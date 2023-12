Beyoncé domina la taquilla con ‘Renaissance’: la película alcanzó 21 millones de dólares en el estreno

"Renaissance: A Film by Beyoncé" se corona con un estreno sobresaliente superando los 21 millones de dólares. (AP/Andrew Harnik)

La película de concierto de Beyoncé, “Renaissance: A Film by Beyoncé”, triunfó en la taquilla norteamericana este fin de semana, alcanzando 21 millones de dólares en ventas de entradas en América del Norte según las estimaciones proporcionadas por AMC Theatres el domingo a la agencia The Associated Press (AP).

A pesar de la fama de ser un período lento para los cines después del Día de Acción de Gracias, la cinta logró el mejor estreno en 20 años para un fin de semana de principios de diciembre, una hazaña que no se había logrado desde “The Last Samurai” en 2003, confirmó la AP. Por otro lado, está el rendimiento internacional del filme, que añadió 6.4 millones de dólares de 2,621 cines en 94 territorios.

El éxito de “Renaissance” marca un hito significativo para Beyoncé, quien no sólo es protagonista, sino también escritora, directora y productora de la obra. La película destaca su gira del álbum ganador del Grammy y se estrenó en 2,539 cines en Estados Unidos y Canadá. Elizabeth Frank, vicepresidenta ejecutiva de programación mundial de AMC Theatres, expresó gratitud a Beyoncé en nombre de la industria de cines por llevar su increíble filme directamente a sus seguidores.

“En nombre de AMC Theatres Distribution y de toda la industria teatral, damos las gracias a Beyoncé por llevar esta increíble película directamente a sus fans”, dijo Elizabeth Frank en un comunicado. “Ver que resuena entre los fans y entre los críticos de cine en un fin de semana que muchos en la industria suelen descuidar es un testimonio de su inmenso talento, no sólo como intérprete, sino como productora y directora.”

La competencia era variada incluyendo estrenos como “Godzilla Minus One”, “Animal” en lengua hindi, el thriller de ciencia ficción de Angel Studios “The Shift”, y “Silent Night” de Lionsgate, dirigida por John Woo. No obstante, se trató de un fin de semana de bajos ingresos en general con expectativas de alcanzar sólo 85 millones de dólares entre las 10 películas principales.

Pese a esto, “Renaissance” logró sobresalir, eligiendo un excelente fin de semana para su lanzamiento tal como mencionó Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore “había competencia, pero era de tipos de películas muy diferentes” resaltó. El tour llevado a la pantalla grande tuvo lugar entre mayo y octubre de 2023 en 39 ciudades, con 56 presentaciones con las que Beyoncé recaudó más de 500 millones de dólares y atrajo a más de 2.7 millones de asistentes.

Las entradas para ver “Renaissance” tenían un precio superior a la media, costando alrededor de 23.32 dólares, y la crítica junto a las audiencias han respondido positivamente, otorgándole una calificación del 100% en Rotten Tomatoes y una codiciada puntuación A+ de CinemaScore. Por su parte EntTelligence calculó que el público, de unos 900.000 espectadores, fue significativamente mayor que el de Taylor Swift “The Eras Tour”.

Sin embargo, para Dergarabedian compararlas demasiado sería un error: “Que dos películas de conciertos encabecen la lista de éxitos en un mismo año no tiene precedentes”, dijo a la AP. “Taylor Swift fue un caso totalmente atípico y el resultado de una serie de circunstancias muy específicas. Estas dos películas sólo se parecen en el género”.

Finalmente, el resto de la taquilla se completó con “Los Juegos del Hambre: La balada de los pájaros cantores y las serpientes” en segundo lugar, “Godzilla Minus One” en tercero, seguido por “Trolls Band Together” y “Wish” de Disney. Estas cifras preliminares serán confirmadas el lunes 4 de diciembre por Comscore.

Se anticipa que el cierre del 2023 traiga más actividades en las salas de cine, con estrenos como “Wonka” y “The Color Purple”, iluminando lo que podría ser un año de 9 mil millones de dólares para la industria cinematográfica, aún por debajo de la norma pre-pandémica de 11 mil millones pero mostrando una mejora significativa con respecto a los últimos años.