor de Taiwán: “Son preocupantes” (REUTERS)

Las maniobras militares del régimen de China en torno a la isla de Taiwán son “preocupantes”, aunque previsibles, declaró el comandante del mando Indopacífico de Estados Unidos, Stephen D. Sklenka, este jueves en Canberra.

En una comparecencia ante el Club Australiano de Prensa, el teniente general Sklenka consideró que el “esperar este tipo de comportamiento no significa que no debamos condenarlo. Tenemos que condenarlo, no sólo nosotros, sino también las naciones de la región”.

El alto mando militar también vinculó las maniobras militares chinas a la reciente investidura del nuevo presidente de Taiwán, Willian Lai (Lai Ching-te), tildado por Beijing de “separatista” y “alborotador”, en una ceremonia celebrada el pasado lunes a la que acudieron cientos de delegados, entre ellos estadounidenses y australianos.

“Cuando hay una acción que destaca a Taiwán en el ámbito internacional, los chinos se sienten obligados a hacer algún tipo de declaración formal”, enfatizó el militar estadounidense al añadir que la maniobra militar china, que comenzó este jueves, responde más a “un populismo doméstico”.

Las declaraciones del alto mando estadounidense se dan a pocas horas del inicio de una serie de maniobras militares chinas en el Estrecho de Taiwán y alrededor de esta isla.

El portavoz del Comando del Teatro Oriental, Li Xi, indicó que las maniobras -bautizadas como Joint Sword – 2021A (“espada unida” en inglés) se extenderán hasta el viernes, y que sirven para poner a prueba las capacidades reales de combate de las fuerzas que integran el Comando.

Estas maniobras sirven también “como un fuerte castigo por los actos separatistas de las fuerzas que defienden la ‘independencia de Taiwán’ y como seria advertencia contra la interferencia y la provocación de fuerzas externas”, agregó el vocero.

Beijing, que reclama la soberanía de Taiwán -territorio que considera una “provincia rebelde” desde que en 1949 los nacionalistas del Kuomintang se replegaron allí tras perder la guerra ante los comunistas-, también mantiene conflictos territoriales con países vecinos por el mar Meridional y de China Oriental.

Sklenka apuntó que los roces que tiene China con países como Filipinas o Vietnam o incluso con Estados Unidos o Australia son parte de su “patrón de conducta”, que es “deliberado, está diseñado para intimidar y crear situaciones tensas que amenazan la estabilidad y la paz regional” .

En este sentido, el alto mando militar advirtió del potencial impacto “devastador de un conflicto en el Indopacífico, el cual pondría “en juego un número incalculable de vidas, billones de dólares, daños económicos globales y al orden internacional”.

Estados Unidos, que compite con China en el Indopacífico, suscribió en 2021 un acuerdo de seguridad con Reino Unido y Australia, que incluye la adquisición y desarrollo de submarinos nucleares en el país oceánico para incrementar su presencia en esta región, rica en recursos y por donde pasa gran parte del comercio mundial.

El Gobierno de Taiwán expresó este jueves su enérgico rechazo a los ejercicios militares del régimen de China llevados a cabo alrededor de la isla, calificándolos como “provocaciones irracionales” que socavan la paz y la estabilidad regional

“El Ministerio de Defensa Nacional condena enérgicamente tales provocaciones irracionales y acciones que socavan la paz y la estabilidad regional”, expresó la cartera mediante un comunicado.

En respuesta a las hostilidades de China, Taiwán activó a sus fuerzas marítimas, aéreas y terrestres para garantizar la defensa de su soberanía.

“Hemos despachado fuerzas marítimas, aéreas y terrestres para responder… para defender la libertad, la democracia y la soberanía de Taiwán”, señaló el ministerio de Defensa.

“El ejercicio militar de esta ocasión no solo no ayuda a la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán, sino que también pone de relieve la mentalidad militarista del Partido Comunista chino (PCCh), que es la esencia del expansionismo militar y la hegemonía”, agregó.

Taipéi tomará “acciones prácticas” para “proteger la libertad, la democracia y la soberanía” de Taiwán, de acuerdo con el comunicado.

Indicó, además, que “en los últimos años, el PCCh ha seguido enviando aviones y barcos para acosar (a Taiwán), lo que ha causado daños sustanciales a la paz y la estabilidad globales”.

