Un grupo de legisladores estadounidenses llegó a Taiwán para reafirmar la cooperación bilateral frente a la amenaza de China

Legisladores estadounidenses visitarán Taiwán para reafirmar la cooperación bilateral frente a la amenaza del régimen chino. (REUTERS/Ben Blanchard)

Un grupo de cinco legisladores de Estados Unidos llegó este jueves a Taiwán para una visita de tres días, durante la cual se entrevistarán con el presidente electo y actual vicepresidente de la isla, William Lai (Lai Ching-te), según anunciaron fuentes oficiales.

El republicano Mike Gallagher, jefe del comité sobre China en la Cámara de Representantes estadounidense, lidera la delegación, que ya estuvo en Taiwán en febrero del año pasado y se reunió con la presidenta saliente, Tsai Ing-wen, el canciller, Joseph Wu, y empresarios locales.

Gallagher, un duro crítico de China, advirtió este jueves al régimen de Beijing que cualquier intento de invadir a Taiwán “fracasará”.

“El mensaje que quiero transmitir de manera bipartidista es: si Xi Jinping y el Partido Comunista de China tomaran la decisión increíblemente tonta de intentar invadir Taiwán, ese esfuerzo fracasará”, sentenció el republicano.

Los congresistas -tres republicanos y dos demócratas- también se reunirán con Tsai y asistirán a un almuerzo ofrecido por el canciller para “dialogar sobre las relaciones entre Taiwán y Estados Unidos”, indicó la Cancillería taiwanesa en un comunicado.

El Ministerio de Exteriores taiwanés destacó que el comité sobre China del Congreso estadounidense, creado a principios del año pasado, “ha mostrado su firme apoyo al fortalecimiento de la seguridad de Taiwán” y dio su “más cordial bienvenida” a los legisladores.

“Este viaje profundizará aún más la ‘sólida’ asociación integral entre Taiwán y Estados Unidos, fortalecerá la estrecha cooperación entre las dos partes en diferentes campos y defenderá conjuntamente el orden internacional basado en reglas”, señaló el texto oficial.

Durante su estancia en la isla, los congresistas de EEUU se reunirán con el presidente electo William Lai, la mandataria saliente Tsai Ing-wen, el ministro de Exteriores, Joseph Wu, y líderes empresariales locales. (REUTERS/Ben Blanchard)

Gallagher declaró que la visita, que forma parte de una gira más amplia de los legisladores por la región, servirá para mostrar que “Estados Unidos respalda a Taiwán” frente a la “intimidación” del Partido Comunista de China (PCCh).

“Estamos encantados de estar en Taipéi para mostrar nuestro respaldo a nuestros amigos en Taiwán, al presidente electo Lai y al nuevo Yuan Legislativo (Parlamento). Al fomentar vínculos más profundos entre nuestros líderes y nuestras economías, podemos mejorar la paz y la estabilidad a través del estrecho de Taiwán”, dijo el legislador republicano en un comunicado.

“Una y otra vez, Taiwán ha demostrado al mundo cómo plantarse al bullying del Partido Comunista de China y no solo sobrevivir, sino prosperar”, agregó.

La visita se produce un mes y medio después de las elecciones presidenciales de Taiwán, en las que el vicepresidente y candidato oficialista, William Lai, se impuso a los aspirantes opositores con un 40 % de los votos.

Desde entonces, la isla ha recibido la visita de varios políticos y ex funcionarios estadounidenses, entre ellos los congresistas Ami Bera y Mario Díaz-Balart -líderes del caucus de Taiwán en la Cámara Baja de su país-, el ex asesor de Seguridad Nacional Stephen Hadley (2005-2009) y el ex subsecretario de Estado James Steinberg (2009-2011).

El Ministerio de Exteriores taiwanés destacó que el comité sobre China del Congreso estadounidense, creado a principios del año pasado, “ha mostrado su firme apoyo al fortalecimiento de la seguridad de Taiwán”. (Europa Press)

Las visitas de representantes estadounidenses a Taiwán han sido frecuentes en los últimos dos años y se han mantenido incluso tras la crisis entre Beijing y Washington provocada por el viaje a Taipéi en agosto de 2022 de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que enfureció a China.

La presentación de la delegación estadounidense demuestra “el firme apoyo bipartidista del Congreso a Taiwán”, afirmó la portavoz presidencial taiwanesa, Olivia Lin, en un comunicado.

“Creemos que Taiwán y Estados Unidos pueden seguir profundizando los intercambios y la cooperación, y asegurar conjuntamente la paz, la estabilidad y la prosperidad regionales y defender la democracia y la libertad”, indicó.

Taiwán -donde se refugió el ejército nacionalista chino tras la derrota ante las tropas comunistas en la guerra civil- se ha gobernado de forma autónoma desde 1949, aunque China reclama la soberanía sobre la isla, a la que considera una provincia rebelde para cuya “reunificación” no ha descartado el uso de la fuerza.

(Con información de EFE y AFP)