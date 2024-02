Detuvieron en Las Vegas a un influencer por escalar la icónica Esfera de la ciudad

La Policía de Las Vegas anunció que Des Champs se enfrenta a cargos por daños a propiedad ajena valorados en más de 5,000 dólares y conspiración para cometer dicho daño. (Getty Images)

Un creador de contenido en línea conocido por sus riesgosas hazañas escalando rascacielos, fue detenido este miércoles 7 de febrero tras alcanzar la cima de la Esfera una estructura icónica de 111 metros de altura en Las Vegas. Maison Des Champs, un activista de 24 años conocido como “Spider-Man pro-vida” emprendió esta escalada con el objetivo de recaudar fondos para Isabel, una mujer embarazada sin hogar.

Según confirmó a las autoridades tras ser interrogado, Isabel, quien ya es madre de gemelos, se encuentra en una situación desesperada por lo que busca someterse a un aborto programado para el 11 de febrero y su objetivo era recaudar fondos para que ella pudiese reconsiderar su decisión.

Des Champs, autodenominado escalador de rascacielos, documentó su hazaña en video, compartiéndolo en su Facebook. Vestido con una sudadera blanca, gafas de sol y una cámara montada en su cabeza, el nativo de Las Vegas manifestó: “Ella está sin hogar y embarazada y necesita ayuda” y continuó]: “No intentamos gritar a las mujeres que quieren abortar, no queremos culparlas... sólo queremos hacerles saber que hay otras opciones”.

La Esfera es un icónico edificio de 111 metros de altura en Las Vegas. (Facebook: Maison Des Champs)

Tras la intervención de la policía metropolitana de Las Vegas, Des Champs y algunos de sus acompañantes fueron detenidos de manera provisional. Tim Clement, amigo del influencer, confirmó a KTNV que Des Champs escaló la Esfera de Las Vegas sin usar equipo de seguridad en sólo 20 minutos.

Según publicó el diario The Sun, esta no es la primera vez que Des Champs se involucra en actividades de escalada de alto riesgo para llamar la atención sobre sus causas. En el pasado, fue arrestado por escalar la Torre Salesforce en California, la segunda torre más alta del estado con una altura de 326 metros, y por realizar una escalada similar en la Torre Devon, que se eleva 257 metros en el centro de Oklahoma. Además, atrajo la atención al superar los 52 pisos del edificio de The New York Times en la ciudad de Nueva York, donde colgó dos pancartas antiaborto.

De la misma manera, durante la semana del Super Bowl del año pasado, escaló la Torre Chase en Phoenix para protestar contra el aborto confirmó por su parte TMZ.

Maison Des Champs, se documentó a sí mismo durante el ascenso y compartió el vídeo en Facebook. (Facebook: Maison Des Champs)

La Policía de Las Vegas, confirmó que Des Champs enfrentará cargos por destruir propiedad ajena valorada en más de 5,000 dólares y conspiración para destruir propiedad privada. La Esfera Entertainment extendió su agradecimiento a las autoridades policiales por su apoyo durante el incidente, mientras que un portavoz aseguró que los “individuos involucrados se encuentran actualmente bajo la custodia del Departamento de Policía de Las Vegas Metropolitan” citó el New York Post.