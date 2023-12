El encuentro de arte y tecnología marca la vanguardia de la Semana del Arte de Miami

Artechouse y Zach Lieberman revolucionan la interactividad con "Future Sketches/Code Poems" en Miami Beach.

Miami Art Week se convierte en el escenario para el encuentro entre arte y tecnología con una serie de eventos que prometen revolucionar la percepción cultural. Artechouse presenta Future Sketches/Code Poems, una inmersión en la poesía de la computación en colaboración con el reconocido Zach Lieberman. Paralelamente, Faena Art se une con una impactante instalación de Sebastián Errázuriz hecha a partir de un diseño en plataformas de inteligencia artificial, mientras que Gateway Miami toma el Faena Forum para ofrecer una experiencia digital inmersiva y conversaciones sobre arte web3.

Estas propuestas servirán como espacios para explorar las dinámicas contemporáneas del arte en sus múltiples y novedosas formas de interpretar y aprovechar la aceleración del cambio tecnológico y su influencia en la vida del ser humano. Los eventos se realizan en la semana en la que Miami se llena de ferias de arte, muestras y obras en los espacios públicos, alrededor de Art Basel Miami Beach.

“Future Sketches/Code Poems” en Artechouse

Artechouse se une al artista, investigador y educador Zach Lieberman para presentar la innovadora exposición digital Future Sketches / Code Poems. Esta experiencia única, que explora la fusión entre arte y tecnología, abrirá sus puertas al público el 6 de diciembre de 2023, coincidiendo con la Semana del Arte de Miami, y continuará disponible hasta mayo de 2024.

Zach Lieberman realiza un recorrido por la poesía computacional a través de 19 instalaciones interactivas. (Clarissa Villondo/Karlin Villondo Photography)

El proyecto supone una colaboración entre Artechouse, un espacio líder en arte basado en tecnología, y Lieberman, parte experto en I+D, parte artista de performance y parte hacker, y reconocido en la lista Most Creative People de la revista Fast Company. La muestra incluirá 19 instalaciones que permiten al visitante interactuar y explorar la poesía dentro de la computación y ampliar los límites de la codificación creativa como medio expresivo.

Future Sketches toma su inspiración de la difunta diseñadora y miembro fundadora del MIT Media Lab, Muriel Cooper. Esta elección se basa en su concepto de “bocetos para el futuro” y en su visión del software como un medio para el arte y el diseño. Code Poems hace referencia a la práctica cotidiana de Lieberman, que comenzó en 2016, consistente en la creación de pequeños poemas mediante código, difuminando así las fronteras entre literatura, arte e informática.

Un aspecto distintivo de la exposición es que los estudiantes de Lieberman del MIT Media Lab participarán y contribuirán con su trabajo a la muestra.

Dónde: Artechouse, 736 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139

Cuándo: 6 de diciembre hasta mayo de 2024; de jueves a lunes de 1pm a 8pm

Cuánto: público general USD 25; estudiantes y adultos mayores USD 20

El laberinto en la arena de Faena Art

En Faena Art y sus salas y arenas adyacentes, en Miami Beach, destacados artistas internacionales presentan una serie de instalaciones monumentales y exposiciones que buscan generar diálogos y conexiones a través del arte. El programa consta de cuatro obras bajo el título colectivo de Espacios de influencia: los moldes de la comunidad en el mundo moderno.

Durante Miami Art Week se podría ver "Maze: Journey Through the Algorithmic Self", el laberinto creado con herramientas de IA por Sebastián Errázuriz.

La pieza principal, Maze: Journey Through the Algorithmic Self, es un laberinto gigante ubicado sobre la playa, del artista y activista chileno Sebastián Errázuriz. Dentro de este laberinto, diseñado con herramientas de inteligencia artificial como Midjourney and DALLE2, uno nunca se pierde y todos los caminos conducen hacia un destino, un punto de encuentro simbólico en el centro.

Del mismo artista también se presenta Battle of the Corporate Nations: en una escultura monumental de mármol y bronce, Errázuriz coloca a Jeff Bezos montando un caballo encabritado mientras Mark Zuckerberg y Elon Musk, espadas en mano, protagonizan una batalla de titanes modernos.

La exposición la completan la obra inmersiva Dirt’s Dive, de Kelly Breez y la distopía climática S.2122, del artista digital Beeple, presentada en colaboración con la fundación sin fines de lucro The ReefLine.

Dónde:

Faena Hotel Miami Beach, 3201 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140

Faena Art Project Room, 3420 Collins Ave Miami Beach, FL 33140

Cuándo: del 5 al 10 de diciembre, de 11am a 8pm

Cuánto: actividad gratuita

Gateway Miami convierte a Faena Forum en el nuevo epicentro del arte digital en su tercera edición a pocos pasos de Art Basel Miami Beach.

Gateway Miami

Gateway Miami se apodera del Faena Forum para su tercera edición, coincidiendo con Art Basel Miami Beach durante Miami Art Week. Del 6 al 8 de diciembre, el evento presentará una experiencia inmersiva de arte digital que incluirá una galería audiovisual, charlas con líderes de opinión y colaboraciones con marcas de renombre. La significativa nueva sede del evento destaca por ser un espacio diseñado por el reconocido arquitecto Rem Koolhaas.

El cambio a South Beach representa una progresión importante para Gateway, tras haber organizado exitosamente las ediciones previas en el Downtown de Miami. Este año, la serie de eventos enfatizará la convergencia entre el arte tradicional y el digital, una tendencia creciente en el ámbito del lujo y la moda digital.

En su última edición, Gateway Miami atrajo a unos 12.000 visitantes y colaboró con marcas líderes como Christie’s, Meta, Porsche y FaZe Clan, entre otras. El evento ocupó 12 edificios en dos cuadras, lo cual reflejó su creciente influencia y alcance en la comunidad artística y tecnológica.

El anuncio de la tercera Gateway Miami coincide con un periodo de expansión internacional para la marca, que ha incluido la reciente Gateway Korea, celebrada en septiembre como parte de la Korea Blockchain Week, donde congregó a más de 4500 asistentes y contó con una destacada inauguración y presentaciones a lo largo de dos días.

Dónde: Faena Forum, 3300-3398 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140

Cuándo: 6 de diciembre evento VIP; abierto al público general el 7 y 8 de diciembre de 1pm a 8pm

Cuánto: gratis con inscripción previa en sitio web