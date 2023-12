Miami Art Week: NADA, Satellite Art Show e Ink, tres ferias con sedes y temas muy especiales

Festivales como NADA Miami 2023, Satellite Art Show e INK Miami Art Fair destacan por sus sedes únicas y propuestas artísticas innovadoras. (@nachomartinfilms)

El sur de la Florida se convierte en el epicentro del arte contemporáneo durante la Semana del Arte de Miami. Tres ferias que destacan dentro de las muchas que tienen lugar en esa jornada son NADA Miami 2023, Satellite Art Show e INK Miami Art Fair. Entre otras cosas, brillan por la peculiaridad de sus respectivas sedes.

La New Art Dealers Alliance (NADA), que promueve nuevas voces en el arte contemporáneo, despliega su 21ª edición en los Ice Palace Studios, una antigua fábrica de hielo transformada en estudio cinematográfico. Satellite, con más de 30 obras, desde una peculiar instalación de carne sudada hasta un coliseo romano de fibra y proyectos inmersivos de realidad virtual, tiene lugar en el Halloween Megastore de Lincoln Road. INK, una plataforma dedicada a obras en papel, se lleva a cabo en el patio de un hotel en medio del histórico Art Deco District, rodeado de suites transformadas en galerías.

NADA Miami 2023

El colectivo sin fines de lucro fundado en 2002 presenta su 21ª edición de NADA Miami del hasta el sábado 9 en los Ice Palace Studios. La feria exhibirá una diversa selección de 140 galerías, espacios de arte y ONG de más de 50 ciudades de todo el mundo, incluyendo San Juan, París, Chicago, Memphis, Bruselas y Beijing. Con más de 85 miembros de NADA y 34 expositores debutantes, la feria continúa su tradición de promover la innovación y la inclusión en el mundo del arte contemporáneo. El evento tiene lugar en una planta de hielo de 1920 que, como instalación de producción general, tiene una capacidad de ocupación de 8.000 personas.

Según Artnet, las ventas fueron sólidas y casi el primer día todos los stands quedaron con reservas. Vicky Lee, de Gallery Afternoon, dijo que todas las obras de Jiyoung Park se vendieron en media hora. Los trabajos de Tomas Harker (Sunday Painter), Adrian Geller (Super Dakota), Georgina Treviño (Embajada), Carrie Rudd (Polina Berlin), Ye Qin Zhu (Dimin), Cristine Brache (Anonymous Gallery) y Jameson Green (Sorry We’re Closed) fueron los destacados por ArtNews.

La obra de Adrian Geller "Trampled Garden" (de la galería Super Dakota) se exhibe en NADA Miami.

Además de la exhibición, NADA Miami contará con eventos especiales, incluyendo Curated Spotlight, una sección organizada por un destacado curador, en asociación con TD Bank.

Curated Spotlight

Esta sección especial destaca una selección de galerías seleccionadas por Jenée-Daria Strand, curadora adjunta de Public Art Fund. Esta cuarta edición contará con siete presentaciones de galerías expositoras. Cada galería, proveniente de tres países y cinco estados de Estados Unidos, aporta enfoques dinámicos y contemplativos, mostrando obras de artistas con prácticas creativas multimodales. La sección, favorecida por los fanáticos en ferias anteriores, ha sido un catalizador para el reconocimiento y apoyo a talentos emergentes en el mundo del arte. Estas son las galerías que participan en Curated Spotlight en NADA Miami 2023:

Affinity Gallery , de Lagos , Nigeria , hace su debut en los Estados Unidos al presentar una exposición individual del artista nigeriano-británico Joseph Aina en NADA . Es la única galería africana en la feria.

Desde 2008, la galería Burnaway de Atlanta, Georgia, ha sido una plataforma cuyo compromiso se ha centrado en elevar voces, historias y obras de diversas comunidades artísticas. En esta ocasión, presenta las esculturas de Ato Ribiero , cuyo trabajo explora historias compartidas y olvidadas, ofreciendo una representación visual de la hibridación cultural contemporánea.

Primary es un colectivo curatorial ubicado en Little River, Miami, enfocado en las artes públicas. En su presentación en NADA, destacan las pinturas recientes de Dustin Emory, que exploran profundamente el tema del aislamiento. La obra de Emory adquiere una nueva resonancia en el contexto de la salida de la pandemia, reflejando la experiencia compartida de estar solos y juntos.

Durante Miami Art Week se puede ver la obras "The Pageant", de Cristine Brache, en NADA Miami.

Southern Comfort Gallery ( SOCO ) es un espacio y librería de arte contemporáneo con sede en Charlotte , Carolina del Norte . Para Spotlight , la galería presenta obras de la artista estadounidense de origen mexicano y coreano Monica Kim Garza . Para la ocasión, Garza ha creado nuevas pinturas, cerámicas y obras sobre papel inspiradas en la cultura del “cafecito” (espresso) de Miami .

Someday Gallery , es una galería de Manhattan, Nueva York, que se presenta en NADA con una muestra en solitario de la artista y educadora Rachelle Dang . Para esta feria Dang presenta un conjunto de nuevas cerámicas junto con Botany is Ancestry , una extensa instalación de piso cuya disposición formal se basa libremente en la distribución su dormitorio de infancia.

Desde su creación, Hannah Traore Gallery es un espacio que defiende a los artistas que históricamente han sido marginados de la narrativa dominante. Para esta edición presentan en solitario a la fotógrafa Camila Falquez quien, con seda cruda teñida en colores brillantes, redefine el símbolo de la tela drapeada en la pintura histórica occidental, transformando con sus sujetos nociones de poder y belleza en la historia del arte.

The Valley es una galería de arte contemporáneo en Taos, Nuevo México, que destaca artistas emergentes locales y nacionales, centrando su atención en la magia, el misticismo, las prácticas artesanales y la conexión con el lugar. Con ese enfoque, la galería presenta una exhibición individual de nuevas obras de Amelia Lockwood, artista especializada en cerámica.

“Culona Frikitona”, obra de Georgina Treviño en Embajada, la muestra de NADA Miami.

Dónde: Ice Palace Studios, 1400 North Miami Avenue, Miami, Florida 33136

Cuándo: el 8 de 11am a 7pm; el 9 de 11am a 6pm

Cuánto: pase VIP USD 150; público general USD 55; estudiantes y personas mayores USD 35; gratis para niños menores de 12 años

Satellite Art Show

En su noveno año, esta feria regresa hasta el 10 de diciembre en el Halloween Megastore de Lincoln Road. Transformando un espacio de más de 500 metros cuadrados en un laberinto exploratorio, la feria promete más de 30 instalaciones y talleres diarios de dibujo y pintura para aquellos que deseen sumergirse aún más en el mundo del arte. Un tema de Halloween envolverá toda la feria, prometiendo un toque aterrador a las obras de arte presentadas.

La feria contará con exhibiciones especiales, como Spankbox.atl, un proyecto de instalación fotográfica que desafía las percepciones sobre discapacidad y sexualidad, y Kids + Guns de Melissa Haims, obra interactiva que aborda la tragedia de niños asesinados por armas de fuego.

Satellite Art Show regresa con una experiencia artística envolvente en Lincoln Road durante Miami Art Week.

Estas son algunas de las exhibiciones en Satellite:

Spankbox.atl: The 2econd Cumming! es una instalación fotográfica que desafía percepciones convencionales sobre discapacidad y sexualidad al presentar a personas con diversas discapacidades en poses sexualizadas. El proyecto busca fomentar la autoeducación y diálogo, alentando a la comunidad no discapacitada a cuestionar sus prejuicios y explorar la diversidad de experiencias. A través de imágenes provocadoras, Spankbox busca cambiar percepciones y contribuir a la reducción de agresiones sexuales en la comunidad de discapacitados.

Kids + Guns es un proyecto interactivo de tejido a gran escala creado por Melissa Haims que involucra los nombres y la ropa correspondiente a niños (desde bebés a adolescentes) que han sido asesinados por armas de fuego en Estados Unidos durante 2023. Se invitará a los participantes a ayudar a tejer la tela en la estructura en el sitio.

For The Rest of Us, It’s The Colosseum: Hanski, inspirada por una revelación sobre el conflicto humano, presenta su última instalación que fusiona lo antiguo y lo moderno. En un cubo con piel de tela blanco y negro, simbolizando el Coliseo, fantasmas monocromáticos decoran las paredes mientras esculturas textiles retratan figuras desde gladiadores hasta santos. La obra es un llamado a reconocer el espectáculo de la división humana, desafiando al espectador a enfrentar la persistencia del Coliseo en nuestro entorno.

Para Satellite, el Halloween Megastore se transforma en espacio de arte con instalaciones, talleres y reflexiones sobre temas actuales.

The Vagina Plate: En esta obra, Lena Marquis establece una tienda conceptual, vendiendo una representación del cuerpo mercantilizado de la artista en forma de una escultura titulada V-plate. Marquis cosifica la vulva al retratarla en un plato, reflejando la posible mercantilización de la vagina como es el caso del trabajo sexual. La obra, de manera simultánea, glorifica y mercantiliza la vulva.

Contemplate Your Sin: La artista Fati Jafri propone sentarse en un banco y observar una serie de vidrieras acrílicas que representan desastres naturales que ocurrieron en la década de 2020. Contemplate Your Sin (contempla tu pecado) explora la relación entre la religión y el cambio climático en los Estados Unidos moderno. Históricamente, las vidrieras representaban lecciones bíblicas; en esta obra transmiten lecciones modernas de proporciones aparentemente bíblicas.

Dónde: Halloween Megastore, 700 Lincoln Road. Miami Beach, FL 33139

Cuándo: hasta el 9 de diciembre de 12pm a 10pm, 10 de diciembre de 12pm a 5pm

Cuánto: Gratis

INK Miami Art Fair

Esta plataforma dedicada a obras en papel regresa para su decimosexto año. La edición de 2023 cuenta con una impresionante lista de expositores, que incluyen editoriales nacionales e internacionales, organizaciones sin fines de lucro y galerías especializadas en obras sobre papel. Cada expositor ha sido cuidadosamente seleccionado por su capacidad destacada para ofrecer a los coleccionistas una visión diversa, que abarca desde obras maestras del siglo XX hasta ediciones recién publicadas de prominentes artistas contemporáneos.

Ink Miami Art Fair destaca por su enfoque en obras en papel en el corazón del Art Deco District.

La Feria de Arte INK Miami se distingue no solo por la calidad de sus obras y expositores, sino también por su ubicación única. Ambientada en el Hotel Dorchester en medio del histórico Art Deco District, el evento toma lugar en un exuberante patio al aire libre, rodeado de suites transformadas en espacios de galería.

Algunas de sus exposiciones destacadas son:

Tamarind Institute: Un estudio litográfico afiliado al Instituto de Arte de la Universidad de Nuevo México. Alberga un extenso archivo de material histórico y un vasto inventario impreso de más de 8.000 litografías

Island Press: Fundada en 1978, es un taller de grabado basado en la investigación en la Escuela de Diseño y Artes Visuales Sam Fox de la Universidad Estatal de Washington en St. Louis.

Highpoint Editions: Es la única instalación de este tipo orientada a la comunidad en el alto medio oeste de los Estados Unidos.

En la muestra de Ink, galerías y editoriales especializadas presentan una diversidad de impresiones y litografías en un entorno al aire libre excepcional.

Dónde: Suites of Dorchester, 1850 Collins Ave., Miami Beach, FL 33139

Cuándo: 8 yl 9 de 10am a 7pm; 10 de 10am a 3pm

Cuánto: entrada gratuita con reservación en línea