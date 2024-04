Carnival Cruise Line prohibió una popular atracción en sus cruceros por ser considera como ilegal a bordo

Carnival Cruise Line interviene en actividades de apuestas ilegales a bordo del Carnival Luminosa. (EFE/Cristóbal Herrera)

Carnival Cruise Line se vio recientemente en el ojo del huracán tras interrumpir actividades de apuestas ilegales que tenían lugar a bordo del Carnival Luminosa, un hecho que desató críticas y disputas entre los pasajeros y ha generado un considerable debate en redes sociales.

La compañía de cruceros, en su compromiso por mantener el orden y cumplir con la legislación vigente, identificó juegos de cartas con apuestas en efectivo, organizados por un líder de grupo durante un viaje transpacífico.

El embajador de la marca Carnival, John Heald, tuvo que intervenir en esta ocasión, argumentando que “cuando vemos a personas sosteniendo puñados de billetes de dólar, esto no es algo que podemos permitir”. A pesar de las críticas recibidas, Heald se mantuvo firme en su decisión, destacando que no tuvo otra opción que reportar la actividad ilegal y argumentó que “el juego fuera del casino está estrictamente prohibido a bordo de cualquiera de nuestros barcos”.

El embajador de la marca argumentó la necesidad de adherirse a las regulaciones. (Archivo)

Las líneas de cruceros operan generalmente bajo las leyes federales de Estados Unidos, pero también deben acatar las reglas de los distintos puertos en los que hacen escala, lo que puede confundir a los pasajeros en ciertos temas, especialmente en cuanto a las edades legales para consumir alcohol y apostar.

A diferencia de los casinos en tierra en la mayoría de los Estados Unidos, donde la edad mínima es de 21 años, en los cruceros que zarpan de EEUU, la edad mínima para apostar se establece en 18 años, mientras que para el consumo de bebidas alcohólicas se mantiene en 21 años.

Algunos pasajeros interpretaron estas acciones como un intento de la compañía por aumentar las ganancias de sus propios casinos a bordo. En respuesta a estas acusaciones, Heald explicó que la decisión no buscaba redirigir a los pasajeros hacia los casinos del crucero, sino cumplir con las leyes sobre el juego en sus barcos.

Juegos de cartas con apuestas en efectivo fueron identificados durante un viaje transpacífico. (Archivo)

“Y para aquellos del grupo que dicen que sólo prohibimos esto para que la gente vaya corriendo a nuestro casino y se gaste allí su dinero, pues no es así.” Hay varias leyes sobre el juego en nuestros barcos y, como representante de la compañía, no tuve más remedio que denunciarlo”, escribió Heald en declaraciones citadas por The Street.

Otros operadores de cruceros como Royal Caribbean, Norwegian, MSC Cruceros, Disney Cruise Line, Virgin Voyages y Margaritaville at Sea, comparten políticas similares respecto a la edad mínima para el consumo de alcohol y apuestas, demostrando un esfuerzo conjunto en la industria por establecer un ambiente seguro y conforme a la ley a bordo de sus navíos.